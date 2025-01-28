"Заробити на життя" в Італії без Підручного та Джими. Прев’ю чемпіонату Європи 2025

У середу, 29 січня, двома індивідуальними гонками розпочнеться чемпіонат Європи 2025 з біатлону. На континентальну першість всіх кличе Мартел-валь-Мартелло. Етап Кубку світу, Всесвітня Універсіада, а тепер і Євро-2025 – Італія у січні стала головною локацією світового біатлону.

У програмі змагань – індивідуальні гонки, спринти, персьюти та класичні естафети, які знову повертаються до календаря. Чемпіонат у Південному Тіролі вже офіційно відкрили й триватиме він до 2 лютого – це останні змагання перед чемпіонатом світу 2025.

Першість Європи – звучить гордо, але ті, хто глибше в біатлонній темі, знають – за рейтингом ці змагання поступаються етапам Кубку світу та, звісно ж, світовій першості. Хоча й біатлон – це європейський вид спорту, і майже всі зірки представляють саме цю частину планети. Та попри все, чемпіонат по-своєму дуже цікавий, результати часто непередбачувані. Тут завжди присутні свої інтриги, а також є місце спортивним драмам.

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Як валіза без ручки – нести важко і залишити шкода

Лідери світового біатлону зазвичай чемпіонат Європи приносять у жертву світовій першості та етапам Кубку світу. Тож на змагання делегують другий склад або ж тих, кому треба стартувати з якихось інших причин – відібратись на наступні змагання, набрати форму через старти чи виконати інші тренувальні або іміджеві задачі. Хоча й повністю відправити дублерів теж не виходить, адже потрібно ще й тримати марку країни та мінімізувати репутаційні ризики. Цікаво, що ця першість має статус відкритої, тому не дивуйтесь, якщо бачите у старт-листах представників з-за меж Європи.

Latsch-Martelltal / Laces-Val Martello

В української збірної вже десятиліттями вироблено дещо інший підхід. На чемпіонаті Європи намагаються залучити якомога більше основних спортсменів. Це важливо в контексті фінансування даного виду спорту. Грубо кажучи, чим більше медалей та високих місць – тим більше грошей із загального котла виділять на біатлон. Є формула, за якою це все в Міністерстві спорту детально обраховується. Система ніби й правильна, має певні заохочення та стимули. Але для біатлону вона неідеальна.

Мало є видів спорту, де чемпіонат Європи має такий невисокий статус, як у біатлоні. Від українських тренерів та біатлоністів можна часто почути, мовляв, головна задача на сезон – це чемпіонат світу. І зрозуміло, чому так. Тож часто тренерам та атлетам доводиться розриватися між етапами Кубку світу, чемпіонатом Європи та підготовкою до чемпіонату світу. І це в спорті найвищих досягнень, де важливий кожен день підготовки та відновлення, а їздити туди-сюди, порушувати виписані до дрібниць тренувальні цикли – це часто ризиковано. Але, система є система… Тому й діє така собі змішана кадрова система, коли основу привезти на чемпіонат Європи не вдається, виступити повністю другим складом – ризиковано. Тому й весь час на шпагаті.

Ті ж самі європейські команди не так залежні від державного фінансування. В них більше комерції. Умовно кажучи, французький чи норвезький біатлоніст віддає всього себе на етапи Кубку світу, в яких є великі рейтинги й де можна заробити непогані, як для біатлону, призові. Знайти потужного спонсора буде легше, якщо бути серед лідерів протягом всього сезону, тобто на етапах Кубку світу, що тривають з листопада до березня.

До речі, країни східної Європи, де спорт ще не досягнув такої комерціалізації, також часто на європейський форум привозять максимум основних атлетів, і часто саме вони є головними конкурентами українців.

У будь-якому разі, імідж чемпіонату Європи треба рятувати. І Міжнародний союз біатлоністів це чудово усвідомлює.

Підручного підкосив Антгольц, Мандзин побіжить естафету

Відкриють європейську першість індивідуальні гонки. Стартуватимуть Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Денис Насико, Богдан Цимбал та Роман Боровик. Майже кожен з них, окрім юного Боровика, має великий досвід стартів на Кубку та чемпіонаті світу, але це не основа, а тому жодної потенційної переваги над суперниками немає.

Руслан Ткаленко Getty Images

Важка артилерія в особі Дмитра Підручного мала б з’явитись на інші старти. Але трапилась проблема. На етапі Кубку світу в Антгольці капітана української чоловічої збірної знову "прихопила" спина, внаслідок чого він зійшов з дистанції під час гонки переслідування і про чемпіонат Європи довелось забути. Ба більше, тепер виникає й питання щодо його готовності до першості світу, до якої Дмитро підходив у прекрасній формі, стабільно посідаючи високі місця.

