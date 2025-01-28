Стало відомо, хто покаже чемпіонат Європи 2025

З 29 січня по 2 лютого в італійському Мартел-валь-Мартелло відбудеться відкритий чемпіонат Європи 2025 з біатлону.

В Україні офіційним транслятором континентальної першості є Суспільне мовлення. Цю інформацію мовник підтвердив "Чемпіону".

Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.

Розклад гонок чемпіонату Європи 2025

Біатлоністи розіграють медалі в індивідуальних гонках, спринтах, гонках переслідування, а також естафетах.

29.01.2025 | 11:30 | Індивідуальна гонка, жінки

29.01.2025 | 15:30 | Індивідуальна гонка, чоловіки

31.01.2025 | 11:45 | Спринт, жінки

31.01.2025 | 15:15 | Спринт, чоловіки

01.02.2025 | 12:00 | Переслідування, жінки

01.02.2025 | 14:45 | Переслідування, чоловіки

02.02.2025 | 11:45 | Естафета, жінки

02.02.2025 | 14:45 | Естафета, чоловіки

Крім того, "Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок чемпіонату Європи 2025.