Маестро швидкості: історія Хуана Мануеля Фанхіо – домінатора ранньої Формули-1

Сьогодні, 24 липня, могло б виповнитися 114 років і справжній легенді 50-х – Хуану Мануелю Фанхіо на прізвисько "Маестро". Аргентинець увійшов в історію Формули-1 як п'ятиразовий чемпіон світу, і його показник залишався рекордним майже половину століття.

А тому, сьогодні пропоную вам перенестися в атмосферу тієї епохи, коли "королівські перегони" тільки зароджувалися. Це був час нерозважливих романтиків, які встановлювали на автомобіль літаковий двигун і виходили на старт, немов в останній бій. А ризик для життя був настільки великий, що гонщики нерідко прощалися з рідними перед заїздом.

Ранні роки

24 червня 1911 року в аргентинському місті Балькарсе в сім'ї італійських мігрантів – Лорето Фанхіо та Ермінії Д'Ерамо – народилася шоста дитина, яку назвали Хуан Мануель. У віці дев'яти років хлопчик почав працювати в кузні, допомагаючи лагодити місцеві вози.

Однак XX століття від самого початку стало епохою стрімкого технічного прогресу, а тому коні поступово ставали залізними. І за рік юний Хуан Мануель "перекваліфікувався" і почав опановувати основи інженерної справи.

В 11 років він уже вступив до майстерні "Концесіонарія Регбі", де його навчали не тільки ремонту автомобілів, а й водінню. А в 13 років наш герой кинув школу і влаштувався помічником механіка в автомайстерню Мігеля Анхеля Касаса.

У 20 років Фанхіо був призваний на військову службу і зарахований до кадетської школи Кампо-де-Майо недалеко від Буенос-Айреса. Там його водійські навички були гідно оцінені командиром, який призначив Хуана-Мануеля своїм особистим шофером.

Після демобілізації Фанхіо хотів повернутися до ще одного свого захоплення – футболу. А щоб заробляти на життя, він разом із товаришем по команді, Жозе Дюффардом, відкрив власну автомайстерню в Балкарсі. Те, що починалося, як робота, поступово перетворилося на нове хобі – автомобілі. Повноцінна ж гоночна кар'єра почалася 1936 року, коли Фанхіо було 24 роки.

Близько десяти років наш герой брав участь у різних перегонових змаганнях по всій Південній Америці та поступово ставав знаменитістю у себе на батьківщині – в Аргентині. Причому, крім таланту гонщика, йому нерідко допомагали й навички механіка: не раз він усував технічні несправності прямо під час заїзду.

А в 1947 році, за сприяння президента Хуана Перона, Хуан Мануель Фанхіо вирушив виступати в Європі, де швидко зарекомендував себе як сильний і досвідчений пілот. І, зрозуміло, коли в 1950 році було засновано офіційний чемпіонат Формули-1, аргентинця запросила до своїх лав легендарна італійська команда Alfa Romeo.

Alfa Romeo

13 червня 1950 року на британському автодромі Сільверстоун, побудованому на місці колишнього військового аеродрому, відбулися перші офіційні перегони в історії "королівського автоспорту".

Хоча кваліфікація тоді вже проводилася, Формула-1 ще не використовувала звичну сучасну "драбинку" на стартовій решітці. У тому заїзді перший ряд включав одразу чотири машини. І якщо глядачам XXI століття набридло домінування однієї команди, то ось цікавий факт: усі чотири "фронтальні" позиції на старті зайняли боліди Альфа Ромео.

На початку перегонів Фаріна, Фанхіо та Фаджолі регулярно змінювали один одного в боротьбі за лідерство. Однак після 16-го кола перевагу захопив Фаріна – і більше її не втратив. Фанхіо намагався нав'язати боротьбу, але за вісім кіл до фінішу зійшов з дистанції через поломку мастилопроводу на його боліді. Решта три машини "Альфи" фінішували з величезним відривом, випередивши найближчого суперника, який виступав на іншій техніці, на два кола.

Двома тижнями пізніше відбулося Гран-прі Монако. Перегони запам'яталися масовим завалом уже на першому колі, внаслідок якого з дистанції зійшли понад половина учасників. Однак усе це відбувалося позаду лідера заїзду.

Не поступившись жодного разу першою позицією, Хуан Мануель Фанхіо не просто здобув перемогу – він став першим в історії Формули-1 володарем так званого "великого шолома".

