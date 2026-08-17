Київ-Баскет підписав захисника Черкаських Мавп

Київ-Баскет оголосив про перехід до команди захисника Черкаських Мавп Назара Холода.

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

Минулий сезон Суперліги Холод відіграв 26 матчів за черкаський клуб, де в середньому набирав 6.2 очка, 5.2 підбирання і 0.9 передачі.

У сезоні-2023/24 він рік провів у Запоріжжі під керівництвом Валерія Плеханова, з яким вони тепер будуть працювати у Київ-Баскеті.

Напередодні Київ-Баскет оголосив про підписання контракту з українським форвардом Данилом Марківим.