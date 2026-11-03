Окон достроково залишив Хаас: його замінить бразилець Камара
Естебан Окон
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Французький гонщик Естебан Окон більше не виступатиме за Хаас у нинішньому сезоні Формули-1
Про це повідомила пресслужба команди.
На Гран-прі Сан-Паулу його замінить бразилець Рафаель Камара, який дебютує в чемпіонаті на домашній трасі.
Камара виступить у парі з Олівером Берманом. У жовтні команда оголосила, що бразилець стане її бойовим пілотом у сезоні-2027.
Раніше Окон пропустив решту гоночного вікенду в Мехіко: його замінив резервний пілот команди Рьо Хіракава. До цього Хаас повідомляла, що француз залишить команду після завершення сезону-2026.