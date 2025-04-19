Це всього лише шум, – Хорнеру байдуже на розмови про відхід Ферстаппена з Ред Булл

Керівник Ред Булл Крістіан Хорнер не вірить, що його підопічний Макс Ферстаппен залишить австрійську команду найближчим часом.

Слова 51-річного британця наводить Motorsport.

Останнім часом через невдалі виступи "биків" почалися розмови про те, що чотириразовий чемпіон світу піде з команди, яка не дала йому сильний болід. Зокрема Ральф Шумахер висловив думку, що 27-річний нідерландець вирішить розстатися з рідним колективом вже цього сезону.

Проте Хорнер заявив, що не звертає уваги на ці спекуляції, бо він вірить у відданість Ферстаппена, який сам сказав, що не збирається нікуди йти.

"Я думаю, що шум – це саме те слово, яким можна описати дану ситуацію. Було багато шуму за межами команди, всередині команди, і я думаю, що вчора Макс знову підтвердив свою прихильність. Ми зосереджені на тому, щоб машина їхала швидше, ось наш фокус, і Макс є частиною цього. Він відданий член команди, а все інше – домисли і чутки", – сказав Хорнер.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 квітня, відбудеться кваліфікація майбутнього Гран-прі Саудівської Аравії. Пілоти розпочнуть боротися за поул о 20:00 за київським часом.

Раніше з'явилася інформація, що Астон Мартін збирається запропонувати Максу Ферстаппену дуже щедрий контракт.