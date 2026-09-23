Один із лідерів Черкаських Мавп продовжить кар’єру в Латвії

Український захисник Лєв Кошеватський увійшов до складу Латвійського університету на сезон-2026/27.

Його ім'я вже є в офіційній заявці клубу на сайті Латвійсько-естонської баскетбольної ліги. У новій команді 23-річний гравець виступатиме під 66-м номером.

Минулий сезон Кошеватський провів у Черкаських Мавпах. У 26 матчах української Суперліги він у середньому набирав 16,6 очка, робив 5,0 підбирання та віддавав 6,7 передачі. Раніше захисник також грав за Будівельник і Київ-Баскет, а 2022 року виступав в Італії.

Цього літа Кошеватський представляв збірну України U-23 у Лізі націй і тренувався з національною командою в Ризі.

Перший матч Латвійського університету в новому сезоні ліги запланований на 23 вересня проти ВЕФ Рига.