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Боротьба за четверте місце не робить мене щасливим, – Леклер розчарований Феррарі

Олексій Погорелов — 20 квітня 2025, 16:46
Шарль Леклер
Шарль Леклер
Скудерія Феррарі

Пілот Феррарі Шарль Леклер дуже незадоволений тим фактом, що він не має змоги боротися за перемогу в цьому сезоні.

Слова 27-річного монегаска наводить сайт Формули-1.

Болід Скудерії SF-25 не дозволяє Леклеру конкурувати з пілотами Макларен, Мерседес та Ред Булл у боротьбі не тільки за перемогу в гонці, але і за поул.

Після кваліфікації Гран-прі Саудівської Аравії, у якій він встановив четвертий час, гонщик зізнався, що нинішній стан справ не робить його щасливим.

"Нам просто не вистачає зчеплення з треком , якщо порівнювати з іншими. Тож це найкраще, що я можу зробити на даний момент.

Я відчуваю, що цього вікенду ми спробували багато різних напрямків, щоб спробувати витиснути з машини трохи більше. Ми їдемо на межі можливостей боліда. Якщо ми подивимось на моє коло, то я думаю, що все досить ясно, воно всюди на межі, але нам просто не вистачає зчеплення з трасою.

У мене змішані почуття. Так, я задоволений своєю роботою, але я розчарований результатом. Боротьба за четверте місце – це не те, чого я хочу, і не те, що робить мене щасливим. Наразі я просто розчарований", – сказав Леклер.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 квітня, відбудеться Гран-прі Саудівської Аравії. Старт заїзду запланований на 20:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що пілот Астон Мартін Ленс Стролл став володарем неприємного рекорду за підсумками кваліфікації майбутньої гонки.

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