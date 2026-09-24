Хмельницький підписав другого американця за день

БК Хмельницький оголосив про підписання американського форварда Деріка Ньютона.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди з гравцем не розголошуються.

Дерік вже має досвід виступів в Україні, адже у сезоні-2024/25 виступав у Суперлізі за Старий Луцьк. У середньому він набирав 16,3 очка та 6,5 підбирання за матч.Також він захищав кольори університету Стетсона та виступав за Вінді Сіті Буллз у G-лізі.

Нагадаємо, напередодні Хмельницький підписав американського центрового Зака Лавдея, який ставав чемпіоном NCAА.

Раніше повідомлялося, що іспанська Басконія достроково розірвала контракт з українським центровим Олексієм Ленем, який приєднався до команди лише у вересні.