"Зараз важко сказати, як далі відбуватиметься його відновлення, вся ця ситуація мене не радує. Я думав, що після цього Кубку світу ми перейдемо до підготовки в кращому настрої, у кращій ситуації", – зазначив особистий тренер Підручного Юрай Санітра в коментарі Чемпіону".

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Європейська першість також стане для українських біатлоністів боротьбою за потрапляння в заявку на чемпіонат світу. Там ще є дві вакансії, аби скласти компанію Підручному, Мандзину, Дудченку та Лесюку. Тож мотивація мала б зашкалювати.

Що можна чекати від наших хлопців? Будь-чого! Стабільністю вони особливо не вирізнялися, але в кожного є свої сильні сторони. "Снайпер" Артем Тищенко може боротися за високі місця в індивідуальній гонці. Тричі бронзовий призер чемпіонатів Європи у змішаних естафетах Руслан Ткаленко може чіплятися за непогані місця у спринті, а потім намагатись наздогнати в переслідуванні. Та й в "індивідуалці", якщо піде стрільба, має шанс бути високо.

Богдан Цимбал не вражає на етапах Кубку світу, але, можливо, зможе ожити в Мартеллі. Головна тренерка чоловічої збірної України Надія Бєлова в інтерв'ю "Чемпіону" заявила, що Цимбал їде на чемпіонат Європи, щоб "простартуватись".

Роман Боровик, який 28 січня відзначив 25-й день народження, провів чотири старти на Всесвітній Універсіаді 2025, проте призових місць не здобув. Дещо втомлений, але вистрілити на Європі в теорії теж міг би.

Очікується, що біатлоністи основної української команди Віталій Мандзин, Тарас Лесюк та Антон Дудченко виступлять лише в естафеті. До речі, останній у флеш-інтерв’ю "Чемпіону" казав, що ніяк не може віднайти форму після перенесеної хвороби.

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Як доказ цьому – його "гойдалки". Невпевнений етап в естафеті, але шалена гонка переслідування, в якій Дудченко відіграв понад 20 позицій і фінішував у чільній 15-ці. Сподіваємось, що в естафеті в Мартеллі Антон однозначно допоможе команді!

У решті гонок Україну представлятимуть спортсмени команди "Б".

Жінки – основні з неосновних

Склад жіночої команди сформували за схожим принципом. Ті, хто на даний час сильніші – виступлять в обмеженому форматі. Загалом, у складі: Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Анна Кривонос, Дарина Чалик, Лілія Стеблина, Ірина Петренко, Христина Дмитренко, Олена Городна. Причому представниці основної команди, якими є Дмитренко, Петренко та Городна, стартуватимуть лише в естафеті – їм ще закривати програму світового чемпіонату.

Ірина Петренко Getty Images

Юлія Джима, швидше за все, як і торік, пропустить чемпіонат Європи та продовжить підводитися до чемпіонату світу. Припускаємо, що 34-річна спортсменка дуже сильно цінує свою плюс-мінус хорошу форму. Можливо, десь відчуває, що на чемпіонаті світу може замахнутись на високі місця, а такого шансу потім може більше й не бути. "Розірватись" українська прима просто фізично не в змозі, а призів нині очікують переважно лише від неї. Ми вже давно не в золотій епосі жіночого біатлону, коли були варіанти для ефективних ротацій – зараз таких вкрай мало.

Натомість ще одна досвідчена біатлоністка Анастасія Меркушина сказала, що планує "відбігати" в Мартеллі повну програму. Після двох бронзових нагород Кубку IBU 30-річна біатлоністка повернулася до основи. В Антгольці вона взяла участь в естафеті, де українська команда показала найкращий результат сезону.

Виступила Меркушина не ідеально, але її повернення після великого біатлону у стихію, в якій Анастасія успішно провела частина сезону, може видатись цілком ефективним. І якщо пісоя Антгольца Меркушина нарікала, що відчувала певний мандраж, то в Мартеллі цього бути не повинно.

Шанси здобути нагороди в особистих гонках у наших дівчат, звичайно, є, але це буде не інакше як подвигом. Теоретично, більше шансів в естафеті, однак не забуваймо, з яким непередбачуваним видом спорту ми маємо справу. Утім, від цього дивитися гонки буде лише цікавіше.

Зазначимо, що в складі української команди є дві тріумфаторки Всесвітньої Універсіади-2025 – Олександра Меркушина та Дарина Чалик, які в Турині здобули по кілька нагород.

Дарина Чалик та Олександра Меркушина Комітет фізичного виховання та спорту МОН

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Але чемпіонат Європи – це все ж таки змагання вищого рівня.

