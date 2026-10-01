Дніпро - фаворит, амбітні Соколи, низка претендентів на "третю силу": прев’ю нового сезону Суперліги

Фактично шість місяців тривала пауза в чемпіонаті України з баскетболу. 2 травня було зіграно останній матч попереднього сезону – Рівне обіграло Говерлу в серії за бронзові медалі. І ось 1 жовтня стартує новий сезон.

Фаворит очевидний – Дніпро. Останні три сезони цей клуб без особливих проблем забирає "золото". Далі можна виділити Харківські Соколи. Решта команд виглядають досить рівно. Звісно, можна назвати кілька претендентів на звання "третьої сили", але зараз рівень чемпіонату такий, що один вдало підписаний легіонер може стати ключовим гейм-ченджером.

Варто зупинитися на кожній команді окремо, щоб розібратися в їхніх сильних і слабких сторонах.

Лідери старіють, але це не проблема

96-5 – саме така статистика чинного чемпіона за останні три сезони в матчах регулярного чемпіонату та плейоф разом узятих.

Особливих змін у ростері не відбулося. І це зрозуміло: автомобілю, який чудово їде, піт-стоп не потрібен.

Володимир Коваль facebook.com/bc.dnipro

Залишилися Станіслав Тімофєєнко та Володимир Конєв. На двох цим виконавцям 74 роки, але сумнівів у тому, що вони все ще входять до топ-10 найкращих гравців ліги, немає й близько.

Виділятиметься й Данило Сипало. Молодий бігмен регулярно викликається до лав національної збірної України. Торік він видавав 10,0 очка, 6,1 підбирання та 1,6 блок-шота за матч. Здається, цього року його домінація у фарбі буде ще відчутнішою.

Додасть глибини передній лінії Артем Смітюх, підписаний із Київ-Баскета. У складі киян форвард набирав 5,5 очка та робив 4,4 підбирання за матч.

Максим Закурдаєв та Ігор Дубоненко – елітні шутери, а 31-річний Сергій Загреба та 27-річний Роман Бондарчук перебувають у праймових роках.

Коротше кажучи, пройтися "катком" по всьому сезону, як це було останні три роки, дніпрянам, можливо, не вдасться. Але немає сумнівів, що саме чинні чемпіони мають усі шанси завершити регулярний чемпіонат на першій позиції.

У харків'ян амбіції зростають

Влітку 2025 року цей колектив уперше за три роки повернувся до елітної ліги. Команда зробила кілька важливих підписань і запросила на посаду головного тренера Валерія Плеханова. Було зрозуміло: вчорашній представник Вищої ліги відразу матиме вплив на розстановку сил.

Так воно і сталося. Соколи за підсумками регулярного чемпіонату стали другими, але в плейоф спочатку вилетіли від Київ-Баскета в півфіналі (0:2), а потім поступилися Рівному в серії за бронзові медалі (1:2). Безумовно, таким фінішем керівництво залишилося незадоволеним. Валерій Плеханов пішов із посади головного тренера, а на його місце прийшов Дмитро Забірченко.

facebook.com/khasokoly

Що цікаво, саме Забірченко до "трипіта" Дніпра Володимира Коваля приводив Будівельник до "золота" в сезоні-2022/23. Чи вдасться йому повторити цей успіх тепер?

Слідом за Забірченком до харків'ян перейшли й ключові виконавці Київ-Баскета: Денис Клевзуник, Максим Сандул, Артем Романиця та захисник збірної України Єгор Сушкін.

Щоправда, не зовсім коректно говорити, що вони просто змінили прописку. Цього сезону Соколи проводитимуть домашні матчі в Києві, тоді як торік приймали суперників у Дніпрі.

Ще одним новачком став Ілля Ліщина. У сезоні-2024/25 форвард разом із Дніпром став чемпіоном України, а минулого сезону відігравав важливу роль у Запоріжжі, набираючи 10,9 очка та 4,4 підбирання за матч.

