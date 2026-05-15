Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Харківські Соколи призначили нового головного тренера

Олександр Булава — 15 травня 2026, 16:05
Харківські Соколи призначили нового головного тренера
Дмитро Забірченко
Київ-Баскет

Харківські Соколи оголосили про призначення наставника Київ-Баскета Дмитра Забірченка на посаду головного тренера.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода фахівця розрахована на два сезони. Фінансові деталі не розголошуються.

У поточному сезоні Забірченко працював з Київ-Баскетом, про розірвання контракту столичний клуб ще не повідомляв. Також він очолював Тернопіль та Будівельник.

Харківський колектив регулярний чемпіонат Суперліги завершив на другій позиції. У плейоф поступився Київ-Баскету в півфіналі, а Рівному в бронзовій серії.

Напередодні баскетбольний клуб Запоріжжя оголосив про призначення на посаду головного тренера команди Євгенія Ісакова.

Дмитро Забірченко Харківські Соколи

Харківські Соколи

Плеханов залишив посаду головного тренера Харківських Соколів
БК Рівне вдруге переграв Харківських Соколів та виграв бронзові медалі Суперліги
Рівне здолало Харківські Соколи у другому матчі за "бронзу" Суперліги
Харківські Соколи переграла Рівне у першому матчі за "бронзу" Суперліги
Київ-Баскет розгромив Харківських Соколів та став другим фіналістом Суперліги-2025/26

Останні новини