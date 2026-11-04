"Діти" з кубком у руках, або наймолодші чемпіони світу – від першопрохідців до Антонеллі

Ось і визначився чемпіон світу сезону 2026 року. Андреа Кімі Антонеллі не просто здобув головну нагороду сезону – у свої 20 років і 68 днів він став наймолодшим володарем титулу в історії Формули-1, побивши попередній рекорд на понад 3 роки.

І поки вся Італія вперше з часів успіху Альберто Аскарі в 1953-му святкує перемогу свого гонщика в індивідуальному заліку, ми пропонуємо вашій увазі пілотів, яких раніше також жартома називали "дитиною з головним кубком у руках", – список молодих чемпіонів.

Чемпіони-першопрохідці

У багатьох видах спорту, зокрема у Формулі-1, вік 40 років давно вважається "пенсійним", і наявність двох "ветеранів" на сучасній стартовій решітці здається скоріше винятком із правил. Однак в епоху перших сезонів "королеви автоспорту" – не кажучи вже про більш ранні гонки Гран-прі – вік у паспорті не вважався чимось критично важливим.

Альберто Аскарі, Хуан-Мануель Фанхіо та Джузеппе Фаріна Getty Images

Для будь-якої подібної статистики відправною точкою завжди стає перший офіційний чемпіонат. Так, у сезоні 1950 Джузеппе Фаріна у віці 43 років і 308 днів встановив базовий орієнтир, ставши одночасно і наймолодшим, і найстаршим володарем титулу на той момент.

У 1951-му Хуан Мануель Фанхіо знизив цю планку до 40 років і 103 днів, а в 1952-му Альберто Аскарі став чемпіоном у віці 34 років і 21 день. Саме "Чіччо" (прізвисько Аскарі) виявився першим, чий рекорд наймолодшого володаря титулу протримався кілька сезонів.

Майк Хоторн: 29 років, 192 дні

У сезоні 1952 року у Формулі-1 дебютував 22-річний Майк Хоторн, який за мірками тієї епохи був неймовірно молодим гонщиком. І хоча всього через рік на його рахунку з'явилася перша перемога, здебільшого він перебував у тіні більш досвідчених суперників.

Майк Хоторн за кермом Феррарі у 1957 році Getty Images

Шанс усього життя випав йому в 1958 році, коли на пенсію пішов вищезгаданий Фанхіо. Основними претендентами на "трон", що звільнився, стали два пілоти-однолітки – Хоторну протистояв Стірлінг Мосс. А всю суть гонщиків тієї епохи розкриває випадок, що стався на Гран-прі Португалії.

У тій гонці Майк, який фінішував другим, був дискваліфікований за те, що "розганяв" заглухлу машину проти напрямку руху. Стірлінг же, дізнавшись про таке рішення, підійшов до стюардів і заявив, що йому з траси було краще видно: його суперник нічого не порушував і в той момент перебував за межами гоночної смуги.

У підсумку цей благородний вчинок коштував Моссу його останньої можливості здобути омріяний трофей, а Хоторн став першим в історії чемпіоном світу віком до 30 років.

І наостанок варто згадати про сумний фінал. Незважаючи на те, що Майк завершив гоночну кар'єру одразу після закінчення сезону, 22 січня 1959 року він загинув у автомобільній аварії на дорозі загального користування.

Джим Кларк: 27 років і 188 днів

Майже кожного міжсезоння у Формулі-1 відбуваються "міграції" гонщиків, і навіть чемпіони інколи змінюють колір гоночного комбінезона. Одним із рідкісних винятків із цього правила є Джим Кларк, який усі свої гонки в "королівських автоперегонах" провів у одній команді – Лотус, ставши при цьому одним із засновників колективу.

Таким чином, історія Джима нерозривно пов'язана з легендарним Коліном Чепменом – геніальним інженером, який своїми інноваційними ідеями кілька разів змінював обличчя Формули-1.

Колін Чемпен і Джим Кларк у сезоні 1965 року Getty Images

Болід Lotus 25, який здійснив першу з цих технічних революцій, став машиною, "на якій просто неможливо програти". У сезоні 1963 року Кларк виграв 7 із 10 гонок. Разом із титулом та безліччю інших рекордів він також оновив віковий рекорд наймолодшого чемпіона світу – 27 років і 188 днів.

Емерсон Фіттіпальді: 25 років і 273 дні

Незважаючи на наявність двох більш популярних серед уболівальників земляків, Емерсон Фіттіпальді є єдиним бразильським чемпіоном, у якого в кар'єрі перемог більше, ніж поул-позицій. Цей факт дозволяє говорити про його винятковий гоночний талант.

А статус "висхідної" зірки Фіттіпальді отримав практично відразу після свого дебюту посеред трагічного 1970 року: Емерсон переміг у своїй лише четвертій гонці, чим ще й допоміг Йогену Ріндту стати чемпіоном світу посмертно.

Після такого початку питанням часу був і власний титул бразильця. А сталося це набагато раніше, ніж очікували багато скептиків – у 1972 році, у своєму другому повному сезоні Фіттіпальді став чемпіоном світу та вписав своє прізвище в історію Формули-1.

Емерсон Фіттіпальді у 1972 році

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25 років і 273 дні – саме цей показник, встановлений Емерсоном, понад 30 років залишався у списку рекордів як вік наймолодшого володаря титулу.

Фернандо Алонсо: 24 роки та 58 днів

Серед фанатів Формули-1 можна зустріти як тих, хто народився вже після останнього виграного ним етапу, так і тих, хто бачив і пам'ятає перший сезон "перспективного новачка з Мінарді" на ім'я Фернандо Алонсо.