Можливо, на довгій дистанції змагатися з Дніпром харків'янам буде складно, але в особистих дуелях, а тим більше наприкінці плейоф, коли команда набере оптимальну зіграність, Соколам цілком до снаги створити чемпіонам серйозні проблеми.

Також кидається в очі, що з усіх представників Суперліги лише Дніпро та Соколи поки що обходяться без легіонерів. І це не заважає їм виглядати одними з головних претендентів на найвищі позиції.

Читайте також : У Суперлізі сезону-2026/27 буде найбільша кількість легіонерів від початку повномасштабної війни

Хто буде "третьою силою" – Київ-Баскет, Рівне, Запоріжжя

Окрім міграції до Харкова тренера та чотирьох баскетболістів, цього року за команду не виступатиме й Михайло Бублик, який мріяв про NCAA, а в підсумку опинився у другому дивізіоні Литви.

Та це не повинно сильно відкинути "бджіл" у боротьбі за високі місця. Навпаки, є все, щоб стати третьою силою. Валерій Плеханов, очолюючи Запоріжжя, не раз дивував умінням витискати максимум із наявного матеріалу – "бронза"-2019 та "срібло"-2021 є яскравим тому підтвердженням.

Валерій Плеханов facebook.com/kyivbasket

Київ-Баскет переманив із Черкаських Мавп Назара Холода, який минулого сезону набирав 6,0 очка та робив 5,3 підбирання, а також лідера Прикарпаття-Говерли Іллю Кабацюру. Досвідчений бігмен набирав 14,4 очка за матч.

Ба більше – вперше із сезону-2023/24 у складі команди будуть легіонери. Причому одразу троє.

Один із них – Едді Хант – уже грав в Україні, будучи ключовим центровим Кривбаса в сезоні-2024/25. 24-річний Кем Каларді та 26-річний Джевіон Мей дебютуватимуть у європейському баскетболі.

Звичайно, навряд чи команда зможе кинути виклик головним фаворитам, але певний поул-позішн перед рештою конкурентів усе-таки має. Щоправда, товариські матчі показали, що працювати ще є над чим.

facebook.com/bcRivne

Рівне за три роки в Суперлізі послідовно фінішувало другим, четвертим і третім. Запорукою успіху були влучні підписання легіонерів, оверперформанс одного-двох українців і чудове розуміння тренером Денисом Спиридоновим сильних сторін своїх підопічних.

Рівняни вирішили не відходити від своєї тактики: у складі три американці та кілька українців. Щоправда, глибина ростеру трохи непокоїть.

Схожий підхід буде і в Запоріжжя. "Погоду робитимуть" баскетболісти з американськими паспортами.

У контрольних матчах Запоріжжя здобуло перемоги над Ніко-Баскетом і Київ-Баскетом, двічі обіграло Черкаські Мавпи, а Соколам поступилося лише в овертаймі – 81:82.

Особливо яскраво себе проявили Джозея Джексон і Владислав Ніколайчук. Останній у грі з миколаївцями оформив солідний дабл-дабл – 24 очки та 13 підбирань.

Головний апгрейд сезону

Є відчуття, що неочікуваним претендентом на третє місце може стати Волинь – правонаступник Старого Луцька.

Сезон-2024/25 команда завершила серією з 11 поразок, а сезон-2025/26 розпочала з 13 невдач поспіль. Перша перемога сталася лише 11 січня 2026 року.

Прихід Нікіти Воєводи на тренерський місток і запрошення нових легіонерів дали клубу нове дихання. Старий Луцьк навіть увімкнувся в боротьбу за плейоф, але, звичайно, "фори" суперникам вистачило, щоб не випасти з топ-8.

facebook.com/bcvolyn

Волиняни знову матимуть в обоймі легіонерів – Тая Твеатта та Браяна Старра.

