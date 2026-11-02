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Вольфф – про перемогу Антонеллі в Формулі-1: Я в це не вірю

Володимир Максименко — 2 листопада 2026, 12:40
Вольфф – про перемогу Антонеллі в Формулі-1: Я в це не вірю
Андреа Кімі Антонеллі
Getty Images

Керівник команди Мерседес Тото Вольфф поділився емоціями від перемоги Кімі Антонеллі в особистому заліку Формули-1.

Слова функціонера передає DAZN.

Австрієць висловив свою гордість за 20-річного пілота та команду, яка доклала зусиль до цього тріумфу. Також Вольфф згадав, як в сезоні-2025 експерти казали про те, що Антонеллі не готовий до такого рівня перегонів.

"Ми знаємо його з 11 років і він залишається для мене малюком. Цей малюк – чемпіон світу, я не вірю в це.

Казали, він не готовий до Формули-1, а тепер Кімі – чемпіон. Антонеллі має дуже сильний характер, вміння відокремлювати справи та не звертати уваги на галас", – додав Вольфф.

Зазначимо, що Антонеллі став наймолодшим чемпіоном Формули-1 в історії. Він здобув дебютний титул у віці 20 років і 68 днів.

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Раніше на чемпіонство Кімі Антонеллі відреагував пілот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Мерседес Формула 1 Кімі Антонеллі Тото Вольфф

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