Анастасія Меркушина: На чемпіонаті Європи планую стартувати у всіх гонках

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина в ексклюзивному коментарі Чемпіону розповіла, що очікує від чемпіонату Європи, який пройде з 29 січня до 2 лютого в Італії.

"Я знала точно, що я їду в Італію до команди, тому що було обумовлено це ще весною, що одна людина з Кубку IBU відбирається на Чемпіонат Європи і тут (в Антгольці – прим.) знаходиться на зборі до чемпіонату Європи. А от вже старт був сюрпризом. Плани на чемпіонат Європи? Збираюся стартувати у всіх гонках", – заявила Анастасія.

Досвідчена біатлоністка зазначила, що початок сезону вдався їй не найкращим чином, але вона не збирається опускати руки.

"Звичайно, був такий період депресивного стану, зневіри в себе, бажання все кинути. Це не вперше в моїй кар'єрі було дуже багато таких ситуацій, коли все погано. Але, мабуть, це доля моя така, чи, мабуть, це мій іспит тут на землі, тому треба не здаватися, не зупинятися, вставати з колів, боротися, працювати і надалі, не дивлячись ні на що. І я сподіваюся, що якщо моя історія надихне хоча б одну людину, то це все буде не дарма. Чи є сили додати? Мені хочеться в це вірити. Я знаю, що я буду боротися, я знаю, що я буду працювати, відпрацьовувати кожен крок, кожну стрільбу на тренуванні, на гонці. Я знаю, що я буду робити усе можливе, але чи вдасться, це залежить від Бога, тому що, ну, скажімо так, не все можна зробити. Завжди є місце диву, але я розумію, що напевно були допущені якісь помилки в підготовці, я не знаю які, але про такі речі вже говорять по весні в колі тренерів, на великій тренерській нараді, на якій будуть вирішувати цю проблему", – зізналася Меркушина.

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Меркушина також пояснила, чому на етапах Кубку світу стрільба їй вдається гірше, ніж на змаганнях IBU.

"Хвилювання насправді було захмарним. Це не Кубок IBU… Я приїхала трішки шокована, хоча здавалося б стільки досвіду, але все одно це трибуни, це багато звуків, багато запахів, і до цього треба було звикати, але якось мені трошки не вдалося. Тренер сказав, що просто подув вітер, а я через цей мандраж не відреагувала, не зробила поправку, тому були всі три махи. А далі мені вже було важко бігти, тому і стоячи також був промах", – поділилася біатлоністка.

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Нагадаємо, Анастасія допомогла жіночій збірній фінішувати шостою на етапі Кубку світу в італійському Антгольці.