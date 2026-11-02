Антонеллі – чемпіон світу, 32-річний дебютант та драма Феррарі: підсумки "палкого" Гран-прі Мексики

До кінця Формли-1 залишилось усього 4 етапи, а ми вже отримали нового чемпіона світу!

У ніч з 1 на 2 листопада в Мехіко відбулось Гран-прі Мексики, на якому Андреа Кімі Антонеллі здобув омріяний титул.

The boy from Bologna is now Champion of the World! 🏆🤩🇮🇹 #F1 #MexicoGP https://t.co/ZvHkk9HBBD — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

І хоча італієць став центральною темою для обговорення ми не можемо не згадати й про інші події вікенду, яких Мексика нам подарувала сповна.

32-річний дебютант, штрафи за боротьбу в п'ятничних практиках, перший поул Льюїса Гамільтона за Феррарі та велике розчарування Скудерії в гонці, багато штрафів та сходів.

Про усе це та інше поговоримо в традиційних підсумках етапу Формули-1.

Новий чемпіон світу

Головною подією вікенду, звичайно, стала коронація Андреа Кімі Антонеллі у статусі нового чемпіона світу Формули-1.

Італійський пілот протягом сезону переписав безліч рекордів, однак найголовнішим досягненням звичайно стало завоювання титулу у віці 20 років 68 днів, що зробило його наймолодшим чемпіоном в історії та першим за 73 роки італійцем, якому підкорилось це досягнення з часів Альберто Аскарі.

Хоч перемогти в гонці Андреа не вдалось, святкування видалось на славу.

Сльози після перетину фінішної лінії, щасливі родичі та трибуни, що підтримали нового чемпіона. Мексика виявилась ідеальним місцем для коронації Антонеллі, хоч перемогти Кімі не вдалося.

Попри це – головною фігурою на сцені був саме він. Разом із Максом Ферстаппеном та Льюїсом Гамільтоном вони утворили найтитулованіший подіум в історії Формули-1 із 12 титулам загалом.

І хоча наразі 11 чемпіонств із 12 на рахунку досвідчених колег по цеху, Антонеллі саме з такого символічного подіуму розпочав лік своїм титулам у "королеві автоспорту".

A very exclusive club 😮‍💨 Two of the all-time greats welcome the newest World Champion 🤝 #F1 #MexicoGP https://t.co/YqVCjZeOxx — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Ще символічною стане перша гонка, яку Антонеллі проїде в статусі чемпіона світу – Гран-прі Бразилії. Домашній етап його кумира, Айртона Сенни, що їздив із тим же 12 номером, з яким Кімі став найкращим у Ф-1.

Окрім Сан-Паулу на Антонеллі очікує ще 3 заїзди в сезоні-2026 (якщо Ф-1 не скасує етапи на Близькому Сход) у статусі чемпіона, італієць точно допоможе Мерседес здобути Кубок Конструкторів і можливо стане в пригоді Джорджу Расселлу, який бореться за друге місце в загальному заліку пілотів.

Колоритна Мексика

Цього року етап у Мехіко припав на святкування Дня мертвих, що додало до і так яскравого етапу нових барв.

The colours of Mexico! 🇲🇽🎨 #F1 #MexicoGP https://t.co/sqDal4Noh1 — Formula 1 (@F1) October 30, 2026

До того ж поруч із паддоком розмістили зображення легенд Формули-1, яких вже немає з нами. Серед них були пілоти, керівники команд, функціонери і навіть собака Льюїса Гамільтона Роско, що помер у 2025 році.

Справжнє свято "королеви автоспорту" поширилось на всю країну, адже головний мексиканець у Формулі-1, Серхіо Перес, святкував своє 300 Гран-прі у чемпіонаті та підписання нового контракту з командою Каділак.

Близько 50 тисяч глядачів зібрались у центрі міста, щоб подивитись, як "міністр оборони Мексики" крутить пончики на боліді Формули-1.

Mexico City DRIFT! 💨🇲🇽 @SChecoPerez #F1 #MexicoGP @Cadillac_F1 https://t.co/EvNyf4kyGr — Formula 1 (@F1) October 29, 2026

Що цікаво, то для таких шоу дозволяється використовувати лише тогорічні машини, а оскільки в Каділак такого немає (команда дебютувала цього сезону), то вони вирішили запозичити болід у компанії "Apple", яка має свою версію машини Ф-1 з однойменного фільму.

Щоправда назвати це болідом Формули-1 важко, адже для кінострічки використовувалась модифікована версія машин Ф-2, хоча публіку це навряд чи розчарувало.

Найгарячіша практика сезону

І ні, ми не про температуру в Мексиці. Практичних сесій із розряду "маст вотч" у Ф-1 не було вже доволі давно.

