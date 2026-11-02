Це було щось надзвичайне: Антонеллі – про здобуття титулу чемпіона Формули-1

Новоспечений чемпіон Формули-1 Андреа Кімі Антонеллі відреагував на дострокове здобуття титулу в Мехико.

Про це повідомляє Sky Sports.

"Вже на колі перед фінішем, здається, я втратив десь дві секунди, тому що вже фактично плакав. Я не міг чітко бачити, що попереду. Крізь сльози я якось розрізнив два боліди Феррарі. Тож це було щось надзвичайне. У ту мить у моїй голові промайнуло безліч спогадів – усі, починаючи з картингу й аж до цього моменту. Це було дуже особливе останнє коло, і, безперечно, коли я перетнув фінішну лінію, дав волю своїм емоціям, адже це було здійснення однієї з моїх найбільших мрій. Це було дуже особливо. Пісня "Nessun Dorma" на подіумі була для мене дуже емоційною, бо її завжди слухав мій дідусь, тож це було дуже особливо. Гадаю, він би дуже пишався мною", – сказав Антонеллі.

Також італієць віддав належне своїй команді. Він подякував за чудову роботу та віру в нього:

"Звісно, не можу не згадати Мерседес – я не зможу їм достатньо подякувати, адже, по-перше, саме вони ризикнули, коли мені було 11 років, і саме вони вірили в мене до кінця та продовжують вірити досі. Для мене це величезна честь – насамперед, мати можливість виступати за цю команду. Сподіваюся, у найближчі роки ми досягнемо ще більших успіхів. Але також великою честю є для мене працювати з інженером Боно та з усіма іншими хлопцями й дівчатами, які завжди приїжджають на трасу та роблять усе можливе, адже це неймовірна команда – дуже унікальна та згуртована. І кожен із них відіграв величезну роль у досягненні цього результату".

Зазначимо, що на Гран-прі Мексики Антонеллі фінішував третім. Переможцем етапу став Макс Ферстаппен, а другим – Льюїс Гамільтон.

20-річний пілот переписав історію Формули-1. Він став наймолодшим чемпіоном світу, перевершивши досягнення Себастьяна Феттеля.

Напередодні німець привітав його з цим досягненням. Він також дав пораду молодій зірці "Королівських перегонів."