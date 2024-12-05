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Відомий норвезький біатлоніст пояснив, чому його гвинтівку прикрашає прапор України

Руслан Травкін — 5 грудня 2024, 10:52
Відомий норвезький біатлоніст пояснив, чому його гвинтівку прикрашає прапор України
Ендре Стремсгейм
United24

Відомий норвезький біатлоніст Ендре Стрьомсгейм пояснив, чому прикрасив свою гвинтівку прапором України. Він так хоче підтримати країну, яка бореться проти повномасштабного вторгнення Росії.

Його слова цитує Суспільне Спорт.

"Це жахливо, що вторгнення триває так довго. Думаю, що дуже-дуже важливо робити все, щоб підтримати Україну.

Саме тому я маю український прапор на прицілі", – сказав Стрьомсгейм.

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Завдяки перемозі в індивідуальній гонці Стрьомсгейм очолив загальний залік Кубка світу. У наступній гонці – спринті, що відбудеться у п'ятницю, 6 грудня, він вийде у червоній майці лідера.

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