Став відомий склад збірної Швеції на чемпіонат світу-2025

Тренерський штаб збірної Швеції з біатлону визначився зі складом на чемпіонат світу 2025 року, який відбудеться у швейцарському Ленцергайде з 12 до 23 лютого.

Про це повідомляє пресслужба Союзу біатлоністів Швеції.

Склад збірної Швеції на чемпіонат світу-2025:

Чоловіки: Єспер Нелін, Мартін Понсілуома, Себастьян Самуельссон, Віктор Брандт

Жінки: Анна Магнуссон, Елла Хальварссон, Ельвіра Еберг, Ганна Еберг

Ще по одній людині у склади чоловічої та жіночої команд додадуться за підсумками чемпіонату Європи в італійському Валь Вартелло, який пройде з 29 січня до 2 лютого.

Туди відправиться наступний склад:

Чоловіки: Еміль Нюквіст, Мальте Стефанссон, Оскар Ольссон, Альфред Ерікссон, Оскар Андерссон, Антон Іварссон

Жінки: Сара Андерссон, Йоанна Скоттхайм, Анна-Карін Хайденберґ, Емма Нільссон, Анні Лінд, Анна Хедстрьом.

Раніше повідомлялося про те, що чотири українських біатлоністи гарантували собі виступ на ЧС-2025.