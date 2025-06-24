Маестро швидкості: історія Хуана Мануеля Фанхіо – домінатора ранньої Формули-1
Сьогодні, 24 липня, могло б виповнитися 114 років і справжній легенді 50-х – Хуану Мануелю Фанхіо на прізвисько "Маестро". Аргентинець увійшов в історію Формули-1 як п'ятиразовий чемпіон світу, і його показник залишався рекордним майже половину століття.
А тому, сьогодні пропоную вам перенестися в атмосферу тієї епохи, коли "королівські перегони" тільки зароджувалися. Це був час нерозважливих романтиків, які встановлювали на автомобіль літаковий двигун і виходили на старт, немов в останній бій. А ризик для життя був настільки великий, що гонщики нерідко прощалися з рідними перед заїздом.
Ранні роки
24 червня 1911 року в аргентинському місті Балькарсе в сім'ї італійських мігрантів – Лорето Фанхіо та Ермінії Д'Ерамо – народилася шоста дитина, яку назвали Хуан Мануель. У віці дев'яти років хлопчик почав працювати в кузні, допомагаючи лагодити місцеві вози.
Однак XX століття від самого початку стало епохою стрімкого технічного прогресу, а тому коні поступово ставали залізними. І за рік юний Хуан Мануель "перекваліфікувався" і почав опановувати основи інженерної справи.
В 11 років він уже вступив до майстерні "Концесіонарія Регбі", де його навчали не тільки ремонту автомобілів, а й водінню. А в 13 років наш герой кинув школу і влаштувався помічником механіка в автомайстерню Мігеля Анхеля Касаса.
У 20 років Фанхіо був призваний на військову службу і зарахований до кадетської школи Кампо-де-Майо недалеко від Буенос-Айреса. Там його водійські навички були гідно оцінені командиром, який призначив Хуана-Мануеля своїм особистим шофером.
Після демобілізації Фанхіо хотів повернутися до ще одного свого захоплення – футболу. А щоб заробляти на життя, він разом із товаришем по команді, Жозе Дюффардом, відкрив власну автомайстерню в Балкарсі. Те, що починалося, як робота, поступово перетворилося на нове хобі – автомобілі. Повноцінна ж гоночна кар'єра почалася 1936 року, коли Фанхіо було 24 роки.
Близько десяти років наш герой брав участь у різних перегонових змаганнях по всій Південній Америці та поступово ставав знаменитістю у себе на батьківщині – в Аргентині. Причому, крім таланту гонщика, йому нерідко допомагали й навички механіка: не раз він усував технічні несправності прямо під час заїзду.
А в 1947 році, за сприяння президента Хуана Перона, Хуан Мануель Фанхіо вирушив виступати в Європі, де швидко зарекомендував себе як сильний і досвідчений пілот. І, зрозуміло, коли в 1950 році було засновано офіційний чемпіонат Формули-1, аргентинця запросила до своїх лав легендарна італійська команда Alfa Romeo.
Alfa Romeo
13 червня 1950 року на британському автодромі Сільверстоун, побудованому на місці колишнього військового аеродрому, відбулися перші офіційні перегони в історії "королівського автоспорту".
Хоча кваліфікація тоді вже проводилася, Формула-1 ще не використовувала звичну сучасну "драбинку" на стартовій решітці. У тому заїзді перший ряд включав одразу чотири машини. І якщо глядачам XXI століття набридло домінування однієї команди, то ось цікавий факт: усі чотири "фронтальні" позиції на старті зайняли боліди Альфа Ромео.
На початку перегонів Фаріна, Фанхіо та Фаджолі регулярно змінювали один одного в боротьбі за лідерство. Однак після 16-го кола перевагу захопив Фаріна – і більше її не втратив. Фанхіо намагався нав'язати боротьбу, але за вісім кіл до фінішу зійшов з дистанції через поломку мастилопроводу на його боліді. Решта три машини "Альфи" фінішували з величезним відривом, випередивши найближчого суперника, який виступав на іншій техніці, на два кола.
Двома тижнями пізніше відбулося Гран-прі Монако. Перегони запам'яталися масовим завалом уже на першому колі, внаслідок якого з дистанції зійшли понад половина учасників. Однак усе це відбувалося позаду лідера заїзду.