Хуан Мануель Фанхіо на Гран-прі Монако 1950 року Формула-1 у соціальній мережі X (раніше Twitter)

Гоночна термінологія: Великий шолом – це унікальне досягнення, за якого один і той самий пілот у рамках одного Гран-прі стартує з поулу, лідирує протягом усієї дистанції, виграє перегони та встановлює найшвидше коло.

У Швейцарії, скориставшись проблемами у нашого героя, перемогу здобув Фаріна. Натомість у Бельгії та Франції на верхню сходинку подіуму піднявся вже Фанхіо, що дозволило йому вийти в лідери особистого заліку.

У ті роки використовувалася система нарахування очок: 8-6-4-3-2, плюс 1 додаткове очко за найшвидше коло. Перед фінальними перегонами турнірна таблиця мала такий вигляд:

1. Хуан Мануель Фанхіо (Alfa Romeo) – 26 очок

2. Луїджі Фаджолі (Alfa Romeo) – 24 очки

3. Джузеппе "Ніно" Фаріна (Alfa Romeo) – 22 очки

Хоча за титул боролися виключно гонщики Альфа-Ромео, пілот Феррарі Альберто Аскарі, який отримав оновлення на свій болід, відчайдушно прагнув блиснути перед рідними трибунами. У кваліфікації Фанхіо випередив Аскарі всього на 0,2 секунди – навіть зараз бувають великі розриви, а за мірками 1950 року це було неймовірно близько. Проте, на старті обох обійшов Фаріна й одразу ж захопив лідерство в гонці.

Якийсь час трійка лідерів ішла щільною групою. Однак на 21-му колі болід Скудерії перегрівся, і двом "Альфам" залишилося боротися лише між собою. Але й ця дуель тривала недовго – вже на 23-му колі Хуан Мануель зійшов із дистанції через злам коробки передач.

А далі сталося те, що сьогодні здається немислимим і суворо забороненим, але в 50-х було звичайною практикою: П'єро Таруффі заїхав на піт-лейн і поступився своїм болідом Фанхіо, щоб той зміг продовжити перегони.

Якби аргентинець зумів фінішувати в першій п'ятірці, обидва гонщики отримали б половину очок. Але невдовзі відмовив і другий автомобіль – цього разу підвів двигун.

На цьому боротьба за чемпіонство була закінчена. Фаріна без особливих проблем довів перегони до перемоги і став першим в історії чемпіоном світу. Нашому герою дісталося друге місце в особистому заліку.

Командна тактика 1950-х

Спочатку здавалося, що сезон 1951 стане прямим продовженням попереднього – у Швейцарії та Бельгії Фанхіо і Фаріна обмінялися перемогами. А на Гран-прі Франції стався скандал, який міг би вразити навіть глядачів, які бачили командну драму на Гран-прі Австрії 2002 року.

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Після 10 кіл гонки двигун на машині Хуана Мануеля почав давати збої. Коли ж на 20-му колі на планову дозаправку вирушив Луїджі Фаджолі, який їхав у групі, що лідирувала, команда дала розпорядження, щоб пілоти помінялися болідами – аргентинець отримав справну гоночну техніку, на якій у підсумку здобув перемогу, а італієць – поламану, на якій у підсумку відстав на 22 кола.

Фаджіолі був досвідченим пілотом, який виступав у перегонах ще з 1920-х років, а в 1950 був одним із претендентів на титул. Також, він вирізнявся запальним характером. І той факт, що команда так безцеремонно змусила його віддати перемогу, розлютив Луїджі настільки, що він після цього просто завершив кар'єру у Формулі-1.

Варто зазначити, що другим у Франції був Альберто Аскарі, який також закінчував заїзд на боліді напарника – Хосе-Фройлана Гонсалеса, після того, як на його особистій машині зламалася коробка передач. Однак у Феррарі справа обійшлася без подібних скандалів.

Фанхіо vs Аскарі

До середини сезону 1951 року Фаріна почав поступово відставати, і Фанхіо став одноосібним лідером Альфа-Ромео. Однак у цей момент про себе нагадав суперник із Феррарі – Альберто Аскарі. По суті, це стало початком першого "великого протистояння" в історії Формули-1.

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Перехоплення ініціативи в боротьбі двох італійських команд сталося на Гран-прі Німеччини: перегони в "Зеленому пеклі" – легендарній трасі Нюрбургринг – виграв Аскарі, а в першій шістці фінішували одразу п'ять болідів Феррарі. Лише Фанхіо, який приїхав другим, зміг порушити червону ідилію.