Коли сходяться зірки

Побачити багатьох зірок на європейській першості неможливо. Але сильні спортсмени з іменем час від часу таки присутні. У минулорічній першості участь брали згадані норвежки, вже відома французька біатлоністка Осеан Мішелон, італійки Беатріс Трабуккі та Ганна Аухенталлер, шведка Джоанна Скоттгейм.

Latsch-Martelltal / Laces-Val Martello

У чоловіків – норвежці Йоган-Олав Ботн, Вебйорн Соерум, Мартін Улдаль, латвієць Андрейс Расторгуєвс, фін Терро Сеппяля, француз Антонен Гігонна. У великому біатлоні це далеко не головні зірки, але на біатлонному Євро до них підвищена увага і без їхньої участі ці старти мали б шанси просто загубитись у річному календарі.

У Мартеллі, до речі, також будуть норвежці, які не мають стабільного місця в основі. І це основні претенденти на нагороди. На чемпіонаті Європи не така вже й дивна картинка, коли в чоловічій гонці весь подіум суто норвезький. Хто-хто, а ці скандинави можуть собі дозволити потужне представництво на всіх стартах, конкуренція там зашкалює.

Шведські головні зірки чемпіонат пропускають. Але в будь-якому разі їхній склад досить конкурентний.

Траса та стадіон

Біатлонна арена, на якій часто відбуваються етапи Кубку IBU, знаходиться в горах на Півночі Італії, це Південний Тіроль. Висота над рівнем моря – понад півтори тисячі метрів, і це також можна сміливо вважати високогірною локацією, змагатись на якій вкрай непросто. Хоча майже всі, хто пройшов горнило Кубку IBU, мають досвід виступів на цій арені. Позитив ще й у тому, що наші біатлоністи проводили тренувальний збір в італійському Антгольці, а це також високогір’я, тож з акліматизацією проблем статися не повинно.

Погода на час змагань обіцяє бути цілком "робочою". Вночі морозець, вдень кілька градусів плюсової температури, значних опадів та вітрів не передбачається. Але це гори – все може швидко змінитись. Обіцяють переважно сонячну погоду. Натурального снігу достатньо, а ще два тижні тому зона стрільбища була ним взагалі засипана.

Історія виступів українців

На минулій першості у Словаччині бронзу у спринті здобула Христина Дмитренко, а перших два місця дістались норвежкам, які мають досвід виступу на основних стартах – Іді Лієн, Марен Кіркейде. Це була єдина українська медаль на чемпіонаті Європи 2024. Для України це замало.

Христина Дмитренко Getty Images

Анастасія Меркушина була сьомою в переслідуванні – без жодної хиби в стрільбі піднялася в чільну десятку з 32-ї стартової позиції за підсумками спринту.

Два роки тому у швейцарському Ленцергайде, там де відбудеться цьогорічний чемпіонат світу, результати були кращими. Антон Дудченко здобув срібло в індивідуальній гонці, поступившись золотом вже знаменитому норвежцю та другу України Ендре Стрьомсгейму.

Юлії Джимі у цій же дисципліні забракло 5,5 секунд до золота – в неї також срібна нагорода. Але без золотої медалі наша команда не залишилася – Анастасія Меркушина здобула її у спринті. Щоправда, в переслідуванні у призовій трійці українка вже не втрималась – 7-ме місце. В естафетах Україна знову проїхала повз подіум.

У сезоні 2021/22 Тарас Лесюк був п’ятим в "індивідуалці", призових місць українці не здобували. А за кілька тижнів розпочалась велика війна…

В естафетах остання українська медаль була в сезоні 2020/21. Бронзу у змішаній естафеті вибороли Віта Семеренко, Ірина Петренко, Богдан Цимбал та Артем Прима.

Де та коли дивитися гонки чемпіонату Європи 2025

Як відомо, трансляцій Кубку IBU Міжнародна федерація біатлону цього року не забезпечує, проте чемпіонат Європи буде доступним для перегляду. В Україні всі гонки покаже Суспільне – цю інформацію мовник підтвердив "Чемпіону".

suedtirol.info

29.01.2025 | 11:30 | Індивідуальна гонка, жінки

29.01.2025 | 15:30 | Індивідуальна гонка, чоловіки

31.01.2025 | 11:45 | Спринт, жінки

31.01.2025 | 15:15 | Спринт, чоловіки

01.02.2025 | 12:00 | Переслідування, жінки

01.02.2025 | 14:45 | Переслідування, чоловіки

02.02.2025 | 11:45 | Естафета, жінки

02.02.2025 | 14:45 | Естафета, чоловіки

"Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок чемпіонату Європи 2025.