Не поступившись жодного разу першою позицією, Хуан Мануель Фанхіо не просто здобув перемогу – він став першим в історії Формули-1 володарем так званого "великого шолома".
Гоночна термінологія: Великий шолом – це унікальне досягнення, за якого один і той самий пілот у рамках одного Гран-прі стартує з поулу, лідирує протягом усієї дистанції, виграє перегони та встановлює найшвидше коло.
У Швейцарії, скориставшись проблемами у нашого героя, перемогу здобув Фаріна. Натомість у Бельгії та Франції на верхню сходинку подіуму піднявся вже Фанхіо, що дозволило йому вийти в лідери особистого заліку.
У ті роки використовувалася система нарахування очок: 8-6-4-3-2, плюс 1 додаткове очко за найшвидше коло. Перед фінальними перегонами турнірна таблиця мала такий вигляд:
- 1. Хуан Мануель Фанхіо (Alfa Romeo) – 26 очок
- 2. Луїджі Фаджолі (Alfa Romeo) – 24 очки
- 3. Джузеппе "Ніно" Фаріна (Alfa Romeo) – 22 очки
Хоча за титул боролися виключно гонщики Альфа-Ромео, пілот Феррарі Альберто Аскарі, який отримав оновлення на свій болід, відчайдушно прагнув блиснути перед рідними трибунами. У кваліфікації Фанхіо випередив Аскарі всього на 0,2 секунди – навіть зараз бувають великі розриви, а за мірками 1950 року це було неймовірно близько. Проте, на старті обох обійшов Фаріна й одразу ж захопив лідерство в гонці.
Якийсь час трійка лідерів ішла щільною групою. Однак на 21-му колі болід Скудерії перегрівся, і двом "Альфам" залишилося боротися лише між собою. Але й ця дуель тривала недовго – вже на 23-му колі Хуан Мануель зійшов із дистанції через злам коробки передач.
А далі сталося те, що сьогодні здається немислимим і суворо забороненим, але в 50-х було звичайною практикою: П'єро Таруффі заїхав на піт-лейн і поступився своїм болідом Фанхіо, щоб той зміг продовжити перегони.
Якби аргентинець зумів фінішувати в першій п'ятірці, обидва гонщики отримали б половину очок. Але невдовзі відмовив і другий автомобіль – цього разу підвів двигун.
На цьому боротьба за чемпіонство була закінчена. Фаріна без особливих проблем довів перегони до перемоги і став першим в історії чемпіоном світу. Нашому герою дісталося друге місце в особистому заліку.
Командна тактика 1950-х
Спочатку здавалося, що сезон 1951 стане прямим продовженням попереднього – у Швейцарії та Бельгії Фанхіо і Фаріна обмінялися перемогами. А на Гран-прі Франції стався скандал, який міг би вразити навіть глядачів, які бачили командну драму на Гран-прі Австрії 2002 року.
Після 10 кіл гонки двигун на машині Хуана Мануеля почав давати збої. Коли ж на 20-му колі на планову дозаправку вирушив Луїджі Фаджолі, який їхав у групі, що лідирувала, команда дала розпорядження, щоб пілоти помінялися болідами – аргентинець отримав справну гоночну техніку, на якій у підсумку здобув перемогу, а італієць – поламану, на якій у підсумку відстав на 22 кола.
Фаджіолі був досвідченим пілотом, який виступав у перегонах ще з 1920-х років, а в 1950 був одним із претендентів на титул. Також, він вирізнявся запальним характером. І той факт, що команда так безцеремонно змусила його віддати перемогу, розлютив Луїджі настільки, що він після цього просто завершив кар'єру у Формулі-1.
Варто зазначити, що другим у Франції був Альберто Аскарі, який також закінчував заїзд на боліді напарника – Хосе-Фройлана Гонсалеса, після того, як на його особистій машині зламалася коробка передач. Однак у Феррарі справа обійшлася без подібних скандалів.
Фанхіо vs Аскарі
До середини сезону 1951 року Фаріна почав поступово відставати, і Фанхіо став одноосібним лідером Альфа-Ромео. Однак у цей момент про себе нагадав суперник із Феррарі – Альберто Аскарі. По суті, це стало початком першого "великого протистояння" в історії Формули-1.
