Харківські Соколи призначили нового головного тренера
Харківські Соколи оголосили про призначення наставника Київ-Баскета Дмитра Забірченка на посаду головного тренера.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Угода фахівця розрахована на два сезони. Фінансові деталі не розголошуються.
У поточному сезоні Забірченко працював з Київ-Баскетом, про розірвання контракту столичний клуб ще не повідомляв. Також він очолював Тернопіль та Будівельник.
Харківський колектив регулярний чемпіонат Суперліги завершив на другій позиції. У плейоф поступився Київ-Баскету в півфіналі, а Рівному в бронзовій серії.
Напередодні баскетбольний клуб Запоріжжя оголосив про призначення на посаду головного тренера команди Євгенія Ісакова.