Українська біатлоністка отримала державну нагороду

Відома українська біатлоністка Анастасія Меркушина отримала престижну державну нагороду.

Про це повідомляє пресслужба Федерації біатлону України.

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Конституції України (28 червня) відзначив державними нагородами відомих українських спортсменів. Меркушина отримала Орден княгині Ольги І ступеня.

Зазначимо, в 2026 році Меркушина-старша стала чемпіонкою Європи в індивідуальній гонці, проте не потрапила до складу збірної України на зимові Олімпійські ігри-2026 в Італії. На Кубку світу Анастасія в минулому сезоні не набрала жодного очка.

Окрім Меркушиної, Орден княгині Ольги І ступеня також отримала відома веслувальниця Анастасія Рибачок.