Тенденція продовжилася в Монці: Альберто здобув другу поспіль перемогу перед домашньою публікою, а Хуан Мануель зійшов з дистанції через чергові проблеми з двигуном.

До фінальних перегонів в Іспанії претенденти на титул підійшли з різницею всього у два очки. Спочатку здавалося, що це вікенд Скудерії: у кваліфікації Аскарі випередив Фанхіо майже на дві секунди. Однак у перегонах ключову роль зіграли... шини.

Сьогоднішні глядачі Формули-1 звикли до того, що стан покришок може серйозно вплинути на результат перегонів. Але в ті часи, коли успіх пов'язували насамперед із потужністю двигуна та майстерністю пілота, це було великою несподіванкою.

Коротка ділянка абразивного асфальту зіграла на руку Альфа-Ромео: їхні машини, що використовували колісні диски більшого діаметру, набагато краще працювали з гумою. У підсумку, попри спочатку несприятливі умови, Хуан Мануель Фанхіо легко здобув перемогу в перегонах і став другим чемпіоном світу Формули-1.

Хуан Мануель Фанхіо перемагає на Гран-прі Іспанії 1951 року і стає чемпіоном світу Формула-1 у соціальній мережі X (раніше Twitter)

Відхід Альфа-Ромео

Сезон 1952 року ознаменувався першим несподіваним відходом з Формули-1: команда, чиї пілоти виграли два перші сезони, раптово ухвалила рішення покинути чемпіонат світу.

На зорі "королівських автоперегонів" використовувалися, переважно, довоєнні технології, на яких і була побудована чемпіонська машина Альфа-Ромео. Однак суперники, особливо Феррарі, поступово почали розвивати більш сучасну гоночну техніку. У той час, як "Альфа" не могла дозволити собі такі витрати з фінансових причин.

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Залишившись без боліду, Фанхіо був змушений пропустити початок сезону. У червні він отримав запрошення виступити за Мазераті на позатурнірних перегонах у Монці, що відбувалися наступного дня після змагань у Дандроді. Варто зазначити, що в ті часи пілоти Формули-1 часто брали участь в інших автоспортивних заходах.

Добирався на другі перегони наш герой самостійно. Усю ніч він провів за кермом, долаючи гірські дороги, і прибув на трасу всього за пів години до старту.

Втома далася взнаки – вже на другому колі Фанхіо втратив керування і потрапив у серйозну аварію. З численними травмами його доправили в госпіталь. Пізніше його відвідав Фаріна, який виграв ті перегони й символічно передав Фанхіо лавровий вінок переможця.

На Хуана Мануеля чекало довге відновлення. Повернутися у Формулу-1 він зміг лише 1953 року – все з тією ж командою Мазераті.

Фанхіо vs Аскарі, частина 2

Під час відсутності Фанхіо у Формулі-1 в домінуючому стилі чемпіоном світу став Аскарі. Тож сезон 1953 року обидва гонщики розпочинали вже у статусі володарів титулів, і, зрозуміло, саме до них була прикута вся увага глядачів.

Однак своє слово сказала надійність техніки. В Аргентині та Нідерландах наш герой зійшов із дистанції через технічні несправності. А в Бельгії, після відмови двигуна, своїм болідом йому поступився напарник – Джонні Клез. Фанхіо зміг прорватися на третю позицію, проте на останньому колі припустився помилки та розбив машину.

У Франції Хуан Мануель нарешті фінішував, посівши друге місце. Аналогічних результатів він домігся і у Великій Британії, і в Німеччині. А у Швейцарії, після чергової заміни боліда по ходу перегонів, аргентинець фінішував четвертим.

Хуан Мануель Фанхіо в 1953 році Getty Images

До фінальної гонки сезону в Італії питання чемпіонського титулу вже було вирішене – титул знову завоював Аскарі. Однак боротьба за друге місце в особистому заліку залишалася відкритою між Фанхіо і Фаріною. Саме ці троє – Фанхіо, Фаріна та Аскарі – були головними претендентами на перемогу в Монці та неодноразово змінювали один одного в ролі лідера під час заїзду.

Останнє коло Хуан Мануель починав третім, і здавалося, що піднятися вище він уже не зможе. Але все змінилося, коли лідируюча група наздогнала колового – Онофре Марімона. У ті часи система синіх прапорів ще не була налагоджена, як зараз.

У результаті Аскарі, який лідирував на той момент, зійшов з дистанції після зіткнення з Марімоном, а Фаріна дивом встиг загальмувати й уникнув такої ж долі.

