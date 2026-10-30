Щастю немає меж: Меркушина поділилася враженнями від початку тренувального збору в Фінляндії

Жіноча збірна України розпочала роботу на фінальному тренувальному зборі у Фінляндії.

Про це в Інстаграм повідомила українська біатлоністка Анастасія Меркушина, яка поділилася першими враженнями.

"Нарешті ми приїхали на "вкатку". Для Фінляндії досить непогана погода, як бачите. Трошки навіть небо видно, але темніє рано. Але ми щасливі покататися на снігу. Коротше, щастю нашому немає меж", – прокоментувала старт підготовки Анастасія.

Нагадаємо, до Воукатті тренерський штаб "жовто-синіх" взяв 11 спортсменок. Очікується, що за підсумками контрольних гонок п'ять біатлоністок поїдуть на Кубок світу, а решта вирушить на Кубок IBU.

Сезон-2026/27 Кубку світу з біатлону розпочнеться 27 листопада першим етапом у фінському Контіолахті.