По-перше – аномальна кількість новачків, що отримали свій шанс у тренувальних сесіях, а саме 10.

F1

По-друге – чимало боротьби на треку. Однак звичайно головним інцидентом стало зіткнення Ліама Лоусена та Макса Ферстаппена, які наприкінці кола не поділили трасу. Така поведінка під час практики була призвела до покарання обох гонщиків, по 1 втраченій позиції на стартовій решітці.

WOAH! 😨 This is the moment where Verstappen and Lawson go wheel-to-wheel in FP2, and make contact! 💥 #F1 #MexicoGP https://t.co/edY5rY0h7E — Formula 1 (@F1) October 30, 2026

Ну і по-третє, звичайно, скандал у команді Хаас. Американський колектив без попереджень та адекватної комунікації оголосили про зміну бойового пілота Естебана Окона на резервеного Рьо Хіракаву.

У ЗМІ ширилась інформація про непорозуміння французького гонщика з інженерами, а деякі навіть писали про застосування насилля з боку Окона, що француз пізніше спростував.

На цьому кар'єра Естебана у Формулі-1, схоже, завершується. За чутками він може стати резервним пілотом у Астон Мартін, однак чи побачимо ми його за кермом болідів "королеви автоспорту" залишається під питанням.

Рьо Хіракава водночас у віці 32 років став найстаршим дебютантом Формули-1 з 2014 року, тоді 32-річний Андре Лоттерер проїхав одну гонку за команду Кайтерем. Японець не зумів показати чогось фантастичного у кваліфікації, а ось у гонці після всіх перепетій та штрафів піднявся відразу на 10 місце, здобувши заліковий бал у першому ж заїзді в кар'єрі.

Рьо Хіракава дебютував у Формулі-1 із шоломом, малюнки на якому виконала його донька ESTO ES PRECIOSO 🥹👏 Ryo Hirakawa debuta en F1 a sus 32 años y lo hará con un casco hecho por dibujos de su hija pequeña 🇯🇵 #MéxicoDAZNF1 🇲🇽 https://t.co/eJ7wrRpPVG — DAZN España (@DAZN_ES) November 1, 2026

Драма Феррарі та геніальні стратеги Ред Булл

Інакше вони й не вміють.

Після тих самих "гарячих" практик Феррарі вчергове демонстрували хороший темп і нарешті підкріпили гарні тренувальні сесії ще й поул позицією.

Першу кваліфікацію цього сезону для Скудерії виграв Льюїс Гамільтон, що було доволі дивно, враховуючи домінацію Шарля Леклера в інших сесіях.

A FIRST POLE POSITION IN RED FOR LEWIS HAMILTON!! 🔴 🔥 https://t.co/zWH8s0CJ7L — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 31, 2026

Усе здавалося складається ідеально для італійської команди. Гамільтон на поулі, Леклер 3-й, відразу позаду британця, ще й Ферстеппена у кваліфікації заблокували і він відкотився на 5 місце після штрафу.

Однак вже з першого кола все пішло не так.

Леклер після чудового старту і обгону Джорджа Расселла намагався виконати атаку на напарника, що призвело до зрізання траси монегаском та втрати позиції британцем.

І хоча Шарль залишився попереду, на нього чекав штраф у 5 секунд, що було ще доволі м'яко, враховуючи, що за подібні інциденти карали і на 10 секунд раніше.

THIS MOMENT! 😱 Here is the first lap move from Leclerc on Hamilton, which is currently under investigation 👇 #F1 #MexicoGP https://t.co/IX0YtniiKo — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

І насправді надалі у Феррарі все було не так погано.

Леклер від'їжджав від другого Ферстаппена, Гамільтон тримався третім, подвійний подіум майже тут, однак в ситуацію втрутились генії з Ред Булл, а також Вальттері Боттас.

Про все по порядку.

Леклер вирішив зробити доволі ранню зупинку, замінивши софт, який перестав давати перевагу на Ферстаппеном, на мідіум. Тим паче андеркат мав спрацювати ідеально, адже обганяти навіть на свіжішій гумі було б дуже важко (після гонки гонщики скаржились на кліппінг, що не дозволяв розігнатись більше певної межі на довгій прямій).

Проте Ред Булл наважились зробити геніальний стратегічний хід, закликавши Макса на тому ж колі у бокси. Так, Ферстаппен пересідав на м'яку гуму, якій довелося б проїхати 44 кола, однак обганяти в Мексиці вкрай складно, а з кліппінгом навіть довга пряма не давала здійснювати обгони. Це був єдиний шанс на перемогу в чистих гоночних умовах і "бики" в нього вчепились.

