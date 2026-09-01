Український захисник Київ-Баскета продовжить кар'єру в другому литовському дивізіоні

Захисник Київ-Баскета Михайло Бублик доєднався до клубу із другого за силою литовського баскетбольного дивізіону – Судува-Мантінгу з Маріямполе.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Зауважимо, що це перший легіонерський досвід гравця. У минулому сезоні Бублик допоміг столичній команді України посісти друге місце в Суперлізі та виграти Кубок України.

У чемпіонаті України 23-річний баскетболіст відіграв 28 матчів, набираючи в середньому 13.8 очка та 4.2 підбирання. Утім, вже у плейоф турніру він покращив свою середню результативність до 17,8 очків за гру.

Раніше Бублик виступав у складі криворізького Кривбаса, де став найкращим бомбардиром сезону-2024/2025.

Окрім того, в доробку Бублика 5 офіційних матчів за національну збірну України.

Додамо, що Судуву-Мантінгу за підсумками минулої кампанії посіла перше місце в турнірній таблиці, проте не змогла продовжити виступи в елітному дивізіоні через відсутність арени, яка б відповідала умовам литовської першості.

Нагадаємо, що напередодні Київ-Баскет підписав форварда Прикарпаття-Говерли Мар'яна Рудого.