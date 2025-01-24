Дудченко: Не можу знайти свою форму після хвороби

Український біатлоніст Антон Дудченко в ексклюзивному інтерв’ю Чемпіону прокоментував свій виступ у спринті на шостому етапі Кубку світу в італійській Антгольц-Антерсельві (36 місце).

Дудченко оцінив своє самопочуття під час гонки.

"Та мені важко сказати, поки що не можу знайти свою форму після хвороби. Досить важко по дистанції, великі дуже програші. Поки що не знаю, що сказати. Добре, що справився зі стрільбою, це вже плюс, тому поки так. Намагаємося вийти з цієї, я не знаю як правильно сказати, напевно форми або не форми, з такої ями, яка сталася після хвороби у Франції", – заявив спортсмен.

Українець порівняв сьогоднішній виступ зі змішаною естафетою на попередньому етапі в Рупольдингу.

"Естафета видалася для мене досить непоганою. Я сподівався, що нарешті я зміг трошки відновитися, але сьогоднішній спринт показав, що нічого такого не сталося, тому дуже важко було по дистанції, плюс велика висота. Тому поки що так".

Також Дудченко відповів на запитання про те, чи знають лікарі та тренерський штаб команди, як покращити його функціональний стан.

"Я навіть не знаю. Якби ми знали секретики, щоб швидко повернутися, ми б це зробили. Поки що єдиний варіант, як я бачу, то це продовжувати бігати і між гонками тренуватися, намагатися якось виправитися, виправити цю ситуацію".

Нагадаємо, інший українець, Дмитро Підручний, у спринті в Антгольці замкнув топ-5.