Шоста перемога Ферстаппена в Мексиці A SIXTH win in Mexico City for Max 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 #F1 || #MexicoGP 🇲🇽 https://t.co/em1ZolzkEt — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 1, 2026

Лічені секунди і Ферстаппен обійшов Леклера, тепер потрібно було просто берегти гуму, однак на 45 колі гонки Валттері Боттас вилетів у відбійник, що спровокувало спочатку машину безпеки, а пізніше й червоні прапори, а отже старт із місця.

Другий старт Леклеру не вдався, він пропустив Гамільтона, а потім помилився із гальмуванням і заблокував гуму так, що до кінця заїзду страждав.

7-разовий чемпіон же провів решту гонки роздивляючись заднє антикрило Макса Ферстаппена.

На пресконференції після заїзду Гамільтон критикував і Леклера, і команду. Можливо саме ця ситуація стане каталізатором для певних змін всередині колективу, який досі зберігає чесну боротьбу між своїми пілотами, що занадто часто шкодить, а не допомагає.

"Цьому хлопцю 28 років, тож не думаю, що справа у віці. Гадаю, це питання менталітету. Це на кшталт "або все, або нічого". Мовляв, або я виграю, або ніхто з нас не виграє, а так бути не повинно. Мало б бути так: ми здобули цю першу-другу позицію, і це все одно приємне відчуття. Я радий, що команда пережила це. Сподіваюся, що в майбутньому ми будемо прагнути до кращих результатів".

Мало боротьби, але чимало екшну позаду

Як ми вже й казали боротьби у Мексиці було дійсно мало. Не дуже обгінна траса з повільним 2 та 3 секторам не зуміла подарувати нам багато цікавої боротьби й на старт-фінішній прямій.

Найкраще це було видно на боротьбі Шарля Леклера та Ландо Норріса на останніх колах, де британець із явною перевагою в темпі не міг пройти гонщика Феррарі.

І показник не дуже веселої гонки – це коли оператори показують кожен обгін у зоні середняків, яких було не дуже то й багато.

А ось різних пригод і інцидентів…

Астон Мартін ще з практик мали чимало проблем із надійністю. Можливо розріджене повітря в Мехіко негативно впливало на зелені боліди.

Що найстрашніше обидва сходи АМ відчувались фанатами особливо боляче. Фернандо Алонсо вже 5 рік поспіль не може фінішувати в Мексиці, а Ленс Стролл на тиждень став зіркою. Канадець відсвяткував свій 28 день народження і соцмережами ширились заклики голосувати в опитуванні на гонщика дня саме за канадського пілота. Однак цьому не судилося статись.

Fernando Alonso has retired in the last 5 F1 races in Mexico. This is insane. 🇲🇽 2026 - DNF ❌ 🇲🇽 2025 - DNF ❌ 🇲🇽 2024 - DNF ❌ 🇲🇽 2023 - DNF ❌ 🇲🇽 2022 - DNF ❌ https://t.co/OKxM5OWaa3 — Daniel Valente 🏎️ (@F1GuyDan) November 1, 2026

Щодо перших колізій, то вже в перших поворотах Джордж Расселл розвернув Ісака Аджара та отримав 10 секунд штрафу.

Далі був виліт Боттасса про який ми вже писали. Фін, що доволі довго вибирався з боліда вже виписаний із лікарні, а команда заявила, що проведе розслідування інциденту, адже є ймовірність, що проблема була не лише з надійністю машини, а й з якістю покриття траси.

Onboard with Valtteri Bottas for a sizeable crash at Turn 1 😱💥 He is out of the car and ok #F1 #MexicoGP https://t.co/XLqppzQCnL — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Через 12 кіл після рестарту Арвід Ліндблад вилетів у стіну після боротьби з Оскаром Піастрі. Австралієць доїхав на 7-й позиції, однак його потім покарали штрафом на 10 секунд, що відкотило його за межі очкової зони.

Покарання вже після заїзду також отримали пілоти Альпін Франко Колапінто та П'єр Гаслі, обидва за те, що не уповільнились під жовтими прапорами.

Це принесло той самий бал у залік пілотів для Рьо Хіракави, прорив для Ісака Аджара після розвороту, перші з Гран-прі Бельгії очки для Габріеля Бортолето і що найголовніше – Ліам Лоусон, що стартував з піт-лейна через дискваліфікацію і заміну елементів двигуна, фінішував сьомим!

https://t.co/F7HGdS48SG — F1 TROLL (@f1trollofficial) November 1, 2026

Новозеландець дійсно довів, що є найкращим серед так званої формули-1,5, куди не входять топові команди пелотону.