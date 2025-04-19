Астон Мартін готовий запропонувати Ферстаппену багатомільйонний контракт – ЗМІ

Пілот команди Ред Булл Макс Ферстаппен може залишити свій колектив по завершенню сезону та приєднатись до Астон Мартін.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Британці готові запропонувати чотириразовому чемпіону світу контракт на 264 мільйони євро за сезони 2026-2028. Це може стати можливим завдяки потенційним інвестиціям у команди з Саудівської Аравії, представники якої мають намір викупити команду у Лоуренса Стролла.

До того ж цьому трансферу можуть сприяти не найкращі стосункіи між пілотом та Ред Булл. Ферстаппен незадоволений новим болідом та оновленнями, які запроваджує команда техників.

Окрім Астон Мартін, у Максі довгий час зацікавлений Мерседес, проте "срібні стріли" найближчим часом планують продовжити контракт із Джорджем Расселом.

Раніше ситуацію Ферстаппена у Ред Булл прокоментував Ральф Шумахер.