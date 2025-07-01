Від ненависті до любові один крок: історія стосунків Льюїса Гамільтона і Феррарі

Уже цими вихідними відбудеться 12-й етап сезону Формули-1 2025 року – Гран-прі Великої Британії.

Окрім молодих місцевих зірок Ландо Норріса та Джорджа Расселла особлива увага буде прикута до легендарної постаті в британському не лише авто та й загалом спорті – Льюїса Гамільтона.

"Чемпіон" також не залишається осторонь і напередодні домашнього етапу 7-разового чемпіона світу, на якому він 9 разів здобував перемоги (абсолютний рекорд щодо 1 місць на одному етапі в історії), ми вирішили пригадати, як складалися стосунки сера Льюїса з його вже чинною командою Феррарі.

У лютому 2024 року новина про контракт Льюїса Гамільтона з командою Феррарі на сезон 2025 року мала ефект бомби, що розірвалася. Складно знайти фаната автоспорту, для якого цей трансфер би не був несподіванкою.

І навіть зараз, коли британець уже провів понад десяток гонок у складі Скудерії, багатьом глядачам все ще незвично бачити його в червоному комбінезоні.

Дуже багато разів суперниками Льюїса за титул ставали пілоти італійського колективу. Часто битви на трасі супроводжувалися скандалами за її межами.

А у 2017-2018 роках ненависть з боку італійських "тіфоззі" сягнула такого рівня, що на трибунах Монци можна було спостерігати "хейтерські" плакати, за які глядачів навіть звинувачували в расизмі.

Плакат вороже налаштованих італійських фанатів у Монці Getty Images

2007

Майже одразу після того, як Гамільтон прийшов у Формулу-1, вибухнув шпигунський скандал між Феррарі та Маклареном: британська команда вкрала креслення італійської та за ними побудувала практично ідентичний болід. Звісно, сам гонщик був далекий від судових розглядів, однак це був лише початок.

Загалом, самого Льюїса більшу частину сезону пілоти Скудерії не особливо турбували, а його головною проблемою був титулований напарник - Фернандо Алонсо.

Власне, постійні розбірки всередині "срібних стріл" і призвели до того, що Кімі Райкконен в останній момент зміг завоювати титул чемпіона.

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І ось уже цей факт став причиною вже першої конфронтації гонщика з командою-суперником. Річ у тім, що на останньому етапі Феліпе Масса поступився першою позицією Райкконену, що й дало змогу фіну виграти чемпіонат.

У ті часи відкриті командні накази були заборонені, тож у Скудерії зробили все "елегантно" - через піт-стопи: Феліпе заїхав у бокси першим, після чого кілька кіл їхав у "спокійному темпі", що дало змогу Кімі очолити перегони після своєї зупинки.

Хоча формально звинуватити нікого було не можна, проте Льюїс у своєму інтерв'ю побічно натякнув на те, що вважає зміну місць червоних болідів спланованим ходом італійського колективу.

2008

Про велику кількість подарунків, які претенденти на титул робили один одному в сезоні 2008, а також про драматичну кінцівку фінального етапу я вже розповідав у статті про Феліпе Масу.

Однак, також сезон був сповнений безліччю спірних моментів і скандалів, які супроводжували боротьбу за чемпіонський титул.

Перший конфліктний епізод стався на Гран-прі Канади. За діючими тоді правилами машини безпеки, наприкінці піт-лейну загорілося червоне світло, яке зобов'язувало пілотів стояти і пропускати тих, хто їде трасою.

Біля стоп-лінії перебували Кімі Райкконен і Роберт Кубіца. Гамільтон, який наближався до них, занадто пізно помітив червоний сигнал. Загальмувати він уже не встигав.

І що важливо зазначити - прямо по курсу в нього перебував Кубіца, але він вивернув кермо вліво та врізався в Райкконена, який на той момент вважався сильнішим суперником у чемпіонаті.

Льюїс Гамільтон врізався в Кімі Райкконена на Гран-прі Канади 2008 Скріншот з офіційного каналу Формули-1 в YouTube

Британець і фін зійшли з дистанції, а поляк проклав шлях до своєї єдиної перемоги в кар'єрі. На перший погляд здалося, що Кімі і Льюїс доволі мирно пережили епізод, проте далі послідували офіційні заяви від Феррарі зі звинуваченнями Гамільтона в непрофесіоналізмі. За підсумком гонщик отримав штраф у 10 позицій на старті наступного етапу.

Трьома перегонами потому, на Гран-прі Німеччини стався ще один спірний епізод. На завершальній стадії перегонів відбулася боротьба за позицію між Гамільтоном та Массою. Британець мав перевагу за свіжістю шин і атакував.

