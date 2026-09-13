Українська баскетболістка знайшла собі нову команду в NCAA

Українська баскетболістка Катерина Коваль знайшла собі команду на новий сезон американської студентської ліги NCAA – вона виступатиме за команду Університету Бейлора (штат Техас).

Про повідомляє пресслужба команди.

Наприкінці серпня Коваль покинула команду Університету Луїзіани LSU Tigers через те, що вона підписала росіянку Анну Мінаєву. Українка покинула LSU Tigers вже після завершення трансферного вікна, тому їй загрожував рік без команди.

Проте NCAA зробив виключення для Коваль і дала їй дозвіл на перехід у іншу команду вже після завершення трансферного вікна. Тепер же Катерина отримала команду на наступний сезон.

Коваль має право виступати в NCAA ще протягом двох років і зможе вийти на драфт WNBA в 2028 році. В минулому сезоні українка в середньому набирала 8,3 очка та робила 6,3 підбирання за гру в матчах NCAA.