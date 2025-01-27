Став відомий склад збірної Швеції на чемпіонат світу-2025
Тренерський штаб збірної Швеції з біатлону визначився зі складом на чемпіонат світу 2025 року, який відбудеться у швейцарському Ленцергайде з 12 до 23 лютого.
Про це повідомляє пресслужба Союзу біатлоністів Швеції.
Склад збірної Швеції на чемпіонат світу-2025:
Чоловіки: Єспер Нелін, Мартін Понсілуома, Себастьян Самуельссон, Віктор Брандт
Жінки: Анна Магнуссон, Елла Хальварссон, Ельвіра Еберг, Ганна Еберг
Ще по одній людині у склади чоловічої та жіночої команд додадуться за підсумками чемпіонату Європи в італійському Валь Вартелло, який пройде з 29 січня до 2 лютого.
Туди відправиться наступний склад:
Чоловіки: Еміль Нюквіст, Мальте Стефанссон, Оскар Ольссон, Альфред Ерікссон, Оскар Андерссон, Антон Іварссон
Жінки: Сара Андерссон, Йоанна Скоттхайм, Анна-Карін Хайденберґ, Емма Нільссон, Анні Лінд, Анна Хедстрьом.
Раніше повідомлялося про те, що чотири українських біатлоністи гарантували собі виступ на ЧС-2025.