Перший подіум Феррарі, Піастрі скористався подарунком Ферстаппена: підсумки етапу Формули-1 в Саудівській Аравії

Перший потрійний етап Формули-1 сезону 2025 року закінчився. Вікенд у Джидді вийшов більш насиченим на події, ніж його попередник, що для нас було тільки на радість.

Тож, як і в чотирьох попередніх випадках, ми зібрали все найцікавіше за останні три дні, щоб вам не довелося шукати все це окремо.

Що збирається робити Макс Ферстаппен?

Перша ж пресконференція перед стартом вікенду підняла питання, яке ніколи й не опускалося: чи піде Макс Ферстаппен із Ред Булл?

За останній тиждень на цю тему було повно новин:

На користь Хорнера говорять слова самого Макса.

"Я не збираюся йти. Я думаю, що вам потрібно зосередитися на своїй роботі, а я зосереджуся на перегонах. Тоді нам не доведеться думати про якісь інші сценарії".

Max Verstappen's future at Red Bull is put under the spotlight in Thursday's press conference 👇



Even Fernando Alonso has his say... 👀#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/8yYthODPYp — Formula 1 (@F1) April 17, 2025

Здається, якщо Макса продовжать питати про це, він не витримає і комусь вріже.

Хотів закріпити успіх – потрапив у дві аварії

Минулий етап у Бахрейні був для Юкі Цуноди справжнім проривом у якості пілота Ред Булл. Японець фінішував дев'ятим, програвши Ферстаппену лише 11 секунд. Завдяки цьому команда вперше в сезоні закінчила гонку в заліковій зоні обома машинами.

У Джидді Юкі безумовно збирався, як мінімум, повторити успіх минулого тижня. Але все вийшло зовсім навпаки.

Спочатку Цунода розбив болід у другій практиці. Один легкий дотик до стіни – і передня підвіска сказала "сайонара". А подальше знайомство з іншою стіною лише добило машину.

Попри це, гонщик добре виступив у кваліфікації, показавши восьмий результат. От тільки що міг нам показати Цунода під час гонки, ми так ніколи й не дізнаємося. На першому ж колі у нього сталося зіткнення з П'єром Гаслі. Абсолютно гоночний інцидент, який вибив обох пілотів. Вони ж, до слова, стали єдиними, хто не доїхав до фінішу. Їм має бути прикро.

An opening lap crash, spectacular overtakes and a change of lead in the championship! 👀



Catch up with all the highlights from Saudi Arabia! 🔽#F1 #SaudiArabianGP — Formula 1 (@F1) April 20, 2025

Класична спека Саудівської Аравії

Досвід попередніх років готував гонщиків до важкого етапу не тільки через складність треку, але й через особливі погодні умови.

Пілоти рятувалися від спеки хто як може. Найяскравіше виділився Андреа Кімі Антонеллі: італієць вирішив освіжитися, куштуючи лід. Кімі Райкконен завершив кар'єру 2021 року, а на статус нового "Айсмена" претендують одразу двоє.

Ice cool down at Mercedes 🥶



Kimi and George are keeping cool before they head out into the Jeddah heat! #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/oNV7HUf0Fh — Formula 1 (@F1) April 19, 2025

Kimi Raikkonen: The Iceman

Kimi Antonelli: The Ice Eater pic.twitter.com/jLLyS7LZce — 🏁【 Alerta F1 】🏁 (@AlertaF1) April 19, 2025

Стролл-рекордсмен

Хтось встановлює рекорди за кількістю перемог. Хтось встановлює рекорди за набором очок. Хтось стає рекордсменом завдяки своїй довговічності. А хтось Ленс Стролл.

Під час кваліфікації сталася історична подія. Показавши шістнадцятий час, канадець залишив квалі за підсумками першого сегмента. З Ленсом таке сталося вже в 75-й раз, що стало новим рекордом.

Після кваліфікації Стролл спробував виправдатися.

"Якщо ви посадите хлопців із Макларен у болід Заубера, то вони теж рано чи пізно поб'ють цей рекорд".

Справедливе зауваження. Ось тільки є одна проблема, Ленсе – ти не за кермом Заубера, ти керуєш Астон Мартіном.

Проблеми Норріса не дозволять йому стати чемпіоном

Цілком очевидно, що зараз Ландо Норріс перебуває у психологічній ямі, яка не може не впливати на його виступи.

Поки його напарник продовжує перемагати, британець не справляється з тиском, до якого він, схоже, не був готовий. І всі ці спроби говорити про те, що йому не потрібно бути поганим хлопцем, щоб стати чемпіоном, не працюють.

У найвідповідальніший момент під час третього сегмента кваліфікації Норріс розбив болід, не встигнувши при цьому встановити час – помилка, яку не можуть собі дозволити претенденти на чемпіонство.

This is the moment that cost Lando Norris a chance at pole position tonight 😮🔽#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/QvzYSUYrha — Formula 1 (@F1) April 19, 2025

І хоча під час гонки Ландо зміг максимізувати свій результат, фінішувавши четвертим, це все одно не те, чого чекають від нього всі навколо та він сам.

