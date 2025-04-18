Алонсо: Був би радий, якби Ферстаппен став моїм напарником по команді

Пілот Астон Мартін Фернандо Алонсо чесно відповів на питання, чи хотів би він бачити Макса Ферстаппена своїм напарником по команді.

Слова дворазового чемпіона світу наводить Motorsport.

Британський колектив називають одним з головних пунктів призначення Ферстаппена, якщо він вирішить залишити Ред Булл. Минулого року навіть була інформація, що Астон Мартін запропонував йому контракт на один мільярд фунтів. Проте дуже швидко представник команди спростував це.

Якщо ж Астон Мартін зможе переманити Ферстаппена, саме позиція Алонсо в команді може постраждати, адже інший пілот, Ленс Стролл, є сином власника стайні Лоуренса Стролла. А тому шанси на те, що саме канадець поступиться своїм місце Максу, значно менші, ніж у випадку з іспанцем.

Проте Алонсо запевнив, що він не хвилюється стосовно цього.

"Я так не думаю, оскільки у мене контракт на наступний рік. Але я чую чутки. Це дуже добре для команди. Чемпіона світу іноді пов'язують з іншими командами і можливим відходом з Ред Булл. А команди, про які пишуть, це Мерседес, Астон Мартін та Феррарі. Це свідчить про проєкт, в якому ми перебуваємо, про майбутнє, яке має ця команда. Як я завжди казав, навіть минулого року, коли я продовжив контракт, я буду їздити до тих пір, поки буду відчувати себе швидким і конкурентоспроможним, і поки я потрібен команді за кермом боліда. Але мій контракт набагато довший за мою гоночну кар'єру, тому я залишуся з цією командою на довгі роки в іншій ролі. І якщо це означає, що я зможу виграти чемпіонат світу, не перебуваючи за кермом, я все одно буду дуже пишатися цим проєктом", – сказав Алонсо.

Проте він був би не проти, якби Ферстаппен посів місце Стролла-молодшого. Хоча іспанець розуміє, що це навряд чи станеться.

"Так (хотів би об'єднатися з Максом), але це малоймовірно. Дуже малоймовірно".

Alonso ketika ditanya kemungkinan Max Verstappen jadi rekan setim dirinya di Aston Martin:



"Ya, tapi itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin."



😂😂😂😅pic.twitter.com/WYl7xnh80R — F1 Speed Indonesia (@f1speed_indo) April 17, 2025

Раніше стало відомо, що Едріан Ньюї не працює над болідом Астон Мартін поточного регламенту.

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