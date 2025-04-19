Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт

Астон Мартін готовий запропонувати Ферстаппену багатомільйонний контракт – ЗМІ

Володимир Максименко — 19 квітня 2025, 08:19
Астон Мартін готовий запропонувати Ферстаппену багатомільйонний контракт – ЗМІ
Макс Ферстаппен
Фото PlanetF1

Пілот команди Ред Булл Макс Ферстаппен може залишити свій колектив по завершенню сезону та приєднатись до Астон Мартін.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Британці готові запропонувати чотириразовому чемпіону світу контракт на 264 мільйони євро за сезони 2026-2028. Це може стати можливим завдяки потенційним інвестиціям у команди з Саудівської Аравії, представники якої мають намір викупити команду у Лоуренса Стролла.

До того ж цьому трансферу можуть сприяти не найкращі стосункіи між пілотом та Ред Булл. Ферстаппен незадоволений новим болідом та оновленнями, які запроваджує команда техників.

Окрім Астон Мартін, у Максі довгий час зацікавлений Мерседес, проте "срібні стріли" найближчим часом планують продовжити контракт із Джорджем Расселом.

Раніше ситуацію Ферстаппена у Ред Булл прокоментував Ральф Шумахер.

Астон Мартін Макс Ферстаппен Формула 1 Ред Булл

Макс Ферстаппен

Алонсо: Був би радий, якби Ферстаппен став моїм напарником по команді
Питання часу та досвіду: Цунода розповів, за рахунок чого він сподівається перемогти Ферстаппена
Шумахер: Якщо оновлення Ред Булл не спрацюють, Ферстаппен залишить команду
Існує велике занепокоєння, – Марко розповів про можливе розставання Ферстаппена з Ред Булл
Безпомилковий Піастрі, міцний Хаас та боротьба за титул: підсумки етапу Формули-1 в Бахрейні

Останні новини