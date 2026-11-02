Вундеркінд з Болоньї, що повернув Італію на вершину: Кімі Антонеллі – наймолодший чемпіон світу Формули-1

Рев трибун легендарного автодрому в Монці розривав осіннє повітря. Італійські тіфозі, відомі своєю безмежною, майже релігійною відданістю червоним кольорам Феррарі, цього разу скандували інше ім'я. Вони дивилися, як сріблясто-чорний болід під номером 12, немов ніж крізь масло, прорізає пелотон.

Стартувавши з дев'ятнадцятої позиції через штраф за заміну двигуна, 20-річний юнак робив неможливе. До десятого кола він був п'ятим. До тринадцятого – третім. А потім, холоднокровно перегравши чотириразового чемпіона Макса Ферстаппена та свого напарника Джорджа Рассела, він помчав до перемоги.

Коли Андреа Кімі Антонеллі перетнув фінішну лінію Гран-прі Італії він став першим італійцем за останні 60 років, який переміг на домашньому етапі. Він зруйнував прокляття, яке тяжіло над нацією десятиліттями. І найголовніше – він остаточно довів, що навіть такий "перспективний новачок" може очолити пелотон проти чемпіонів Формули-1.

На Гран-прі Мексики, в Мехіко, Антонеллі завоював перший титул для Італії з часів Альберто Аскарі у 1953 році. Але як хлопчисько з Болоньї зміг так швидко підкорити вершину автоспорту?

Дитя швидкості та тінь Сенни

Андреа Кімі Антонеллі народився 25 серпня 2006 року в Болоньї, місті, де повітря просякнуте запахом паленої гуми та високооктанового пального. Автоспорт був у його ДНК. Його батько, Марко Антонеллі – відомий гонщик серії GT та власник команди AKM Motorsport. Його мати, Вероніка, працювала в автоспорті з кінця 90-х.

Багато хто жартівливо порівнює Кімі з чемпіоном Ф1 2007 року Кімі Райкконеном, особливо після того, як Антонеллі переплутали з титулованим тезкою. Проте сам італієць розповів, що це ім'я запропонував друг сім'ї, який просто хотів, щоб поруч із класичним італійським "Андреа" звучало щось іноземне.

Кумиром хлопця був зовсім інший гонщик. Доки інші діти дивилися мультфільми, малий Кімі годинами переглядав DVD-диски із записами перемог Айртона Сенни. Пізніше, опинившись у Формулі-1, він обере саме 12-й номер – номер свого великого кумира.

Андреа Кімі Антонеллі читає книгу неподалік могили Айртона Сенни Estagiário da F1

Його перше знайомство зі справжньою швидкістю нагадувало сцену з кіно. Дев'ятирічний Кімі сів за кермо брутального Lamborghini Super Trofeo. Він був малим, тож не діставав до педалей – ними керував батько, сидячи поруч, тоді як юний Антонеллі ідеально виписував траєкторії кермом.

Батько спочатку мріяв, щоб син став футболістом (Кімі палко вболіває за Ліонеля Мессі та клуб рідного міста Болонья), але пристрасть до моторів перемогла.

Ліонель Мессі разом із Джорджем Расселом та Андреа Кімі Антонеллі у боксах Мерседес під час Гран-прі Маямі 2026 року Getty Images

Картинг став його першим полем битви. Антонеллі вигравав усе, до чого торкався. Його талант був настільки очевидним, що у 2018 році, коли хлопцеві було лише 12 років, у двері родини Антонеллі постукав керівник команди Мерседес Тото Вольфф. Бос Мерседес побачив у ньому те, що колись Рон Денніс побачив у юному Льюїсі Гамільтоні.

Проте не лише Вольфф бачив потенціал у молодому Кімі Антонеллі. Тодішній директор академії Феррарі Массімо Рівола вважав, що знайшов в 11-річному юнакові "особливого гравця" на майбутнє. Рекомендацію Ріволи відхилив тодішній керівник команди Ferrari Мауріціо Аррівабене, який вважав, що Антонеллі "занадто малий", щоб бути серйозним перспективним пілотом. Тут у гру вступив Тото Вольфф.

Пізніше керівник "сріблястих стріл" пояснив, чому саме звернув увагу на малолітню зірку картингу:

"Коли ми вперше звернули на нього увагу, в картингу якраз була ця категорія особливих дітей, які проходять крізь усі юніорські класи і всюди на вершині – вони завжди перемагають.І Кімі був одним із таких, як свого часу Макс, чи Джордж, чи Ландо, чи Льюїс, якщо назвати лише кількох. Саме тоді він і потрапив на наші радари".