Перехоплення ініціативи в боротьбі двох італійських команд сталося на Гран-прі Німеччини: перегони в "Зеленому пеклі" – легендарній трасі Нюрбургринг – виграв Аскарі, а в першій шістці фінішували одразу п'ять болідів Феррарі. Лише Фанхіо, який приїхав другим, зміг порушити червону ідилію.
Тенденція продовжилася в Монці: Альберто здобув другу поспіль перемогу перед домашньою публікою, а Хуан Мануель зійшов з дистанції через чергові проблеми з двигуном.
До фінальних перегонів в Іспанії претенденти на титул підійшли з різницею всього у два очки. Спочатку здавалося, що це вікенд Скудерії: у кваліфікації Аскарі випередив Фанхіо майже на дві секунди. Однак у перегонах ключову роль зіграли... шини.
Сьогоднішні глядачі Формули-1 звикли до того, що стан покришок може серйозно вплинути на результат перегонів. Але в ті часи, коли успіх пов'язували насамперед із потужністю двигуна та майстерністю пілота, це було великою несподіванкою.
Коротка ділянка абразивного асфальту зіграла на руку Альфа-Ромео: їхні машини, що використовували колісні диски більшого діаметру, набагато краще працювали з гумою. У підсумку, попри спочатку несприятливі умови, Хуан Мануель Фанхіо легко здобув перемогу в перегонах і став другим чемпіоном світу Формули-1.
Відхід Альфа-Ромео
Сезон 1952 року ознаменувався першим несподіваним відходом з Формули-1: команда, чиї пілоти виграли два перші сезони, раптово ухвалила рішення покинути чемпіонат світу.
На зорі "королівських автоперегонів" використовувалися, переважно, довоєнні технології, на яких і була побудована чемпіонська машина Альфа-Ромео. Однак суперники, особливо Феррарі, поступово почали розвивати більш сучасну гоночну техніку. У той час, як "Альфа" не могла дозволити собі такі витрати з фінансових причин.
Залишившись без боліду, Фанхіо був змушений пропустити початок сезону. У червні він отримав запрошення виступити за Мазераті на позатурнірних перегонах у Монці, що відбувалися наступного дня після змагань у Дандроді. Варто зазначити, що в ті часи пілоти Формули-1 часто брали участь в інших автоспортивних заходах.
Добирався на другі перегони наш герой самостійно. Усю ніч він провів за кермом, долаючи гірські дороги, і прибув на трасу всього за пів години до старту.
Втома далася взнаки – вже на другому колі Фанхіо втратив керування і потрапив у серйозну аварію. З численними травмами його доправили в госпіталь. Пізніше його відвідав Фаріна, який виграв ті перегони й символічно передав Фанхіо лавровий вінок переможця.
На Хуана Мануеля чекало довге відновлення. Повернутися у Формулу-1 він зміг лише 1953 року – все з тією ж командою Мазераті.
Фанхіо vs Аскарі, частина 2
Під час відсутності Фанхіо у Формулі-1 в домінуючому стилі чемпіоном світу став Аскарі. Тож сезон 1953 року обидва гонщики розпочинали вже у статусі володарів титулів, і, зрозуміло, саме до них була прикута вся увага глядачів.
Однак своє слово сказала надійність техніки. В Аргентині та Нідерландах наш герой зійшов із дистанції через технічні несправності. А в Бельгії, після відмови двигуна, своїм болідом йому поступився напарник – Джонні Клез. Фанхіо зміг прорватися на третю позицію, проте на останньому колі припустився помилки та розбив машину.
У Франції Хуан Мануель нарешті фінішував, посівши друге місце. Аналогічних результатів він домігся і у Великій Британії, і в Німеччині. А у Швейцарії, після чергової заміни боліда по ходу перегонів, аргентинець фінішував четвертим.
До фінальної гонки сезону в Італії питання чемпіонського титулу вже було вирішене – титул знову завоював Аскарі. Однак боротьба за друге місце в особистому заліку залишалася відкритою між Фанхіо і Фаріною. Саме ці троє – Фанхіо, Фаріна та Аскарі – були головними претендентами на перемогу в Монці та неодноразово змінювали один одного в ролі лідера під час заїзду.
Останнє коло Хуан Мануель починав третім, і здавалося, що піднятися вище він уже не зможе. Але все змінилося, коли лідируюча група наздогнала колового – Онофре Марімона. У ті часи система синіх прапорів ще не була налагоджена, як зараз.
