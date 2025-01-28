Стало відомо, хто покаже чемпіонат Європи 2025
suedtirol.info
З 29 січня по 2 лютого в італійському Мартел-валь-Мартелло відбудеться відкритий чемпіонат Європи 2025 з біатлону.
В Україні офіційним транслятором континентальної першості є Суспільне мовлення. Цю інформацію мовник підтвердив "Чемпіону".
Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.
Розклад гонок чемпіонату Європи 2025
Біатлоністи розіграють медалі в індивідуальних гонках, спринтах, гонках переслідування, а також естафетах.
- 29.01.2025 | 11:30 | Індивідуальна гонка, жінки
- 29.01.2025 | 15:30 | Індивідуальна гонка, чоловіки
- 31.01.2025 | 11:45 | Спринт, жінки
- 31.01.2025 | 15:15 | Спринт, чоловіки
- 01.02.2025 | 12:00 | Переслідування, жінки
- 01.02.2025 | 14:45 | Переслідування, чоловіки
- 02.02.2025 | 11:45 | Естафета, жінки
- 02.02.2025 | 14:45 | Естафета, чоловіки
Крім того, "Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок чемпіонату Європи 2025.