Через біль до зірок: блискавичний шлях молодіжками

Шлях Антонеллі не був легкою прогулянкою по червоній доріжці. У 2020 році, під час фіналу чемпіонату світу з картингу в Портімао, він потрапив у важку аварію під дощем, врізавшись у статичний карт суперниці. Наслідок – зламані гомілкова кістка та плесно лівої ноги. Але біль лише загартував його характер.

Чемпіонат світу з картингу FIA 2020 року в Портімао, Португалія FIA Karting/KSP

Коли у 2021 році він дебютував у Формулі-4, світ юніорських серій здригнувся. У 2022 році Антонеллі виграв італійську Ф4, здобувши рекордні 13 перемог за сезон, а потім додав до цього титул в німецькій ADAC F4. На Автоспортивних іграх FIA він виборов для Італії золоту медаль, вигравши гонку зі... зламаним зап'ястям. Він сидів на знеболювальних, не міг нормально тримати кермо, але все одно приїхав першим.

Кімі Антонеллі з золотою медаллю на Автоспортивних іграх FIA Формули-4 2022 року SRO / Patrick Hecq Photography

У 2023 році він розірвав Формулу Регіональ (FRECA), ставши першим європейцем з часів Алена Проста (1979 рік), який виграв кілька чемпіонатів рівня Ф3 за один рік. Ця домінація змусила Мерседес піти на безпрецедентний крок: Антонеллі дозволили перестрибнути Формулу-3 і у 2024 році відразу сісти за кермо боліда Формули-2.

Адаптація в Ф2 була складною. Команда Prema не відразу розібралася з новими машинами з граунд-ефектом. Проте критики швидко замовкли під час дощового етапу в Сільверстоуні. У жахливих погодних умовах Кімі здобув свою першу перемогу, довівши, що вміє контролювати хаос. Тото Вольфф тоді спокійно зазначив:

"Чемпіона потрібно кидати в холодну воду".

Андреа Кімі Антонеллі після перемоги в спринті Формули-2 у Сільверстоуні, Велика Британія Getty Images

Однією з основних переваг італійця над своїми суперниками була колосальна підтримка Мерседес та, зокрема, керівника команди Тото Вольффа. Вони мали змогу організовувати йому приватні тести, що давало йому більшу накатку кілометражу. Зокрема, під час сезону Формули-2 Антонеллі паралельно проїздив 9000 км на тестах Мерседес, що рівноцінно 30-м Гран-прі.

"Сріблясті стріли" знайшли лазівку у правилах щодо тестувань пілотами інших болідів. Машини до 2021 року вважаються для FIA "історичними", тож на ниж не накладається обмеження по кількості часу обкатки. Так Кімі зміг отримати в рази більше досвіду ніж його суперники. Водночас він брав участь у 2023 році одраду в 3-х чемпіонатах, що також давало йому додатковий бойовий досвід.

2025: Тінь Гамільтона та бойове хрещення

Коли Льюїс Гамільтон оголосив про сенсаційний перехід до Феррарі, світ завмер в очікуванні: хто замінить семиразового чемпіона? Мерседес зробили ставку на юність. У 2025 році 18-річний Антонеллі офіційно став пілотом Ф1, ставши третім наймолодшим гонщиком в історії.

"Італія – гоночна нація. Там відчувався справжній голод за молодими пілотами, яким дали б реальний шанс у топкоманді. У Кімі цей шанс є. Гадаю, Італія просто збожеволіє від появи нової суперзірки. Я також попередив його: "Це твій останній спокійний тиждень, поки ти не став відомим на весь світ. Щойно про контракт оголосять офіційно, просто піти кудись на піцу вже не вийде – тебе впізнаватиме кожен", – пізніше згадував Вольфф.

Тиск був колосальним. Його дебют у вільній практиці ще у 2024 році в Монці завершився аварією в повороті Параболіка на швидкості, що викликала перевантаження у 52G. Хейтери скалилися, але Вольфф стояв горою за свого підопічного. І Антонеллі відплатив за довіру.

Андреа Кімі Антонеллі під час аварії на вільній практиці на Гран-прі Італії у Монці Getty Images

Його дебютний сезон-2025 став справжніми американськими гірками. Він фінішував у очках у першій же гонці в Австралії, прорвавшись крізь дощ з 16-го на 4-те місце. У Канаді він завоював свій перший подіум, холоднокровно стримуючи Оскара Піастрі. Він робив помилки, характерні для новачків – зіткнення з Ферстаппеном в Австрії, штрафи за перевищення швидкості, – але його чистий темп вражав. Наприкінці сезону, здобувши ще подіуми в Бразилії та Лас-Вегасі, Кімі став найкращим новачком в історії Формули-1 за кількістю набраних очок.

