23 очки Михайлюка дозволили збірній України обіграти Чорногорію у кваліфікації на чемпіонат світу

У понеділок, 31 серпня, збірна України з баскетболу зіграла матч відбору на чемпіонат світу 2027. Суперником була національна команда Чорногорії.

Гра у місті Подгориця завершилася перемогою "синьо-жовтих" із рахунком 98:89.

Баскетбол – відбір на ЧС-2027

8-й тур, 31 серпня

Чорногорія – Україна 89:98 (18:19, 22:27, 22:26, 27:26)

Статистика гравців

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Команда Айнарса Багатскіса розпочала дуже активно в захисті. У нападі лідером став Дмитро Скапінцев. Ці два фактори дозволили піти у відрив – 14:5.

Ще до закінчення першої чверті господарі паркету фактично відновили паритет – 18:19. Ніяк не міг найти свій кидок Святослав Михайлюк, який не влучив 3 спроби з-за дуги. Не краще розпочав гру і Олександр Ковляр – 0/2 з гри і 2 втрати за 7 хвилин ігрового часу.

FIBA

Друга чверть пройшла у швидшому темпі. Перевага українських гравців могла складати 3 очки, але Михайлюк із сиреною на перерву "поклав" у кошик важливий дальній кидок.

Третя чверть розпочалася ривком 7:0 від команди Звездана Мітровича. Таким чином, вони вперше за поєдинок вийшли вперед – 47:46.

Вчасний тайм-аут від Багатскіса та тренерського штабу зупинив спурт чорногорців. Збірна України відновила лідерство та зміцнила його. Перед останньою 10-хвилинкою "синьо-жовті" мали 10 очок переваги.

Михайлюк влучив два важливі триочкові. Здавалося, що перемога вже не втече. Чорногоріські баскетболісти здаватися не збиралися.

FIBA

Десь вони додали, десь українські гравці робили помилки. Інтрига повернулася – 85:77 за 3 хвилини до кінця.

Успішні дії Шульги та Ткаченка дозволили повернути перевагу до "+13". У підсумку матч завершився з рахунком 96:83. Найкращим у складі переможців став Святослав Михайлюк – 21 очок. По 15 додали Дмитро Скапінцев та Олександр Ковляр.

Нагадаємо, що в першій грі другого етапу кваліфікації "синьо-жовті" здолали Грецію (82:76). За підсумками цього раунду відбору путівки на ЧС-2027 отримають три найкращі команди групи.