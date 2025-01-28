Визначився склад збірної України на чемпіонат Європи з біатлону

Тренерський штаб збірної України визначився зі складом на чемпіонат Європи-2025 з біатлону, що стартує в італійському Мартелі 29 січня.

Як інформує Суспільне Спорт, до переліку потрапили 15 біатлоністів, з яких 6 – представники основної збірної на Кубку світу – виступатимуть лише в естафетах.

Склад збірної України на чемпіонат Європи-2025

Жінки: Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Дарина Чалик, Лілія Стеблина, Анна Кривонос

В естафеті виступлять: Ірина Петренко, Христина Дмитренко та Олена Городна.

Чоловіки: Богдан Цимбал, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Денис Насико

В естафеті виступлять: Антон Дудченко, Віталій Мандзин і Тарас Лесюк.

Чемпіонат Європи з біатлону пройде з 29 січня по 2 лютого в італійському Мартел-валь-Мартелло.

В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.

"Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок чемпіонату Європи 2025.