"Ще коли він був дитиною, ми бачили, наскільки стійко він тримає удар і справляється з пресингом, – пояснював пізніше Вольфф. – В історії були приклади пілотів, які робили настільки гігантський стрибок. Мені на думку спадає інший Кімі – Кімі Райкконен. Він перебрався у Ф1 просто з Формули-Рено. Він перестрибнув усі проміжні серії й досяг успіху. Немає жодних сумнівів у тому, що в Антонеллі є природний талант, швидкість і навички. Тепер наше завдання — дати йому простір для розвитку в цьому божевільному, жорстокому та безжальному середовищі. Ми захищатимемо його й дозволимо спокійно зростати. Ми морально готові до важких періодів. Звісно, люди будуть сумніватися. Будуть і яскраві спалахи. Згодом Кімі перетвориться на топгонщика найвищого калібру, хоча, можливо, ще не зараз".

2026: Народження нової легенди

Те, що відбулося у 2026 році зі зміною регламенту, увійде в підручники історії автоспорту. Мерседес підготували геніальний болід W17 з неперевершеною системою рекуперації енергії. І якщо Джордж Рассел бачив у цій машині шанс на свій перший титул, то Антонеллі побачив у ній зброю для абсолютного домінування.

Кімі більше не був новачком. Він став безжальним хижаком. У Китаї він став наймолодшим володарем поул-позиції в історії Ф1, перевершивши рекорд Себастьяна Феттеля майже на два роки. Наступного дня він виграв гонку з відривом у п'ять секунд від Рассела. Це була перша перемога італійця у Ф1 за два десятиліття.

Андреа Кімі Антонеллі святкує свою першу перемогу на подіумі разом із Джорджем Расселом на другому місці та Льюїсом Гамілтоном на третьому Getty Images

Він розривав шаблони. У Японії став наймолодшим лідером чемпіонату. У Маямі виграв знову, ставши першим пілотом в історії, який конвертував свої перші три поули у перемоги. Але справжній шедевр Антонеллі створив у Монако. Поки Рассел намагався вести психологічні ігри через пресу, Кімі вийшов на трасу і видав кваліфікаційне коло, яке преса назвала "заявою". Він забрав поул у Ферстаппена, а в неділю домінував від старту до фінішу, ставши наймолодшим автором гранд-слему (поул, перемога, лідерство від старту до фінішу та найшвидше коло).

Кімі Антонеллі святкує з командою свій перший гранд-слем на Гран-прі Маямі 2026 року Getty Images

За місяць до цього Тото Вольфф вчергове підкреслив, що успіх італійця це не просто талант, а й величезна робота пророблена самим гонщиком:

"Наш шлях із Кімі – це довга подорож, яку ми як команда розпочали вже багато років тому. У нас чудова робоча команда, у якій на всіх рівнях люди дбають про те, щоб він міг показати найкращі результати, відчував себе захищеним і залишався собою – як гонщик і як людина. Його батьки дуже нам у цьому допомогли, адже вони зробили й продовжують робити чудову роботу, виховуючи Кімі у дусі правильних цінностей. Талант – це лише відправна точка, але справжня робота була пророблена протягом цих восьми років, які ми провели разом. Попереду у нього довге майбутнє".

Власне зміна регламенту 2026 року стала для Кімі тим самим ідеальним штормом. Юний італієць адаптувався до нових болідів у рази краще за своїх досвідчених суперників. До того ж на його користь зіграла ставка Мерседес саме на нього. Починаючи ще з Гран-прі Китаю, болід Джорджа Расселла переслідували постійні технічні проблеми у кваліфікаціях, раптові втрати темпу та регулярні сходи з дистанції. Антонеллі ж, навпаки, пілотував не лише швидко, а й ювелірно бережливо до техніки. Саме це комбо зі стабільності Кімі та невдач Расселла дозволив італійцю до літньої перерви наростити перевагу до розгромних 50 очок.

А потім сталася та сама історична гонка в Монці, де він, стартувавши 19-м через штраф за заміну двигуна, холоднокровно знищив пелотон, перегравши і Ферстаппена, і Расселла.

Феррарі як невідворотне майбутнє

Але тріумф у Монці оголив унікальний парадокс феномену Антонеллі. Рев тіфозі, які скандували його ім'я, був оглушливим. Проте паддок чудово розумів незручну правду: трибуни шалено підтримували Кімі того дня більше через те, що самі Феррарі не претендували на перемогу, та навіть від подіуму були в трьох позиціях. Якби Шарль Леклер ішов колесо в колесо зі срібно-чорним Мерседесом під 12-м номером, публіка миттєво згадала б головне правило Монци: для справжнього тіфозі емблема гарцюючого коня завжди вища за паспорт гонщика.

