23 очки Михайлюка дозволили збірній України обіграти Чорногорію у кваліфікації на чемпіонат світу
У понеділок, 31 серпня, збірна України з баскетболу зіграла матч відбору на чемпіонат світу 2027. Суперником була національна команда Чорногорії.
Гра у місті Подгориця завершилася перемогою "синьо-жовтих" із рахунком 98:89.
Чорногорія – Україна 89:98 (18:19, 22:27, 22:26, 27:26)
Статистика гравців
Додано буде пізніше
Команда Айнарса Багатскіса розпочала дуже активно в захисті. У нападі лідером став Дмитро Скапінцев. Ці два фактори дозволили піти у відрив – 14:5.
Ще до закінчення першої чверті господарі паркету фактично відновили паритет – 18:19. Ніяк не міг найти свій кидок Святослав Михайлюк, який не влучив 3 спроби з-за дуги. Не краще розпочав гру і Олександр Ковляр – 0/2 з гри і 2 втрати за 7 хвилин ігрового часу.
Друга чверть пройшла у швидшому темпі. Перевага українських гравців могла складати 3 очки, але Михайлюк із сиреною на перерву "поклав" у кошик важливий дальній кидок.
Третя чверть розпочалася ривком 7:0 від команди Звездана Мітровича. Таким чином, вони вперше за поєдинок вийшли вперед – 47:46.
Вчасний тайм-аут від Багатскіса та тренерського штабу зупинив спурт чорногорців. Збірна України відновила лідерство та зміцнила його. Перед останньою 10-хвилинкою "синьо-жовті" мали 10 очок переваги.
Михайлюк влучив два важливі триочкові. Здавалося, що перемога вже не втече. Чорногоріські баскетболісти здаватися не збиралися.
Десь вони додали, десь українські гравці робили помилки. Інтрига повернулася – 85:77 за 3 хвилини до кінця.
Успішні дії Шульги та Ткаченка дозволили повернути перевагу до "+13". У підсумку матч завершився з рахунком 96:83. Найкращим у складі переможців став Святослав Михайлюк – 21 очок. По 15 додали Дмитро Скапінцев та Олександр Ковляр.
Нагадаємо, що в першій грі другого етапу кваліфікації "синьо-жовті" здолали Грецію (82:76). За підсумками цього раунду відбору путівки на ЧС-2027 отримають три найкращі команди групи.