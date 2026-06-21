БК Волинь підписав захисника та форварда Харківських Соколів
Ігор Клімов
БК Волинь
БК Волинь оголосив про підписання ще двох гравців Харківських Соколів.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Йдеться про форварда Максима Безиму та захисника Ігоря Клімова. Деталі контрактів не розголошується.
У минулому сезоні 24-річний Безима зіграв 32 матчі в складі харківського клубу, набираючи в середньому 5,1 очка, 1,6 підбирання і 0,5 асиста.
Водночас 25-річний Клімов провів 34 матчі, у середньому набираючи 12,6 очка, 2,3 підбирання та 2,1 передачі за гру.
Зазначимо, що напередодні Волинь підписала ще одного гравця Харківських Соколів – Максима Нікітіна.
БК Волинь (раніше Старий Луцьк) завершив сезон на 9-му рядку в Суперлізі, не зумівши потрапити до плейоф.