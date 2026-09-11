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Українській баскетболістці дозволили змінити клуб у NCAA поза трансферним вікном через перехід росіянки

Олег Дідух — 11 вересня 2026, 13:49
Українській баскетболістці дозволили змінити клуб у NCAA поза трансферним вікном через перехід росіянки
Катерина Коваль
Getty Images

Американська студентська ліга NCAA дала дозвіл українській баскетболістці Катерині Коваль перейти в іншу команду ліги вже після завершення трансферного вікна.

Про це повідомляє The Athletic.

Наприкінці серпня Коваль покинула команду Університету Луїзіани LSU Tigers через те, що вона підписала росіянку Анну Мінаєву. Українка покинула LSU Tigers вже після завершення трансферного вікна, тому їй загрожував рік без команди.

Проте NCAA зробив виключення для Коваль і дала їй дозвіл на перехід у іншу команду вже після завершення трансферного вікна. Де саме українка продовжить кар'єру – наразі не відомо.

В минулому сезоні Коваль в середньому набирала 8,3 очка та робила 6,3 підбирання за гру в матчах NCAA.

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