Вік іспанця вже давно став предметом народних жартів. Але одне можна сказати точно: колись "вічно молодий" гонщик дійсно був молодим.

Фернандо Алонсо та Флавіо Бріаторе у 2005 році

"Золотим квитком" для Фернандо стало заступництво з боку "злого генія" Флавіо Бріаторе, і чемпіонство стало лише питанням часу. "Усі зірки" зійшлися у 2005 році – Рено побудували одночасно швидку й надійну машину, тоді як Феррарі втратили швидкість після зміни регламенту через проблеми з шинами Бріджстоун, а Макларен, попри порівнянний темп, далеко не завжди міг доїхати до фінішу.

Фінішувавши третім на Гран-прі Бразилії у віці 24 років і 58 днів, Алонсо достроково завоював свій перший титул. У одну мить був побитий згаданий вище рекорд Фіттіпальді, а також перервалася п'ятирічна серія домінування Міхаеля Шумахера.

Льюїс Гамільтон: 23 роки та 300 днів

Не встигла Формула-1 оговтатися від відходу Міхаеля Шумахера у 2006 році, як уже наступного сезону світ швидкості здригнувся від не менш значущої події – найяскравішого дебюту Льюїса Гамільтона, який у своєму першому сезоні став фаворитом у боротьбі за чемпіонство. А багато глядачів уже говорили: "Король пішов, хай живе король!".

Гран-прі Монако 2007: Міхаель Шумахер дивиться на Льюїса Хемілтона Офіційна група "Формули-1" у соціальній мережі Facebook

І лише серія невдач, яка підкосила британця на останніх двох етапах у Китаї та Бразилії, не дозволила "світу швидкості" побачити головний трофей у руках новачка – титул виграв Кімі Ряйкконен із різницею всього в одне очко.

Але саме тут проявився характер майбутнього семикратного чемпіона світу: сезон 2008 року Льюїс розпочав із твердим наміром виправити торішні помилки. Наступний рік був неймовірно хаотичним і так само сповненим драматичних злетів і падінь, а боротьба тривала до останнього повороту останньої гонки.

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Але цього разу йому це вдалося – обігнавши Тімо Глока на останніх метрах дистанції під проливним бразильським дощем, Гамільтон у віці 23 років і 300 днів став новим наймолодшим чемпіоном світу.

Детальніше про драматичну гонку на Інтерлагосі, яка стала для переможеного Феліпе Масси справжньою трагедією перед рідними трибунами, ви можете прочитати в його біографічній статті.

Феліпе Масса та Льюїс Гамільтон перед фінальною гонкою сезону 2008 року Getty Images

Себастьян Феттель: 23 роки та 134 дні

Щоб молодий гонщик став "висхідною зіркою", йому потрібно створити якусь разову сенсацію. І у випадку Себастьяна Феттеля цією подією стала несподівана перемога на Гран-прі Італії 2008 року за кермом боліда-середняка Торо Россо.

До 2009 року на нього чекав перехід до основної команди Ред Булл. І хоча австрійська команда на той момент також не асоціювалася з топгрупою, її амбіції підкріплювалися великими фінансовими інвестиціями, а також присутністю геніального конструктора болідів Едріана Ньюї.

Едріан Ньюї та Себастьян Феттель на Гран-прі Малайзії 2010 року Getty Images

Знову ситуація виглядала так, що титул був лише питанням часу. І навіть попри помітний брак досвіду у молодого гонщика, драматичний сезон 2010 року Себастьян Феттель завершив як чемпіон світу.

На той момент німцеві було 23 роки та 134 дні. А це означало, що втретє за останні шість років знизилася вікова планка. І цей рекорд протримався цілих 16 років.

"Людина, яка зробить Монцу срібною"

Попри на те, що перед сезоном багато експертів прогнозували домінування "срібних стріл", ніхто не сприймав серйозно молодого Андреа Кімі Антонеллі, а титул заочно віддали Джорджу Расселу. І навіть дебютна перемога Кімі на Гран-прі Китаю сприймалася скоріше як подія, "яка мала колись статися".

Ось тільки це був не одноразовий успіх: серія з п'яти перемог поспіль, що послідувала за цим, перетворила Антонеллі з "недосвідченого юнака" на головного претендента на титул. А впевненість у собі гонщик почав набувати прямо посеред сезону.

Моментом, після якого стало ясно, що молодий пілот не втратить свого шансу, став домашній Гран-прі Італії – Кімі переміг, стартувавши з 19-ї позиції.

Андреа Кімі Антонеллі та натовп уболівальників на Гран-прі Італії 2026 року Getty Images

Натовп "тіфозі", що прийшов на трибуни в червоному одязі, у справжньому екстазі радівав перемозі пілота Мерседес – першого італійця за останні 60 років, який виграв гонку на батьківщині. А у фанатських групах почала з'являтися фраза: "Антонеллі зробить Монцу сріблястою".

Відтоді "офіційна коронація" стала лише питанням часу. І на Гран-прі Мексики у віці 20 років і 68 днів Андреа Кімі Антонеллі знову увійшов в історію – став новим наймолодшим чемпіоном світу.

Макс Ферстаппен і Льюїс Хемілтон піднімають на руки новоспеченого чемпіона — Андреа Кімі Антонеллі Getty Images

Незгадані молоді чемпіони

Усі вищезгадані гонщики – це пілоти, які в той чи інший період часу були саме рекордсменами. Однак варто згадати також про кількох чемпіонів, які "трохи запізнилися", щоб потрапити на перше місце рейтингу, але їхній успіх все одно стався у досить юному віці за мірками їхньої епохи.