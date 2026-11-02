Пан або пропав: Гамільтон розкритикував Леклера за його менталітет

Пілот команди Феррарі Льюїс Гамільтон розкритикував вого партнера Шарля Леклера за те, як він відноситься до гонок.

Слова британця передає ESPN.

Досвідчений гонщик незадоволений менталітетом свого напарника, зокрема через його поведінку на трасі під час Гран-прі Мексики.

"Нам потрібно дуже серйозно поговорити за лаштунками. Можливо, це приходить із віком, але потрібно розуміти – будь-яка твоя дія впливає на команду і тих, хто знаходиться позаду камер.

Робота в команді – це частина твого контракту. Коли твій напарник працює проти тебе і ти втрачаєш позицію – це важко. Цьому хлопцю вже 28 років, тому, на мою думку, справа в менталітеті. "Пан або пропав", але це має бути так. Ми повинні забезпечувати подвійний успіх, в тому числі командний", – розповів Гамільтон.

Зазначимо, що на початку гонки в Мехіко Леклер намагався обігнати свого напарника, через що він втратив позиції, а сам монегаск змушений був зрізати трасу.

У підсумку, Леклер отримав 5 секунд штрафу, а Гамільтон з поулом завершив гонку на другому місці.

Нагадаємо, за підсумками Гран-прі Мексики Кімі Антонеллі став чемпіоном Формули-1 – наймолодшим в історії.