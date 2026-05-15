Харківські Соколи призначили нового головного тренера

Харківські Соколи оголосили про призначення наставника Київ-Баскета Дмитра Забірченка на посаду головного тренера.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода фахівця розрахована на два сезони. Фінансові деталі не розголошуються.

У поточному сезоні Забірченко працював з Київ-Баскетом, про розірвання контракту столичний клуб ще не повідомляв. Також він очолював Тернопіль та Будівельник.

Харківський колектив регулярний чемпіонат Суперліги завершив на другій позиції. У плейоф поступився Київ-Баскету в півфіналі, а Рівному в бронзовій серії.

Напередодні баскетбольний клуб Запоріжжя оголосив про призначення на посаду головного тренера команди Євгенія Ісакова.