Андреа Кімі Антонеллі після перемоги на Гран-прі Італії в Монці 2026 року Getty Images

Проте керівник Мерседес вважає, що Кімі приваблює публіку власним успіхом і досягненнями в незалежності від дій та справ Феррарі:

"Кімі лише 19 років, він лідирує в чемпіонаті, він щирий, справжній, але водночас має сильний характер... Я зовсім не хочу гасити цей запал навколо нього, адже чудово його розумію. І я переконаний, що це ніяк не залежить від стану справ у Маранелло. Для Італії Феррарі – це як окрема нація; у неї є своя армія тіфозі, які завжди залишатимуться відданими Скудерії, і це прекрасно. Я просто бачу, що Кімі вдається розтопити серця італійців і привернути їхню увагу до себе, незалежно від того, перемагає Феррарі чи ні".

Кімі – геніальний італієць, який перемагає за межами Маранелло, і це розриває національні шаблони. Він кує новітню славу для німецького бренду та історичний тріумф Італії. Та історія Формули-1 невблаганна: рано чи пізно кожен великий італієць чує поклик Енцо. Наразі Антонеллі – головний діамант Тото Вольффа, але трансфер до Скудерії виглядає не просто так логічним розвитком подій.

Кімі замінив у Мерседес Льюїса Гамільтона, який перейшов до Феррарі. Тож в Антонеллі буде схожий сценарій: зіркова кар'єра "сріблястої стріли" та перехід до Феррарі, але наскільки успішний буде вже залежати більше від "конюшини" ніж від італійця. Але принісши титул у Маранелло, він перетвориться з просто видатного пілота на справжнього автоспортивного бога Італії.

Льюїс Гамільтон у Маранелло після переходу в Феррарі Scuderia Ferrari

Натомість Тото Вольфф уже зараз попереджає про виклики, з якими стикається команда та Кімі від італійських фанатів:

"Куди більша проблема – це італійська публіка. Тепер, коли їхня футбольна збірна не кваліфікувалася на Чемпіонат світу, вся увага країни прикута виключно до Янніка Сіннера та Антонеллі. Після перемоги Сіннера в Мадриді саме ця двійка стала головними національними суперзірками, і це той ажіотаж, який нам необхідно стримувати. Ми отримуємо незліченну кількість запитів щодо Кімі від медіа та спонсорів, і саме ми повинні вчасно затягнути ручник. Головний ризик полягає в тому, що цей вир слави може закрутити йому голову занадто швидко".

Людина під шоломом

Попри феноменальні успіхи на трасі, у повсякденному житті Кімі залишається звичайним, хоч і дуже нетиповим, юнаком. Поки він громив суперників на трасах Формули-1 у своєму дебютному сезоні-2025, у вільний час він... здавав шкільні іспити онлайн, щоб отримати атестат зрілості (maturità).

Життя Антонеллі повне іронії. Ставши зіркою світового масштабу, він довгий час не міг їздити на власному автомобілі! Своє водійське посвідчення він отримав лише за шість тижнів до дебюту у Формулі-1. Мерседес подарували йому розкішний спорткар GT 63 S, але за італійськими законами молоді водії не мають права керувати машинами з таким співвідношенням потужності до маси. Тому болід Формули-1 у Монако він міг водити легально, а ось виїхати за хлібом на подарованому Мерседесі в рідній Болоньї – ні. Коли ж у 2026 році він нарешті сів за кермо лімітованого GT 63 PRO в Сан-Марино, то розбив його через місяць неподалік дому (на щастя, без травм).

А от своїми зірками окрім Айртона Сенни він вважав і відомих італійський тенісистів. Він мріє досягти рівня популярності Янніка Сіннера та Валентіно Россі, а його шолом розфарбований у королівський савойський синій колір із деталями італійського триколора.

Чудо Італії

Напередодні Гран-прі Мексики Італія завмерла в очікуванні. Математика була проста: 123 очки переваги означають, що вже в Мехіко Антонеллі міг би приміряти корону чемпіона світу. І він зміг. 73 роки ця країна чекала на свого чемпіона. Вони шукали його скрізь, кликали найкращих пілотів світу до Феррарі, але доля розпорядилася інакше. Спаситель нації прийшов у срібно-чорному комбінезоні з зіркою на грудях та став наймолодшим чемпіоном світу Формули-1, обійшовши Себастіана Феттеля на 3 роки.