Прикарпаття-Говерла підписала американського форварда

Склад баскетбольного клубу Прикарпаття-Говерла поповнив 28-річний американський форвард Рейлон Говард.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

"Вітаємо в команді Рейлона Говарда – 28-річного легіонера, який відтепер захищатиме кольори нашого клубу. Бажаємо впевненої гри, яскравих виступів, переможних матчів і багато крутих моментів разом із Говерлою", – йдеться в повідомленні.

Останньою командою Говарда був боснійський Баскет Живинице. Також встиг пограти в Естонії, Румунії та США.

Раніше Говерла оголосила про перехід 29-річного американського захисника Кевіна Мейджора.

Нагадаємо, новий розіграш української Суперліги розпочнеться 1 жовтня. У своєму стартовому поєдинку Прикарпаття-Говерла зустрінеться із Запоріжжям.