Фанхіо ж виявився найбільш зібраним – він вчасно зреагував на інцидент, вирвався вперед і виграв гонку. Це була його перша перемога після повернення і водночас перша в історії Формули-1 для команди Мазераті.

Золоті роки

Плавно наша історія підійшла до свого золотого періоду. Сезони 1954-1957 увійшли в історію як епоха домінування Хуана Мануеля Фанхіо. Після трагічної загибелі Аскарі 1955 року, не залишилося жодного гонщика, здатного по-справжньому конкурувати з аргентинцем протягом цілого сезону.

Чемпіонат 1954 року відзначився подією, яка досі залишається єдиною та унікальною в історії Формули-1 – Фанхіо став чемпіоном світу посеред сезону. Перші дві перемоги він здобув за кермом Мазераті, після чого пересів за кермо Мерседеса, і виграв ще 4 перегони з 6, що залишилися. Разом зі "срібними стрілами" взяв титул наш герой і в 1955.

Хуан Мануель Фанхіо за кермом Мерседеса Формула-1 у соціальній мережі X (раніше Twitter)

Але незабаром Хуану Мануелю знову довелося шукати нову команду. Річ у тім, що 11 червня 1955 року на знаменитих перегонах "24 години Ле-Мана" сталася найжахливіша аварія в історії автоспорту, що забрала життя 83 осіб, зокрема й гонщика П'єра Левега, а ще близько 120 глядачів дістали поранення. Концерн Мерседес взяв на себе моральну відповідальність за те, що трапилося, й ухвалив рішення згорнути всі свої автогоночні програми.

Однак, досить швидко знайшлася вільна машина і 1956-й наш герой провів у складі Феррарі. На відміну від двох попередніх чемпіонатів, цей сезон точно не можна було назвати легкою прогулянкою – серйозну конкуренцію Фанхіо склали Стірлінг Мосс і Пітер Коллінз. У підсумку аргентинець став чемпіоном із перевагою всього в три очки.

Хуан Мануель Фанхіо за кермом Феррарі на Гран-прі Монако 1956 року Getty Images

А 1957 року Хуан Мануель повернувся в команду Мазераті, де провів ще один видатний сезон. П'ять перемог у шести перегонах (якщо не враховувати перегони Інді-500, що формально входили до календаря Формули-1) забезпечили йому п'ятий титул – за дві гонки до закінчення сезону.

А разом з тим, у віці 46 років і 41 дня, Фанхіо встановив рекорд, який тримається донині – він став найстаршим чемпіоном світу в історії Формули-1.

Кінець кар'єри

23 лютого 1958 року, під час позатурнірного Гран-прі Гавани, стався один із найгучніших інцидентів в історії автоспорту – Фанхіо був викрадений групою повстанців, пов'язаних із рухом Фіделя Кастро.

Вони не вимагали викупу, а радше, прагнули привернути увагу світової громадськості до своєї боротьби. Ставлення до гонщика було ввічливим і шанобливим, а через 29 годин його відпустили, і він навіть встиг вийти на старт заїзду.

Хоча Фанхіо розлучився зі своїми викрадачами в доброзичливій атмосфері, подія залишила глибокий слід. Це стало однією з двох причин, через які він незабаром завершив кар'єру. Другою стала зростаюча скорбота за загиблими колегами.

Останньою гонкою Фанхіо у Формулі-1 стало Гран-прі Франції 1958 року. Саме там стався символічний момент, що підкреслив повагу, яку відчували до "Маестро" інші пілоти: незадовго до фінішу Майк Готорн, який лідирував, навмисно зменшив швидкість, щоб не обганяти Фанхіо на коло, тим самим дозволивши аргентинцеві проїхати повну дистанцію.

Спадщина

Досягнення Хуана Мануеля Фанхіо – п'ять чемпіонських титулів, з яких чотири були завойовані поспіль, – було немислимим.

Аргентинець на довгі роки став символом абсолютного домінування у Формулі-1. Подібного масштабу "королівські автоперегони" не бачили аж до початку золотої епохи Міхаеля Шумахера, який лише через півстоліття зумів перевершити рекорд, що здавався вічним.

Хуан Мануель Фанхіо і молодий Міхаель Шумахер Формула-1 у соціальній мережі X (раніше Twitter)

Після завершення кар'єри Фанхіо регулярно з'являвся на різних автоспортивних заходах як почесний гість. А 1974 року його було призначено президентом Mercedes-Benz Argentina. У тій чи іншій формі він зберігав зв'язок з автоспортом майже до останніх днів свого життя.