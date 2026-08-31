Перемога відкриє реальний шанс на чемпіонат світу: прев'ю матчу Чорногорія – Україна

Кілька днів тому збірна України з баскетболу здобула надважливу перемогу над Грецією – однією з найтитулованіших команд Європи – з рахунком 82:76.

Тепер на шляху колективу Айнарса Багатскіса буде менш зіркова, але не менш кусюча та складна Чорногорія. Матч відбудеться у понеділок, 31 серпня.

Обом командам перемога необхідна вкрай. Для "синьо-жовтих" це шанс залишитися серед головних претендентів на вихід на світову першість, а для команди Звездана Мітровича – можливість не відпустити лідерів таблиці у відрив.

Україна – після перемоги, Чорногорія – після провалу

Україна та Чорногорія до серпневого "вікна" підходили з ідентичним показником – по 4 перемоги та 2 поразки.

Українські баскетболісти покращили свій рекорд. Перемога над Грецією могла бути ще впевненішою. Утім, будемо сподіватися, що за підсумками відбіркового етапу згадувати, що могло бути "+12", а не "+6", не доведеться.

Команда показала себе саме командою. Вів уперед Ковляр, давав енергію Шульга, Михайлюк видав не найкращий матч, але не тремтів у відповідальні моменти – його впевненість відчувалася. Окремою окрасою став "цирковий" триочковий.

У потрібний момент по два влучні кидки з-за дуги оформили Ткаченко та Войналович. Ветерани Бобров та Лукашов вкотре довели, що в баскетбол грає не вік, а налаштування на боротьбу.

Окремою проблемою стали фоли. Особливо це стосувалося гравців передньої лінії Скапінцева та Новицького, які через ранні персональні зауваження, схоже, втратили впевненість у діях в атаці. У захисті ж вони вже не могли грати "на межі фолу", що суттєво впливало на якість роботи проти грецьких "великих".

Складно повірити, що саме в українців була перевага за підбираннями. За враженнями від гри, варіативності дій наших гравців передньої лінії все ж не вистачало. Сподівання, що Олексій Лень чи Володимир Герун будуть приїздити до лав національної команди.

У балканців своїх викликів вистачає. Ще рік тому завершив виступи за національну збірну Нікола Вучевич, за плечима якого понад 1000 матчів у НБА. А Боян Дублєвич узагалі завершив професійну кар'єру.

Про проблеми зі зміною поколінь можна було зробити висновок ще під час Євробаскета-2025. Провали проти Німеччини (76:106), Литви (67:94) та Фінляндії (66:85), а також поразка від Великої Британії (83:89) продемонстрували, наскільки складно чорногорцям проходити етап оновлення.

Перемогою престижу став успіх над Швецією (87:81). Цього, звичайно, не вистачило для виходу до плейоф чемпіонату Європи.

Самі чорногорці, напевно, здивовані, що зуміли завершити попередній етап відбору на першому місці.

Особливо кидається в очі той факт, що кожна з чотирьох перемог була дуже трудовою – максимальна різниця становила лише "+5". Тоді як поразки були з різницею у 14 та 21 очко. І що цікаво – обидві на власному паркеті.

Ще більш ганебною стала гра з Грузією, де наш майбутній суперник зазнав поразки з рахунком 74:101.

Лідери Чорногорії

У травні 2026 року плеймейкер Йоггі Феррелл отримав громадянство цієї країни. Лідер місцевої Будучності став найкращим у складі чорногорців у матчі проти грузинів – 12 очок. Саме від нього залежатиме організація атак цієї команди.

Буде цікаво подивитися, що придумають коучі "синьо-жовтих", адже, відверто кажучи, закрити першого номера греків Ніка Калатеса наші баскетболісти не змогли. Феррелл також небезпечний у пік-н-ролі, тому особливо важливо буде не дозволяти йому комфортно читати гру та знаходити партнерів після заслонів.

facebook.com/GeoBasketball/photos

Досить непогано виглядає 24-річний Йован Кляїч, який ще 10 років тому потрапив до академії іспанської Гран-Канарії. Це все ще молодий та перспективний гравець, здатний створювати проблеми за рахунок індивідуальних дій.

У боротьбі під кошиком треба буде щось придумати із Зораном Ніколичем та Еміром Хаджибеговичем. Останній, крім хорошого вміння поставити спину при підбиранні, ще й є непоганим шутером, що додасть варіативності нападу господарів.

Фахівець, який зробив себе в Україні

Тренує національну команду Чорногорії Звездан Мітрович. 56-річний фахівець зробив собі ім'я роботою в Україні. Він затримався у Суперлізі на тривалі 12 років – з 2002-го до 2014-го.

При ньому Хімік став третьою силою (а за бюджетів БК Київ та Азовмаша це була стеля), привів Кривбас до перемоги в УБЛ-2008/09, виграв Кубок України з Будівельником, а з Азовмашем дійшов до фіналу Суперліги.

Звездан Мітрович. 2012 рік. odessa-sport.info

Після цього були яскраві періоди в Монако, АСВЕЛі, а люблянська Олімпія з ним на чолі виграла місцевий чемпіонат два сезони поспіль.

Символічно, що ще в далекому 2010-му Мітрович входив до лонг-листа претендентів на пост наставника збірної України. Його конкурентами серед іноземців були ізраїльтянин Цві Шерф та… американець Кенні Аткінсон.

Так-так, нинішній наставник Клівленд Кавальєрс. Щоправда, Аткінсон таки попрацює із "синьо-жовтими" – у якості асистента Майка Фрателло.

Вперше Звездан очолив національну команду своєї країни ще в 2017 році. За неповних два роки здобув 12 перемог у 21 матчі. Два з цих тріумфів сталися якраз проти "синьо-жовтих" у відборі на ЧС-2019.

У Нікшичі його гравці виграли 90:84, а в Києві перемога далася ще складніше – 76:74.

"Проти України ми грали у маленькому місті Нікшич, але атмосфера там була дуже пристойна. Дублєвич та Іванович добре зіграли, мотивація була серйозна. Матч у київському Палаці спорту був для нас програшним. Але Україна, як я пам'ятаю, дуже погано поралась із нашим пік-н-ролом, у них почалась паніка, пішли швидкі кидки. Не можу сказати, що я зробив якусь суперроботу. Пощастило трошки", – пригадував у 2020-му Мітрович.

Більше в офіційних поєдинках збірні не зустрічалися. Що ж, проти греків українцям вдалося здобути дебютний успіх в історії. Тепер чекаємо на ідентичний розвиток подій і сьогодні.

Турнірна таблиця

У разі перемоги "синьо-жовті" можуть вийти в одноосібні лідери. Для цього потрібна поразка Іспанії від греків. Звичайно, "еліни" останнім часом не вражають, але домашня атмосфера на їхніх матчах – це дійсно додатковий шостий гравець. Ба більше – в Іспанії наразі своїх проблем вистачає.

Якщо буде поразка, то ситуація в секстеті стане ще більш заплутаною, де все вирішиться лише в наступних "вікнах".

Де дивитися

Зустріч відбудеться в Подгориці. Початок – о 21:30. Пряма трансляція матчу буде доступна на телеканалі "Суспільне Спорт" та медіасервісі "Київстар ТБ".