Дніпро підписав молодого форварда Київ-Баскета

Чемпіон Української суперліги БК Дніпро підписав контракт із 21-річним форвардом Артемом Смітюхом.

Про це повідомляє пресслужба дніпрян.

Перспективний гравець підписав контракт терміном на два роки за схемою 1+1 з опцією гравця. Смітюх став першим новачком Дніпра.

У минулому сезоні Артем виступав у складі Київ-Баскета. У середньому за матч Смітюх набирав 5,5 очка, робив 4,4 підбирання, віддавав 1,8 передачі з рейтингом ефективності 8,0.

Нагадаємо, що саме Дніпро та Київ-Баскет визначили володаря чемпіонського титулу. У фіналі Суперліги дніпряни двічі перемогли киян та вчетверте в історії клубу стали чемпіонами України.

Раніше повідомлялося, що колишній головний тренер Харківських Соколів Валерій Плеханов очолив Київ-Баскет.