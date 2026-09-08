Клуб української Суперліги змінив прописку

Баскетбольний клуб Харківські Соколи розпочав підготовку до нового сезону, змінивши прописку.

Про це розповів головний один з лідерів команди Андрій Хохоник у коментарі Суспільне Спорт.

Цього сезону команда ухвалила рішення проводити свої матчі в Києві, а не в Дніпрі. Через безпекову ситуацію Соколи досі не можуть грати в рідному Харкові.

"Тренуватися в Харкові й грати в Дніпрі було дуже важко. Кожні три-чотири дні їздили, багато часу в дорогах. Зал для нас був як домашній, але це все одно не рідний зал. Це дуже впливало. Тепер ми гратимемо домашні ігри в залі, де тренуємося. Сподіваюся, це додасть нам і впевненості в собі, і переваг над суперниками. Те, що ми не можемо грати в Харкові, – болючий момент. Наша команда просякнута енергетикою Харкова, цього незламного міста. Там не вистачає великого спорту для повноцінного життя, нам би дуже хотілося грати там", – зазначив Хохоник.

Нагадаємо, у минулому сезоні команда посіла друге місце в регулярному чемпіонаті та дійшла до півфіналу плейоф. Боротьба за нагороди завершилася для Харківських Соколів четвертим місцем – у півфіналі вони поступилися Київ-Баскету, а в серії за "бронзу" програли БК Рівне.

Раніше повідомлялося, що Соколи оголосили про перехід захисника збірної України та Київ-Баскета Єгора Сушкіна.