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Окон достроково залишив Хаас: його замінить бразилець Камара

Олексій Мурзак — 3 листопада 2026, 23:05
Окон достроково залишив Хаас: його замінить бразилець Камара
Естебан Окон
Getty Images

Французький гонщик Естебан Окон більше не виступатиме за Хаас у нинішньому сезоні Формули-1

Про це повідомила пресслужба команди.

На Гран-прі Сан-Паулу його замінить бразилець Рафаель Камара, який дебютує в чемпіонаті на домашній трасі.

Камара виступить у парі з Олівером Берманом. У жовтні команда оголосила, що бразилець стане її бойовим пілотом у сезоні-2027.

Раніше Окон пропустив решту гоночного вікенду в Мехіко: його замінив резервний пілот команди Рьо Хіракава. До цього Хаас повідомляла, що француз залишить команду після завершення сезону-2026.

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