У результаті Аскарі, який лідирував на той момент, зійшов з дистанції після зіткнення з Марімоном, а Фаріна дивом встиг загальмувати й уникнув такої ж долі.
Фанхіо ж виявився найбільш зібраним – він вчасно зреагував на інцидент, вирвався вперед і виграв гонку. Це була його перша перемога після повернення і водночас перша в історії Формули-1 для команди Мазераті.
Золоті роки
Плавно наша історія підійшла до свого золотого періоду. Сезони 1954-1957 увійшли в історію як епоха домінування Хуана Мануеля Фанхіо. Після трагічної загибелі Аскарі 1955 року, не залишилося жодного гонщика, здатного по-справжньому конкурувати з аргентинцем протягом цілого сезону.
Чемпіонат 1954 року відзначився подією, яка досі залишається єдиною та унікальною в історії Формули-1 – Фанхіо став чемпіоном світу посеред сезону. Перші дві перемоги він здобув за кермом Мазераті, після чого пересів за кермо Мерседеса, і виграв ще 4 перегони з 6, що залишилися. Разом зі "срібними стрілами" взяв титул наш герой і в 1955.
Але незабаром Хуану Мануелю знову довелося шукати нову команду. Річ у тім, що 11 червня 1955 року на знаменитих перегонах "24 години Ле-Мана" сталася найжахливіша аварія в історії автоспорту, що забрала життя 83 осіб, зокрема й гонщика П'єра Левега, а ще близько 120 глядачів дістали поранення. Концерн Мерседес взяв на себе моральну відповідальність за те, що трапилося, й ухвалив рішення згорнути всі свої автогоночні програми.
Однак, досить швидко знайшлася вільна машина і 1956-й наш герой провів у складі Феррарі. На відміну від двох попередніх чемпіонатів, цей сезон точно не можна було назвати легкою прогулянкою – серйозну конкуренцію Фанхіо склали Стірлінг Мосс і Пітер Коллінз. У підсумку аргентинець став чемпіоном із перевагою всього в три очки.
А 1957 року Хуан Мануель повернувся в команду Мазераті, де провів ще один видатний сезон. П'ять перемог у шести перегонах (якщо не враховувати перегони Інді-500, що формально входили до календаря Формули-1) забезпечили йому п'ятий титул – за дві гонки до закінчення сезону.
А разом з тим, у віці 46 років і 41 дня, Фанхіо встановив рекорд, який тримається донині – він став найстаршим чемпіоном світу в історії Формули-1.
Кінець кар'єри
23 лютого 1958 року, під час позатурнірного Гран-прі Гавани, стався один із найгучніших інцидентів в історії автоспорту – Фанхіо був викрадений групою повстанців, пов'язаних із рухом Фіделя Кастро.
Вони не вимагали викупу, а радше, прагнули привернути увагу світової громадськості до своєї боротьби. Ставлення до гонщика було ввічливим і шанобливим, а через 29 годин його відпустили, і він навіть встиг вийти на старт заїзду.
Хоча Фанхіо розлучився зі своїми викрадачами в доброзичливій атмосфері, подія залишила глибокий слід. Це стало однією з двох причин, через які він незабаром завершив кар'єру. Другою стала зростаюча скорбота за загиблими колегами.
Останньою гонкою Фанхіо у Формулі-1 стало Гран-прі Франції 1958 року. Саме там стався символічний момент, що підкреслив повагу, яку відчували до "Маестро" інші пілоти: незадовго до фінішу Майк Готорн, який лідирував, навмисно зменшив швидкість, щоб не обганяти Фанхіо на коло, тим самим дозволивши аргентинцеві проїхати повну дистанцію.
Спадщина
Досягнення Хуана Мануеля Фанхіо – п'ять чемпіонських титулів, з яких чотири були завойовані поспіль, – було немислимим.
Аргентинець на довгі роки став символом абсолютного домінування у Формулі-1. Подібного масштабу "королівські автоперегони" не бачили аж до початку золотої епохи Міхаеля Шумахера, який лише через півстоліття зумів перевершити рекорд, що здавався вічним.
Після завершення кар'єри Фанхіо регулярно з'являвся на різних автоспортивних заходах як почесний гість. А 1974 року його було призначено президентом Mercedes-Benz Argentina. У тій чи іншій формі він зберігав зв'язок з автоспортом майже до останніх днів свого життя.