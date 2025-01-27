Чемпіонат Європи 2025: розклад гонок, хто представить Україну, де дивитися

З 29 січня по 2 лютого в італійському Мартел-валь-Мартелло відбудеться відкритий чемпіонат Європи 2025 з біатлону. Оскільки континентальна першість у біатлоні проходить як "відкриті" змагання, коло учасників не обмежується спортсменами з Європи. У змаганнях також беруть участь біатлоністи та команди з Північної та Південної Америки, Азії та Австралії.

Чемпіонат Європи є головним стартом сезону Кубка IBU 2024/25. Результати гонок також входять до загального рейтингу Кубка IBU. Більшість збірних переважно нехтують цим турніром, виставляючи на нього резервістів та молодих спортсменів, однак Україна часто представлена в тому числі й біатлоністами основної команди.

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Цікаво, що Південний Тіроль вперше прийматиме чемпіонат Європи з біатлону. Загалом це 32-й за ліком чемпіонат Європи, турнір проводиться щорічно, починаючи з 1994 року.

Хто представить Україну

У чоловічих гонках честь нашої країни відстоюватимуть Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Денис Насико, Богдан Цимбал, Роман Боровик, Антон Дудченко, Віталій Мандзин та Тарас Лесюк.

У жіночих гонках очікується участь як резервісток, так і біатлоністок основної команди – Юлії Джими, Ірини Петренко, Христини Дмитренко, Олени Городної. При цьому Джима, швидше за все, виступить лише в естафеті.

Лідер та капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний чемпіонат Європи 2025 повністю пропустить.

Розклад гонок

Спортсмени розіграють медалі в індивідуальних гонках, спринтах, гонках переслідування, а також естафетах. Кожного дня відбуватиметься одразу по дві гонки – чоловіча та жіноча з кожної дисципліни. Між індивідуальними гонками та спринтами буде один вихідний, під час якого буде проведене відкрите тренування.

29.01.2025 | 11:30 | Індивідуальна гонка, жінки

29.01.2025 | 15:30 | Індивідуальна гонка, чоловіки

31.01.2025 | 11:45 | Спринт, жінки

31.01.2025 | 15:15 | Спринт, чоловіки

01.02.2025 | 12:00 | Переслідування, жінки

01.02.2025 | 14:45 | Переслідування, чоловіки

02.02.2025 | 11:45 | Естафета, жінки

02.02.2025 | 14:45 | Естафета, чоловіки

Де дивитися

В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.

"Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок чемпіонату Європи 2025.