У Суперлізі сезону-2026/27 буде найбільша кількість легіонерів від початку повномасштабної війни

У сезоні-2026/27 чоловічої баскетбольної Суперліги виступатиме найбільше іноземних гравців від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

Наразі по три легіонери мають Київ-Баскет, Рівне, Запоріжжя та дебютант чемпіонату Хмельницький. По два іноземці є у складах Ніко-Баскета й Волині, по одному – у Прикарпаття-Говерли та Черкаських Мавп.

Дніпро й Харківські Соколи розпочнуть сезон без легіонерів. Загалом у заявках команд наразі 18 іноземних баскетболістів.

У новому сезоні зіграють десять команд. Хмельницький уперше виступить у найвищому дивізіоні, а його наставниця Ганна Шликова стане першою жінкою на посаді головного тренера команди чоловічої Суперліги.

Регулярний чемпіонат пройде у три кола за роз'їзним календарем. Сезон стартує 1 жовтня матчами Рівне – Харківські Соколи та Волинь – Київ-Баскет.

Напередодні БК Хмельницький оголосив про підписання американського форварда Деріка Ньютона.