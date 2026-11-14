Городна та Меркушина фінішували у першій десятці на контрольній гонці у Вуокатті

Українські біатлоністки Олена Городна та Анастасія Меркушина посіли сьоме та дев'яте місця відповідно на контрольній гонці, яка проходила у фінському місті Вуокатта.

Городна, яка продемонструвала найкращий результат серед українок, відстала від лідерки на 1 хвилину, 50,2 секунди та допустилася однієї хиби у стрільбі стоячи. Натомість Меркушина відстрілялася з одним промахом на першому, і на другому вогневих рубежах.

Трійку лідерів зайняли біатлоністки з Чехії. Перше місце посіла чемпіонка світу 2021 року Маркета Давідова, другою фінішувала "бронзова" олімпійська медалістка Тереза Воборнікова, а третьою стала Люція Харватова.

Також з представниць України брали участь у змаганнях Дарина Чалик, Вікторія Хвостенко, Олександра Меркушина, Валерія Шейгас, Тетяна Тарасюк, Христина Дмитренко, Лілія Стеблина, Ксенія Приходько та Ірина Шевченко.

Контрольний спринт. Жінки. Вуокатті (Фінляндія)

Маркета Давідова (Чехія) (0+0) 23:38.1 Тереза Воборнікова (Чехія) (0+0) +24.3 Люція Харватова (Чехія) (0+2) +35.2 . Олена Городна (Україна) (0+1) +1:50.2 Анастасія Меркушина (Україна) (1+1) +2:08.6 Дарина Чалик (Україна) (1+1) +2:26.7 Вікторія Хвостенко (Україна) (1+0) +2:53.2 Олександра Меркушина (Україна) (1+1) +3:01.7 Валерія Шейгас (Україна) (1+0) +3:28.3 Тетяна Тарасюк (Україна) (1+3) +4:01.0 Христина Дмитренко (Україна) (1+0) +4:07.9 * Лілія Стеблина (Україна) (4+1) +4:26.4 Ксенія Приходько (Україна) (3+1) +4:44.1 Ірина Шевченко (Україна) (2+1) +5:19.6

*Христина Дмитренко отримала 3 хвилини штрафу за порушення правил.

Наступна контрольна гонка відбудеться у Вуокатті 15 листопада. За підсумками цих змагань буде визначено склад жіночої збірної України на стартові етапи Кубку світу.

Зауважимо, що сезон-2026/27 Кубку світу з біатлону стартує 26 листопада у фінському Контіолахті.

Нагадаємо, що у тренувальній гонці у фінському Вуокатті Олена Городна та Ксенія Приходько фінішували на п'ятій та дев'ятій позиціях відповідно.