А закінчилося все тим, що Льюїс витіснив Феліпе на траву і спокійно поїхав до перемоги. Якихось офіційних заяви від Скудерії не було, проте це стало приводом для яскравих суперечок між фанатами в інтернеті.

Ще через три етапи були перегони в Бельгії. За 3 кола до фінішу Райкконен лідирував на своїй улюбленій трасі, але Гамільтон активно показував себе у дзеркалах. Наприкінці 42-го (із 44) кола Льюїс пішов в атаку і зрізав останній поворот. За правила він був зобов'язаний повернути позицію Кімі. Але британець зробив це так, щоб одразу ж опинитися у сліп-стрімі та знову вийти вперед на гальмуванні.

А далі почався дощ. Після того як два лідери обмінялися помилками, Райкконен розбив машину, а Гамільтон спокійно поїхав уперед, як тоді здавалося - до перемоги. Але після фінішу судді дали Льюїсу покарання у 25 секунд за отримання переваги за межами траси.

Таким чином, виграв перегони Феліпе Масса, а на друге місце перемістився Нік Гайдфельд, який перевзувся у дощову гуму і за одне коло відіграв більше, ніж втратив на піт-стопі.

Гамільтон опинився у підсумковому протоколі третім і завив, що якби знав про штраф - то проїхав би останні кілометри дистанції швидше.

Що ближчим був кінець сезону, то більшою була напруга. І на Гран-прі Японії, після якого залишалося всього лише два інших етапи, Льюїс відзначився інцидентами з обома машинами Феррарі.

Спочатку на старті Гамільтон вивіз Райкконена за межі траси, а згодом уже Масса підчепив британця і того розвернуло. Оскільки Феліпе отримав за це штрафний проїзд піт-лейном, обидва претенденти на титул провалилися вниз.

А на передостанньому етапі, у Китаї, Скудерія знову застосувала командну тактику, при чому значно відкритіше, ніж роком раніше. Звісно, жодних заборонених наказів не випливало, але все було заздалегідь обговорено між пілотами.

На завершальній стадії перегонів, їдучи другим, Райкконен сповільнився і без боротьби пропустив напарника, що дало змогу Массі мінімізувати втрати і приїхати до Бразилії з відставанням у 7 очок замість 9.

Якихось санкцій від дирекції перегонів не було. Однак у пресі епізод активно обговорювали, а Гамільтон знову дорікнув Скудерії в нечесній грі, як це було роком раніше.

Драматичний фінал у Бразилії, в якому Льюїс вирвав титул в останньому повороті останніх перегонів, хоч і викликав бурю емоцій у безлічі людей, проте якихось серйозних приводів для взаємних звинувачень не мав.

Затишшя перед бурею

У сезоні 2009 і Феррарі, і Макларен "видихали" минулорічну боротьбу. А на лідируючі позиції вирвалася спершу приватна команда Браун GP, про захоплюючу історію якої у нас є окрема стаття.

Чемпіонат 2010, незважаючи на хаос, що коївся, та наявність одразу п'яти претендентів на титул, у контексті взаємних претензій обмежився лише двома епізодами: загальним невдоволенням від того, що Феррарі відкрито використала командну тактику в Німеччині, а також, епізодом у кваліфікації до Гран-прі Абу-Дабі, коли Гамільтон дивом уникнув зіткнення з Массою і одразу ж по командному радіо заявив, що бразилець намагався його вибити. Але це було лише розминкою перед новим сезоном.

І знову Гамільтон-Масса

Три роки потому старі суперники згадали про своє колишнє протистояння, і 2011 рік був буквально просякнутий прецедентами та взаємними звинуваченнями. Слід зазначити, що ні Льюїс ні Феліпе не претендували на чемпіонство.

Загалом, той сезон проходив під тотальним домінуванням надшвидкого боліда Ред Булл і лише Дженсон Баттон намагався хоч якось кинути виклик Себастьяну Феттелю.

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Але це не завадило двом старим суперникам "відірватися на повну". Почалося все з Гран-прі Монако, коли Гамільтон спровокував аварію під час спроби обігнати Масу. Бразилець зійшов із дистанції, а британець отримав після перегонів 20-секундний штраф, який, утім, ні на що не вплинув.

Слід зазначити, що до того моменту, за неповних п'ять років своєї кар'єри, Льюїс зібрав доволі велику кількість покарань за різні аварії. І у зв'язку з цим, він звинуватив суддів у расизмі. Пізніше, він публічно вибачився за подібні слова і визнав безпідставність подібного звинувачення.

Наступним епізодом протистояння стала кінцівка перегонів у Великій Британії. Масса наздогнав Гамільтона і почалася боротьба за позицію. На останньому колі між пілотами стався невеликий контакт.

