Окон достроково залишив Хаас: його замінить бразилець Камара

Французький гонщик Естебан Окон більше не виступатиме за Хаас у нинішньому сезоні Формули-1

Про це повідомила пресслужба команди.

На Гран-прі Сан-Паулу його замінить бразилець Рафаель Камара, який дебютує в чемпіонаті на домашній трасі.

Камара виступить у парі з Олівером Берманом. У жовтні команда оголосила, що бразилець стане її бойовим пілотом у сезоні-2027.

Раніше Окон пропустив решту гоночного вікенду в Мехіко: його замінив резервний пілот команди Рьо Хіракава. До цього Хаас повідомляла, що француз залишить команду після завершення сезону-2026.