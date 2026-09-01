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Відбір на ЧС-2027: збірна України вийшла на перше місце в турнірній таблиці

Руслан Травкін — 1 вересня 2026, 00:42
Відбір на ЧС-2027: збірна України вийшла на перше місце в турнірній таблиці
FIBA

Збірна України з баскетболу вийшла на першу позицію в групі I другого раунду кваліфікації на чемпіонат світу 2027.

Це сталося завдяки перемозі "синьо-жовтих" над Чорногорією (98:89). Тепер колектив Айнарса Багатскіса має 6 перемог при 2 поразках.

В іншому матчі збірна Іспанії в Афінах програла Греції – 106:108.

"Фурія Роха" опустилася на другу сходинку. Їх наздогнали грузини, які переграли португальців (98:90).

Відбір на ЧС-2027. Група I. Турнірна таблиця

Standings provided by Sofascore

Наступні матчу відбору заплановані на кінець листопада. Національна команда України 26 листопада на виїзді зіграє проти Португалії. Через кілька днів, 29 листопада, українці протистоятимуть Чорногорії. 

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