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Стролл встановив рекорд Формули-1 за кількістю невиходів з першого сегменту кваліфікації

Олексій Погорелов — 20 квітня 2025, 12:27
Ленс Стролл
Ленс Стролл
Астон Мартін

Пілот Астон Мартін Ленс Стролл побив рекорд Формули-1 за кількістю невиходів з першого сегменту кваліфікації.

Про це повідомляє Autosport.

Вчора, 19 квітня, відбулася кваліфікація Гран-прі Саудівської Аравії, яка завершилася перемогою Макса Ферстаппена з Ред Булл.

Стролл у свою чергу встановив шістнадцятий час, не зумівши вийти до другого сегменту. Це вже 75-й випадок, коли 26-річний канадець завершив кваліфікацію за підсумками першого сегменту, що стало новим рекордом Формули-1.

Раніше це досягнення належало Кевіну Магнуссену, який встановив його у минулому сезоні.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 квітня, відбудеться Гран-прі Саудівської Аравії. Старт заїзду запланований на 20:00 за київським часом.

Раніше з'явилася інформація, що Астон Мартін готовий запропонувати Максу Ферстаппену дуже щедрий контракт.

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Ленс Стролл

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