Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Біатлон

Українська біатлоністка отримала державну нагороду

Олег Дідух — 29 червня 2026, 14:55
Українська біатлоністка отримала державну нагороду
Анастасія Меркушина
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Відома українська біатлоністка Анастасія Меркушина отримала престижну державну нагороду.

Про це повідомляє пресслужба Федерації біатлону України.

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Конституції України (28 червня) відзначив державними нагородами відомих українських спортсменів. Меркушина отримала Орден княгині Ольги І ступеня.

Зазначимо, в 2026 році Меркушина-старша стала чемпіонкою Європи в індивідуальній гонці, проте не потрапила до складу збірної України на зимові Олімпійські ігри-2026 в Італії. На Кубку світу Анастасія в минулому сезоні не набрала жодного очка.

Окрім Меркушиної, Орден княгині Ольги І ступеня також отримала відома веслувальниця Анастасія Рибачок.

Анастасія Меркушина

Анастасія Меркушина

Зіркові династії в українському біатлоні: історії, плюси та мінуси родинних "підрядів"
Підручному – кава, Меркушиній – влучність, Борковському – рівнина. Українські біатлоністи розповіли про вподобання
З лиж на ковзани: відомі українські біатлоністки "опановують" новий вид спорту
Олександра Меркушина стала чемпіонкою України у спринті
Це було смертельно боляче: реакція Анастасії Меркушиної на пропуск Олімпіади-2026

Останні новини