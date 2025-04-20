Стролл встановив рекорд Формули-1 за кількістю невиходів з першого сегменту кваліфікації

Пілот Астон Мартін Ленс Стролл побив рекорд Формули-1 за кількістю невиходів з першого сегменту кваліфікації.

Про це повідомляє Autosport.

Вчора, 19 квітня, відбулася кваліфікація Гран-прі Саудівської Аравії, яка завершилася перемогою Макса Ферстаппена з Ред Булл.

Стролл у свою чергу встановив шістнадцятий час, не зумівши вийти до другого сегменту. Це вже 75-й випадок, коли 26-річний канадець завершив кваліфікацію за підсумками першого сегменту, що стало новим рекордом Формули-1.

Раніше це досягнення належало Кевіну Магнуссену, який встановив його у минулому сезоні.

Lance Stroll now holds the unwanted record for the most Q1 eliminations in F1 history (75) ❌#SaudiArabianGP pic.twitter.com/sn9Bga32Wy — Autosport (@autosport) April 19, 2025

Нагадаємо, що сьогодні, 20 квітня, відбудеться Гран-прі Саудівської Аравії. Старт заїзду запланований на 20:00 за київським часом.

Раніше з'явилася інформація, що Астон Мартін готовий запропонувати Максу Ферстаппену дуже щедрий контракт.