Щоб уникнути більших наслідків, бразилець був змушений відрулити за межі траси. Цього разу обидва гонщики висловили свої претензії, а судді залишили епізод без уваги.

Льюїс Гамільтон і Феліпе Масса борються за позицію на Гран-прі Великої Британії 2011 Getty Images

П'ять гонок потому, доля знову звела суперників у боротьбі на нічному Гран-прі Сінгапуру. На 12-му колі гонщики одночасно здійснили зупинку в боксах і механіки Феррарі відпрацювали швидше.

Льюїс не збирався здаватися і почав одразу ж атакувати на колі виїзду і в сьомому повороті стався контакт.

У підсумку обидва гонщики знову вирушили на піт-стоп: Масса за новими колесами, а Гамільтон - міняти переднє антикрило. А пізніше пілот Макларена отримав ще й штрафний проїзд піт-лейном. Після перегонів Феліпе заявив, що Льюїс "не використовує свій мозок".

Черговий контакт приніс наступний етап у Японії, після якого Гамільтон заявив, що не бачив свого суперника через вібрацію дзеркал, а Масса закликав FIA вжити заходів проти небезпечного пілотажу британця.

А ще через дві гонки, в Індії, сталося п'яте зіткнення за сезон. Винним було визнано Феліпе, що викликало у бразильця відверте здивування.

На завершальній гонці сезону в Бразилії, суперники знову зійшлися в боротьбі на трасі, проте того разу обійшлося без контактів. А пізніше Льюїс зійшов із дистанції через технічну поломку.

Після завершення заїзду Гамільтон прийшов до моторхоуму Феррарі, щоб поговорити з Массою. Після діалогу, обидва пілоти заявили, що помирилися і не мають претензій один до одного.

Знову затишшя

Хоча сезон 2012 відзначився черговим хаосом і після семи етапів було сім різних переможців, проте особливо великих конфліктів між Льюїсом і Феррарі не було.

Найбільш обговорюваним скандалом стало те, що на Гран-прі США в Скудерії ухвалили рішення зірвати пломбу з коробки передач Феліпе, щоб отримати штраф у п'ять позицій і тим самим перемістити Фернандо на "чистий" бік стартової решітки.

А у 2013 році Алонсо і Гамільтон почали постійно нахвалювати один одного в інтерв'ю, по черзі визнаючи один одного найкращим пілотом того часу. Усе б нічого, але це відбувалося на тлі постійних перемог Себастьяна Феттеля за кермом "самовоза" від Едріана Ньюї.

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А чемпіонат 2014 року приніс зміну регламенту і почалася епоха домінування Мерседес. І цілих три роки конкуренцію Льюїсу міг скласти тільки його напарник - Ніко Росберг.

Гамільтон-Феттель

Ходять чутки, що організатори чемпіонату змусили Мерседес поділитися кількома технічними секретами з Феррарі, бо постійні перемоги "срібних стріл" дуже знизили рейтинги трансляцій. Невідомо, правда це, чи ні, проте факт залишається фактом: у сезоні 2017 року обидві команди мали боліди приблизно рівної сили.

Головним суперником Гамільтона в чемпіонаті став Себастьян Феттель. І подальші події вже точно не можна списувати на якусь гарячковість. Вони обидва були досвідчені й точно знали, що роблять. Уперше з 1993 року, претендентами на титул стали два пілоти, кожен з яких уже мав за плечима щонайменше 3 титули.

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Хоча Себастьян і Льюїс обмінювалися перемогами, у першій половині все ж ситуація складалася на користь німця. Разом із цим і зростала напруга між суперниками. І точкою вибуху став Гран-прі Азербайджану.

Під час режиму автомобіля безпеки, Феттель раптом порівнявся з Гамільтоном і вдарив його колесом у борт. Німець вирішив, що британець спеціально різко загальмував перед ним, щоб спровокувати аварію, тож у такий спосіб висловив своє невдоволення.

Себастьян Феттель таранить Льюїса Гамільтона Скріншот з офіційних хайлайтів Гран-прі Азербайджану 2017

За підсумком, Себастьяну дали покарання "стоп-н-гоу" - проїзд піт-лейном із 10-секундною зупинкою, а Льюїса зобов'язали зайти на піт-стоп, щоб полагодити підголівник. Повернулися в перегони суперники поруч, проте пілот Скудерії опинився попереду. Фінішували вони на 4 та 5 місцях.

Після заїзду Гамільтон сказав в інтерв'ю, що вважає дії свого суперника відверто ганебними, а також додав, що "якщо у нього є проблеми, то він повинен обговорити їх віч-на-віч, як чоловіки". Незабаром після цього, Феттель визнав свою провину і приніс вибачення.