Але значно солідніше виглядають підписання українців. Максим Нікітін, Микита Безима та Ігор Клімов відігравали не останні ролі в Харківських Соколах, а 21-річний Ростислав Кабанов і 20-річний Назар Король претендуватимуть на звання найкращого молодого виконавця чемпіонату.

Буде крок назад?

Сезон-2025/26 для івано-франківців складався дуже добре. Команда стала фіналістом Кубка України, а регулярний чемпіонат завершила на четвертій сходинці. Утім, далі був виліт від Рівного (1:2) у першому раунді плейоф.

Якщо Волинь має всі шанси піднятися вище, то Говерлі втримати свої позиції буде складно.

БК Говерла

Американці Кевін Мейджор та Рейлон Говард були підписані за кілька днів до старту Суперліги. 29-річним виконавцям однозначно знадобиться час на акліматизацію в команді та й в Україні загалом.

Український кістяк вдалося зберегти, але втрата Кабацюри також вплине на силу команди.

Хлопчики не для биття

Місто Хмельницький уперше в історії буде представлене в Суперлізі. Чемпіон Вищої ліги посилив ростер трьома легіонерами.

213-сантиметровий Зак Лавдей ставав чемпіоном NCAA-2021 у складі Бейлора, Дерік Ньютон був лідером Старого Луцька в сезоні-2024/25, набираючи 16,3 очка за матч, а Лукман Ланді має за плечима досвід виступів у Північній Америці, Європі та Африці.

facebook.com/bcRivne

Також вдалося зберегти фактично всіх лідерів, окрім головного – Дмитро Качанов продовжить кар'єру у Другій регіональній лізі Німеччини.

22-річний баскетболіст у середньому за гру набирав 14,4 очка, віддавав 8,6 передачі та робив 2,5 перехоплення, що й дозволило йому отримати звання MVP Вищої ліги.

Однозначно, за плейоф можна боротися, особливо з огляду на проблеми конкурентів.

Черкаські Мавпи та Ніко-Баскет втратили лідерів

Лев Кошеватський перебрався до Латвії, а Максим Грищук – до США, де виступатиме за Університет Індіани.

Перший останніми роками був одним із найкращих плеймейкерів Суперліги. Його статистика в складі Мавп це підтверджує: 16,6 очка, 5,0 підбирання та 6,7 передачі за матч.

Грищук набирав 10,3 очка та 5,7 підбирання. 20-річний форвард безапеляційно став найкращим молодим виконавцем минулого сезону, а згодом допоміг збірній України U-20 виграти чемпіонат Європи в дивізіоні B.

Такі втрати – серйозний удар по клубах, які й без того не могли похизуватися довгою лавою запасних.

Якщо Ніко-Баскет хоча б частково намагався компенсувати це на трансферному ринку, то черкаський колектив вирішив обмежитися одним легіонером, а також дати шанс кільком баскетболістам із першості області.

Поки що така пасивність на трансферному ринку виглядає досить небезпечною.

Прогноз на сезон-2026/27

Дніпро Соколи Київ-Баскет Волинь Запоріжжя Рівне Прикарпаття-Говерла Ніко-Баскет Хмельницький Черкаські Мавпи

Де дивитися та формат Суперліги

Як і минулого сезону, 50% матчів чоловічої Суперліги буде показано ексклюзивно на платформі Київстар ТБ. Ігри транслюватимуться наживо та безкоштовно.

Решту матчів можна буде переглянути на YouTube-каналі Федерації баскетболу України.

Один із поєдинків туру також транслюватиметься на телеканалі Суспільне Спорт.

У цьому сезоні Суперліга повертається до формату роз'їзного календаря. Команди проведуть регулярний чемпіонат у три кола, після чого найкраща вісімка змагатиметься за титул у плейоф.

Чвертьфінальні серії триватимуть до двох перемог однієї з команд, тоді як півфінали, фінал і серія за третє місце проходитимуть до трьох вікторій.