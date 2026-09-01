Відбір на ЧС-2027: збірна України вийшла на перше місце в турнірній таблиці

Збірна України з баскетболу вийшла на першу позицію в групі I другого раунду кваліфікації на чемпіонат світу 2027.

Це сталося завдяки перемозі "синьо-жовтих" над Чорногорією (98:89). Тепер колектив Айнарса Багатскіса має 6 перемог при 2 поразках.

В іншому матчі збірна Іспанії в Афінах програла Греції – 106:108.

"Фурія Роха" опустилася на другу сходинку. Їх наздогнали грузини, які переграли португальців (98:90).

Відбір на ЧС-2027. Група I. Турнірна таблиця

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Наступні матчу відбору заплановані на кінець листопада. Національна команда України 26 листопада на виїзді зіграє проти Португалії. Через кілька днів, 29 листопада, українці протистоятимуть Чорногорії.