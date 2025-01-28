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Стало відомо, хто покаже чемпіонат Європи 2025

Денис Шаховець — 28 січня 2025, 17:25
Стало відомо, хто покаже чемпіонат Європи 2025
suedtirol.info

З 29 січня по 2 лютого в італійському Мартел-валь-Мартелло відбудеться відкритий чемпіонат Європи 2025 з біатлону.

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В Україні офіційним транслятором континентальної першості є Суспільне мовлення. Цю інформацію мовник підтвердив "Чемпіону".

Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.

Розклад гонок чемпіонату Європи 2025

Біатлоністи розіграють медалі в індивідуальних гонках, спринтах, гонках переслідування, а також естафетах.

  • 29.01.2025 | 11:30 | Індивідуальна гонка, жінки
  • 29.01.2025 | 15:30 | Індивідуальна гонка, чоловіки
  • 31.01.2025 | 11:45 | Спринт, жінки
  • 31.01.2025 | 15:15 | Спринт, чоловіки
  • 01.02.2025 | 12:00 | Переслідування, жінки
  • 01.02.2025 | 14:45 | Переслідування, чоловіки
  • 02.02.2025 | 11:45 | Естафета, жінки
  • 02.02.2025 | 14:45 | Естафета, чоловіки

Крім того, "Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок чемпіонату Європи 2025.

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