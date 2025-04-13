Безпомилковий Піастрі, міцний Хаас та боротьба за титул: підсумки етапу Формули-1 в Бахрейні

Формула-1 пройшла вже дві третини свого першого потрійного етапу сезону (так, занадто багато числівників для одного речення). Цього разу гонщики відвідали Бахрейн, де вони не так давно проводили передсезонні тести.

Сахір, як і завжди (у більшості випадків), подарував захопливу гонку, яка після практик взагалі не обіцяла стати такою, якою вона стала. Тож саме час зібрати все найцікавіше і підбити підсумки четвертого етапу сезону.

Повернення до V10 не буде

Етап стартував з того, що ФІА провела зібрання команд і мотористів, щоб обговорити те, про що вже давно точилися розмови – повернення Формули-1 до використання всіма улюблених двигунів V10.

За останні кілька місяців багато хто підтримав цю ініціативу президента Федерації Мохаммеда Бен Сулаєма. Але коли справа дійшла до реальних обговорень, все виявилося не настільки райдужним.

За підсумками засідання було ухвалено рішення ніяк не змінювати майбутній регламент 2026 року. Не було навіть ніякого голосування. На цьому наполягали Ауді та Хонда, які вирішили приєднатися/залишитися у Ф1 саме через гібриди. Найближчі п'ять років (після цього сезону) боліди їздитимуть із турбомотором V6 на екологічно чистому паливі та електричною потужністю 350 кВт.

При цьому Феррарі, Ред Булл і Каділлак домоглися проведення в майбутньому ще одного зібрання, під час якого обговорюватиметься можливість пом'якшення правил омологації двигуна.

The last F1 car to use a V10 engine - who else misses THAT sound? 🙋‍♂️



🎥Via: 19Bozzy92 pic.twitter.com/Itr1w818Fy — DRIVETRIBE (@DRIVETRIBE) February 8, 2020

ФІА продовжує стріляти собі в ногу

Дуже складно пояснити те, чому ФІА з таким завзяттям воює з гонщиками, і при цьому примудряється виставляти себе в поганому світлі.

Все почалося зі штрафу Карлосу Сайнсу, який перед стартом Гран-прі Японії запізнився на виконання японського гімну через усім зрозумілі проблеми зі шлунком.

Обговорюючи штраф, іспанець вирішив скаламбурити, заявивши: "Ла**но трапляється", що могло призвести до ще одного штрафу.

Carlos Sainz responds to being fined for arriving late to the national anthem in Japan. pic.twitter.com/xRpWjGMeKW — ESPN F1 (@ESPNF1) April 10, 2025

Свою компетенцію Федерація ще раз продемонструвала після кваліфікації Гран-прі Бахрейну. Порушення меж траси у виконанні Ніко Хюлькенберга було виявлено всього-лише через 45 хвилин після того, як це сталося.

І хоча пілот Заубер отримав своє покарання, це аж ніяк не скасовує того факту, що за вчасного виявлення цього, ФІА не позбавила б Алекса Албона місця у другому сегменті кваліфікації та можливості поборотися за Топ-10.

Піастрі поступово перехоплює лідерство у Норріса

І йдеться не стільки про чемпіонат, скільки про команду.

Ландо більшістю фанатів вважається першим номером британського колективу на правах старшого товариша. Але його нездатність видавати максимум, коли цього вимагає ситуація, ставить під загрозу його статус у команді.

Норріс продовжує говорити про те, що він хоче стати чемпіоном в якості "хорошого хлопця", а не "м**ака" з інстинктом вбивці, як умовний Макс Ферстаппен.

І якраз Піастрі випромінює з себе цю ауру "поганого хлопця", який готовий піти на крайні межі заради досягнення результату. Фанати навіть порівнюють австралійця з Кімі Райкконеном, називаючи його послідовником "Айсмена" в плані пофігізму. І зараз на тлі Норріса Оскар виглядає більш впевненим. Особливо після такого етапу, де не було нікого швидшого за нього.

Цікаво, що станеться раніше: Норріс відмовиться від свого переконання чи Піастрі стане чемпіоном?

Расселл продовжує фармити подіуми

Напевно Джордж живе за принципом "тихіше їдеш – далі будеш". У трьох із чотирьох Гран-прі пілот Мерседес фінішував на подіумі. При цьому його не так часто показують у трансляції. Хтось жартома пов'язує це з протистоянням британця з президентом ФІА (Расселл – президент асоціації гонщиків).

Нещодавно технічний директор Мерседес Ендрю Шовлін похвалив Расселла за те, як він підхопив роль лідера команди після відходу Льюїса Гамільтона. І з цими словами важко не погодитися.

Так, "срібні стріли" зараз точно не чемпіонська команда, але й у перехідному періоді вона потребує того, хто поведе її за собою. І поки що Джордж справляється з цим завданням на всі 100%.

Оновлення Феррарі: все ще недостатньо

Перед початком етапу з'явилися повідомлення про намір Скудерії привезти в Сахір великий пакет оновлень. Саме це і сталося. От тільки навряд чи італійці отримали ефект, на який вони розраховували.

Леклер та Гамільтон непогано виступили у практиках, по одному разу заскочивши на третє місце, передбачувано програючи Макларену. Але чомусь під час кваліфікації у "червоних" регулярно виникають труднощі. Особливо це стосується сера Льюїса, який все ніяк не намацає темп у найнеобхідніший момент.