Після літньої перерви Льюїс перехопив ініціативу, вийшов у лідери особистого заліку і почав поступово відриватися вперед. На Гран-прі Мексики вже постало питання дострокового чемпіонства. Себастьян стартував із поулу, проте втратив одразу дві позиції в першій зв'язці поворотів.

Зіткнення Себастьяна Феттеля і Льюїса Гамільтона на Гран-прі Мексики 2017 Скріншот з офіційних хайлайтів Гран-прі Мексики 2017

А далі між претендентами стався контакт, який призвів до поломки переднього антикрила у Феттеля та проколу заднього колеса у Гамільтона. Що ж до третього учасника інциденту - Макс Ферстаппен уникнув значних пошкоджень та поїхав у перед до третьої перемоги у своїй кар'єрі.

Обом претендентам довелося прориватися з хвоста. За підсумком заїзду, Льюїс оформив четвертий титул, а також звинуватив Себастьяна в тому, що таран на старті був навмисним.

Два чотириразові чемпіони

Загалом, сезон 2018 був продовженням минулого. Вперше в історії Формули-1 за титул боролися два чотириразові чемпіони. Починалося все так само - у лідери чемпіонату вирвався Феттель. У той момент уже складалося враження, що болід Феррарі швидший.

І знову, наявність щільної боротьби стала ґрунтом для скандалів, перший з яких стався на Гран-прі Великої Британії. На старті перегонів Льюїс отримав удар у заднє колесо від другого пілота Феррарі - Кімі Райкконена.

За підсумком інциденту, британця розвернуло, через що він відкотився в кінець, фін отримав покарання в 10 секунд, а німець поїхав до легкої перемоги. Після фінішу, Гамільтон натякнув на те, що вважає цей маневр навмисним, а також назвав "цікавою" тактику Скудерії.

Наступним приводом для звинувачень стало Гран-прі Італії. Пілоти Феррарі зайняли перший стартовий ряд на домашній трасі своєї команди.

Але вже на першому колі стався контакт між претендентами на титул, після якого Льюїс продовжив рух, а Себастьяна розвернуло, і він змушений був прориватися з хвоста. Німець із цього приводу висловив своє невдоволення, проте судді визнали все гоночним епізодом.

А до середини гонки Мерседеси реалізували чисельну перевагу. Вальтері Боттас відтягнув свій піт-стоп і опинився попереду Райкконена, який вже зупинився. А далі один фін доклав усіх зусиль, щоб уповільнити іншого. Саме це дало змогу Гамільтону наздогнати та згодом обігнати свого суперника.

Вальтері Боттас уповільнює Кімі Райкконена, щоб допомогти Льюїсу Гамільтону в боротьбі за перемогу Getty Images

Офіційні особи Феррарі не сказали з цього приводу нічого, проте італійська преса звинуватила Мерседес у нечесній грі. Слід зазначити, що три роки потому вже сам Льюїс став жертвою подібної тактики з боку Ред Булл.

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Після останніх перегонів 2018 року, Феттель підійшов до Гамільтона та привітав того з п'ятим чемпіонством. Між гонщиками була довга розмова і зараз є хорошими друзями.

Політичні претензії

Хоча Феррарі та Ред Булл регулярно боролися за перемоги в окремих перегонах, в особистому заліку сезон 2019 року став для Льюїса легкою прогулянкою до титулу.

Декілька мінімальних взаємних претензій було після перегонів у Канаді та Італії, проте вони доволі швидко затихали.

Оскільки відтоді між Мерседесом і Скудерією не було прямої боротьби за чемпіонство, були відсутні й причини для серйозних словесних конфліктів.

А найбільшою претензією Гамільтона до Феррарі за період після 2018 року було те, що у 2020 керівництво італійської команди не виявляло достатньої активності в русі проти расизму.

Цікавий факт: серед пілотів, найбільшим прихильником акцій Льюїса був його колишній суперник - Себастьян Феттель, який на той момент все ще був пілотом Скудерії.

Гонщики Формули-1 проти расизму Getty Images

Слід зазначити, що впродовж усієї кар'єри, Льюїс часто в інтерв'ю та публічних заявах порушував теми утисків людей за різними ознаками.

На 2020-2021 роки припав найбільший цієї активності. Складалося враження, що питання рівності хвилюють семиразового чемпіона більше, ніж самі перегони. І це стало приводом для численних жартів серед фанатів.

А після того, як британець отримав лицарський титул, багато глядачів із пострадянського простору дали йому прізвисько "толерантний сер".

Загалом, період 2020-2023 років між Гамільтоном і Феррарі минув досить спокійно та тихо. Однак, скандали минулого все ще в пам'яті людей, які стежать за автоспортом. І багатьом досі дуже незвично бачити Льюїса в червоному комбінезоні.