Поул ціною в 0,010 секунди

Вільні тренування налаштовували нас на те, що боротьба за перемогу в кваліфікації розгортатиметься між представниками Макларен. Ця теза була вірною, але лише наполовину.

Конкуренцію Піастрі склав не Норріс (у нього були інші справи), а Ферстаппен, який не думав, що виграти поул буде можливо. Але саме це й сталося!

Чинний чемпіон зумів вирвати перше стартове місце, випередивши суперника всього на 0,010 секунди. І це мало б принести Максу перемогу в гонці. Якби не одне "але"...

Max Verstappen stormed to pole at the Jeddah Corniche Circuit 😮‍💨



Ride onboard to experience his @pirellisport pole position lap for yourself! 💨#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/hr5mau2RPH — Formula 1 (@F1) April 19, 2025

Verstappen v Piastri... the epic fight for pole in Jeddah, from the skies 🚁#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/AMitjVo416 — Formula 1 (@F1) April 20, 2025

Піастрі набрав переможний хід

І це "але" сталося в першому повороті на старті Гран-прі, коли Ферстаппен, не зумівши вписатися в поворот, зрізав його. Нідерландець зберіг позицію, не віддавши лідерство Піастрі.

Це була критична помилка, адже потім Макс отримав 5-секундний штраф. Ред Булл міг цього уникнути, сказавши своєму пілоту віддати позицію супернику, але цього не сталося.

На фініші Піастрі випередив Ферстаппена лише на 2,843 секунди. Тож, якби не штраф, то Макс міг реально претендувати на перше місце та продовжити сезон кваліфікаційних перемог.

Натомість Оскар Піастрі видав черговий впевнений виступ, без жодної помилки. Як підсумок: третя перемога в сезоні за п'ять етапів і перше в кар'єрі лідерство в особистому заліку. Востаннє австралійський гонщик лідирував у чемпіонаті в далекому вже 2010 році. Тоді це зробив Марк Веббер, нинішній менеджер Піастрі.

Прямо зараз Оскар здається справжнім кандидатом на титул. Зрозуміло, що це лише п'ятий етап, але австралієць заклав для цього непоганий фундамент.

Ювілейна перемога Макларен

Тріумф Піастрі створив історію для Макларен. Траса в Джидді стала для британського колективу 50-ю, на якій перемагали його пілоти. Це абсолютний рекорд Формули-1.

Неймовірно, що у Феррарі, яка бере участь у "королівських гонках" із самого моменту їхнього утворення, менше таких унікальних перемог (47).

Перший подіум Феррарі в сезоні

Говорячи про Скудерію, не можна не відзначити друге головне досягнення італійської команди в нинішньому сезоні.

Після кваліфікації Шарль Леклер висловлював невдоволення нинішнім станом справ, за якого він бореться лише за четверте місце, навіть не за подіум, не кажучи вже про перемоги.

І одразу ж після цих слів монегаск приїхав на подіум – перший для Феррарі у 2025 році. Перемога у спринті – це, звісно, добре. Але вона не зрівняється з повноцінним Гран-прі.

Скудерія напрочуд не прогадала зі стратегією, притримавши свого гонщика на трасі, поки всі "перевзувалися". Витримавши паузу, Леклеру змінили шини, які були приблизно на 10 кіл свіжіші, ніж у Джорджа Расселла.

Шарль тримав допустимо високий темп, який у поєднанні з новішою гумою дозволив йому пройти суперника у боротьбі за третє місце. До слова, у Расселла були великі проблеми з шинами, він навіть переживав, що не зможе доїхати до фінішу. Але гоночний інженер поспішив заспокоїти британця – все було в нормі.

Що ж стосується успіху Феррарі, то тепер важливо розвинути його в Маямі. Головне не зробити це в дусі Цуноди.

Найспокійніший подіум сезону

За тим, що відбувалося після фінішу, було доволі ніяково спостерігати. Головною причиною цього був інцидент на першому колі, за який Ферстаппен отримав штраф.

Макс був явно не згоден із вердиктом стюардів, що він яскраво продемонстрував під час інтерв'ю після гонки, сказавши буквально пару слів.

Настрій Ферстаппена передався усім, які й так були не надто веселими: Піастрі вже порівнюють із Райкконеном у плані вираження емоцій, а Леклер все одно незадоволений формою Феррарі.

Найактивнішим на подіумі був представник Макларен, який вийшов отримувати трофей за перемогу команди. Усі інші були максимально інертними: поки Оскар і Шарль лише трохи пообливали один одного "шампанським", Макс одразу перейшов до розпивання напою.

A fantastic drive from @charles_leclerc! 🔥



His first podium of the year! 🏆 pic.twitter.com/Us4u4DW2x6 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) April 20, 2025

"Феррарі" етапу: Албона покарали за забутий телефон

Закінчимо тим, з чого все починалося, а саме з пресконференції перед стартом етапу.

Ферстаппен, Алонсо та Хаджар покарали Албона за забудькуватість. Пілот Вільямс пішов із пресконференції, забувши там свій телефон. Раніше згадана трійця скористалася моментом, щоб зробити пару селфі.

Сам Алекс потім жартома написав: "911, хочу заявити про крадіжку". Наступного разу тайський гонщик двічі перевірить, де його гаджет.