Після провалу старту гонки Леклер здорово повернувся в гру, претендуючи на потрапляння на подіум. І, можливо, стратегія Феррарі з двома мідіумами і одним хардом (або софтом?) могла б спрацювати, якби не машина безпеки.

Не можна не відзначити гарний виступ Гамільтона, який зумів відіграти чотири позиції порівняно зі стартом Гран-прі. Але цих результатів все одно недостатньо, щоб боротися за Кубок конструкторів не лише з Макларен, а й із Мерседес.

Your Driver of the Day for Bahrain!! 👊 pic.twitter.com/3ZIF3t5EN7 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) April 13, 2025

Катастрофа Ред Булл та Астон Мартін – Ферстаппен капітулює

У Бахрейні відверто погано, якщо зважати на очікування, виступили три команди. І якщо Рейсін Буллз це ще можна пробачити, то от результати Ред Булл та Астон Мартін не викликають нічого, окрім розчарування.

Макс Ферстаппен мав рацію, коли попереджав: не варто очікувати повторення Японії. У "биків" явні проблеми з болідом, які команда так і не змогла вирішити. Тож шосте місце за підсумками Гран-прі Бахрейну – це, справді, той максимум, на який зараз варто розраховувати фанатам австрійського колективу. Єдиним позитивним моментом став Юкі Цунода, який зробив те, чого від нього очікують – фінішував в очках.

Якщо Ред Булл не зможе кардинально змінити ситуацію, то в грудні (а може й раніше) Ферстаппен втратить статус чинного чемпіона світу. Причому сам нідерландець після кваліфікації заявив, що він не бере участі в чемпіонській гонці. А враховуючи, що ні Гамільтон, ні тим білше Алонсо не борються за титул, ми ризикуємо побачити коронацію нового чемпіона.

А що ж до Астон Мартіна, то ми про це вже говорили. Британці явно роблять ставку на 2026 рік і геній Едріана Ньюї. Тому нинішній сезон потрібно просто перетерпіти. От тільки Фернандо Алонсо почав дратуватися з самого початку року, а це поганий знак (Макларен не дасть збрехати).

Хаас повертається до ролі міцного середняка

Прогрес американського колективу викликає захват. Етап в Австралії команда швидко забула, після чого реабілітувалася хорошим виступом у Китаї.

Іронічно, що кваліфікація в Сахірі готувала нас до повторення Мельбурна: Олівер Берман виявився найгіршим, а Естебан Окон розніс болід у другому сегменті.

Here's the moment Ocon lost control and spun into the barriers 💥#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/gspackF0iw — Formula 1 (@F1) April 12, 2025

Тож варто поаплодувати як механікам команди, так і самим пілотам, які максимізували свої шанси та обома машинами фінішували в Топ-10. Чекаємо, що Хаас покаже в Саудівській Аравії.

Гаслі програв лише лідерам

Результат французького пілота французької команди став головним сюрпризом усієї кваліфікації. Гаслі затягнув свій Альпін на п'яте стартове місце, яке стало четвертим після штрафів Мерседес.

Pierre Gasly's fantastic Q3 lap pic.twitter.com/ubgJBkEZkp — F1 TROLL (@f1trollofficial) April 12, 2025

Нерозумно було очікувати, що П'єр зможе втриматись у групі лідерів не лише не старті гонки, а й на дистанції. І якщо перше було очевидним, то в другому він злегка перевершив очікування.

Дуже довго Гаслі тримав позаду себе колишнього напарника в особі Ферстаппена. І лише на останньому колі Макс пройшов П'єра, який видав дуже сильну гонку, чим, до речі, приніс Альпін перші очки в сезоні. Таким чином, за підсумками всього чотирьох етапів усі команди набрали хоча б по одному балу.

Чи готовий Піастрі до боротьби за титул?

Нинішній сезон Формули-1 певною мірою нагадує АПЛ того самого сезону-2015/16, який завершився легендарною перемогою Лестера.

Чим була пам'ятна та футбольна кампанія? Великими проблемами основних претендентів на титул і відсутністю явного лідера, що призвело до несподіваного прориву Лестера.

Те ж саме, по суті, відбувається і зараз: багаторічні фаворити (Ред Булл, Мерседес) зазнають труднощів і не готові регулярно боротися за перемогу. Більшою мірою фанати очікують чемпіонства Норріса, бо він старший, досвідченіший, і взагалі Макларен – це його команда.

Але щось підказує, що Піастрі може приміряти на себе роль Лестера і стати серйозним претендентом на корону. От тільки це помітно вже просто зараз, а тому у Макларен ще будуть проблеми з тим, щоб визначитися, на кого ж зробити ставку. Саме про це попереджав Крістіан Хорнер.

І якщо "папая" зволікатимуть із визначенням явного першого номера, ми цілком можемо стати свідками повторення 2016 року (привіт Ніко Росбергу).

"Феррарі" етапу: Леклер і трагедія з дзеркалом

Нічого більш підходящого для цього сегмента за останні три дні не було організовано, тому доводиться задовольнятися тим, що є.

Шарль Леклер вдруге за сезон опинився в центрі комічного моменту. Хоча чи можна назвати комічним момент, коли твій болід розвалюється просто на ходу?

Саме це і сталося з монегаском, який у невинній ситуації втратив ліве дзеркало. Можливо, хтось уже виставив його на продаж на певних сайтах.