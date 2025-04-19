Расселл: Повністю розумію, чому Мерседес хоче підписати Ферстаппена

Пілот Мерседес Джордж Расселл поділився своїми думками щодо чуток про перехід Макса Ферстаппена до його команди.

Слова 27-річного британця наводить Sky Sports.

Ще рік тому керівник "срібних стріл" Тото Вольфф намагався переманити чотириразового чемпіона світу, але безуспішно. Цього сезону продовжилися розмови про потенційне розставання Ферстаппена з Ред Булл через слабкий болід RB21, який не дозволяє гонщику регулярно претендувати на перемоги.

Під час пресконференції Расселл зізнався, що цілком розуміє інтерес німецької команди до його суперника.

"Чому вони не мають хотіти підписати Макса? Цей інтерес цілком зрозумілий. Він найкращий у світі на даний момент. Він чотириразовий чемпіон. Це нічого не говорить проти мене чи Кімі (Антонеллі). У кожній команді є два гонщики, а він – одна людина. Тож це мене анітрохи не турбує, тому що виступ – це моя валюта, і зараз я вважаю, що виступаю не гірше за будь-кого в пелотоні", – сказав Расселл.

Після чотирьох етапів сезону Джордж Расселл посідає четверте місце особистого заліку, маючи в активі 63 очки. Макс Ферстаппен іде третім, випереджаючи Расселла на 6 балів.

Раніше керівник Ред Булл Крістіан Хорнер назвав "шумом" розмови про те, що Макс Ферстаппен піде з австрійської команди.