Українська біатлоністка отримала державну нагороду
Анастасія Меркушина
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Відома українська біатлоністка Анастасія Меркушина отримала престижну державну нагороду.
Про це повідомляє пресслужба Федерації біатлону України.
Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Конституції України (28 червня) відзначив державними нагородами відомих українських спортсменів. Меркушина отримала Орден княгині Ольги І ступеня.
Зазначимо, в 2026 році Меркушина-старша стала чемпіонкою Європи в індивідуальній гонці, проте не потрапила до складу збірної України на зимові Олімпійські ігри-2026 в Італії. На Кубку світу Анастасія в минулому сезоні не набрала жодного очка.
Окрім Меркушиної, Орден княгині Ольги І ступеня також отримала відома веслувальниця Анастасія Рибачок.