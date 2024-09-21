Злий геній Флавіо Бріаторе та його фатальна помилка в Сінгапурі

Цими вихідними відбудеться Гран-прі Сінгапуру. На вуличній трасі Марина-Бей було багато цікавих перегонів, але найбільш незабутньою стала найперша, в далекому 2008 році. Досі у ЗМІ періодично нагадують про події тієї ночі. І сьогодні ми пропонуємо поринути в епоху "класичної" Формули-1 з дозаправками та без DRS.

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Особа Флавіо Бріаторе

Перш ніж переходити до подій, слід вивчити історію одіозного генія Флавіо Бріаторе.

Дуже довгий час, життєвий шлях італійського бізнесмена не був пов'язаний із перегонами від слова взагалі. Насамперед він є людиною з неймовірною діловою хваткою, за плечима якого було кілька вкрай ризикованих, але дуже вдалих проєктів. І найкраще особистість Бріаторе розкриє один випадок: якось, він позичив гроші у мафії, для того, щоб відкрити ресторан. Будь-яка людина розуміє, наскільки це ризикований крок і чим усе могло закінчитися. Зважитися на таке міг би хіба що відвертий псих. Проте успіх був просто приголомшливий. Незабаром Флавіо керував уже цілою мережею, що належить магнату Аттіліо Дутто.

Пізніше професійні навички нашого героя оцінив і Лучано Бенеттон, який зробив Бріаторе менеджером однойменної компанії "Бенеттон". І саме Лучано спала на думку ідея викупити команду Формули-1, вважаючи це найкращою рекламою для основного бізнесу. А керівником гоночного колективу, звичайно ж, було обрано Флавіо. Саме так, він зайшов у "королеву автоспорту".

Фабрика чемпіонів імені Флавіо Бріаторе

Цілком чужа світу гонок людина, дуже швидко налагодила потрібні зв'язки, найняла в команді потрібних людей, здатних побудувати конкурентоспроможну машину. Справа залишалася за малим – знайти швидкого пілота, який зможе боротися за чемпіонство.

Флавіо Бріаторе autosport.com

І в 1991 році Бріаторе зумів забрати Шумахера в Едді Джордана, власника однойменної команди-суперника. А далі Флавіо почав створювати з молодого німця зірку автоспорту. Методи виховання, до речі, були далеко не найетичніші. "Злий геній" робив все, щоб молодий Міхаель був набагато вищим за напарників і повірив у свою унікальність. Так, феноменальний талант гонщика, зрозуміло, мав велике значення. Однак ці здібності ще треба було розкрити, з чим чудово впорався наставник. Результат не змусив себе довго чекати і вже 1994 року, Шумі став чемпіоном, а через рік оформив і другий титул у домінуючому стилі. Отримана психологічна впевненість зробила з "Сонячного хлопчика" машину зі штампування перемог.

Але після сезону 1995 року їх шляхи розійшлися: Шумахер вирушив у Феррарі, щоб там будувати свою особисту історію і ставати "Червоним Бароном". Незабаром, за чемпіоном пішли Росс Браун і Рорі Бірн. Команда почала поступово розвалюватися і після сезону 1997 року родина Бенеттон звільнила і самого Бріаторе.

Однак у 2001 гоночний колектив був викуплений французьким автоконцерном Рено та незабаром Флавіо відновили на посаді директора. З новими власниками, він став наново йти до успіху вже знайомим маршрутом. Ще одним пілотом, який витягнув щасливий білет, став іспанець Фернандо Алонсо. З тими самими методами створення почуття власної величі, вже 2005 року новий вихованець став чемпіоном. А в сезоні 2006 року боротьба за титул була між двома випускниками "фабрики чемпіонів" – минулим і чинним.

Так само, як колись давно Шумахер, Алонсо теж, після двох чемпіонств "під крилом" Флавіо, захотів "випробувати щастя" в інших командах. Сезон 2007 року Фернандо провів з Макларені. Однак там його наздогнала "карма" і вже він сам став "тренажером впевненості" для новачка Льюїса Гамільтона, який швидко став улюбленцем боса британської команди – Рона Денніса. Після безлічі скандалів і втраченого титулу, на початку 2008 року, іспанець залишив "токсичний" колектив і повернувся "в рідну гавань" до Бріаторе.

Стратегічна боротьба епохи дозаправок

Вже виросло ціле покоління глядачів, які бачили Формулу-1 лише в еру заправлених на всю гонку "бензовозів", що почалася 2010 року. Однак фанати зі стажем можуть згадати всю романтику епохи дозаправок і відсутності DRS.

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У наш час на більшій частині трас випередити суперника досить просто, якщо є перевага в темпі. А випадки тривалої успішної оборони позиції рідкісні і кожен розглядається як подвиг. Проте до появи читів у машини, що атакує, обгін був справжнім мистецтвом. І, найчастіше, єдиним шансом вийти вперед була хвиля піт-стопів, а ключовим її моментом був період, коли один гонщик уже провів дозаправку, а інший ще ні.

За останні півтора десятиліття ми звикли до того, що шини Pirelli мають високу деградацію і різниця між свіжими та зношеними комплектами може досягати 2-3 секунди з кола. Як наслідок, пілот, який раніше відвідав бокси, у "моменті" отримує перевагу над суперниками, проте платить за це можливими проблемами під кінець дистанції.

До 2010 року все було зовсім інакше. Колеса Bridgestone були набагато стабільнішими. Втрати темпу внаслідок зносу хоч і були, але значно менші, ніж зараз. І набагато більший вплив мала кількість кілограмів палива на борту боліда. Машина, яка зупинилася раніше, була повільною, а той, хто ще не побував на дозаправці, мчав трасою з легкими баками. І в ту епоху був популярний термін "пересидіти на піт-стопі", який означав виграш позиції за рахунок пізнішого візиту в боксах.

Правила Safety Car 2008 року

Історія Формули-1 знає чимало перегонів, перебіг яких змінив раптовий виїзд машини безпеки. Правила будь-якої зупинки гонки такі, що одним пілотам вони вигідні, а іншим ні. Теоретично можна було б зробити регламент більш справедливим зі спортивної точки зору, проте не варто забувати, що "королівські перегони" – насамперед шоу, що належить капіталістам екстра-класу, які на ньому заробляють. А елементи раптовості дуже сприяють зростанню продажів.

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Але правила 2008 року були ще суворішими, ніж зараз. Тоді в момент виїзду машини безпеки закривався піт-лейн. І раптову та дуже велику перевагу отримували пілоти, які встигли зробити зупинку до появи Бернта Майландера (водій SC) на трасі.

Навіть зараз, за більш м'якого регламенту, у деяких ситуаціях є спокуса навмисно спричинити зупинку перегонів. А в умовах 2008 року залишалося питанням часу, коли хтось зважиться на те, щоб отримати перевагу таким чином.

Провал у кваліфікації Гран-прі Сінгапуру

Як уже було сказано вище, у 2008 році Алонсо повернувся до Рено. Але за час його відсутності французька команда опинилася в групі середняків і новий сезон іспанець проводив у досить незвичному для нього у другому ешелоні.

Такі результати не тішили ані пілотів, ані Бріаторе. За два чемпіонські сезони, гоночний колектив знайшов безліч спонсорів, які тепер почали поступово йти. Рено дуже потрібно було виграти хоча б одну гонку, просто з метою підтримки іміджу команди.

Але про боротьбу за високі місця не йшлося аж до Гран-прі Сінгапуру, який був першим нічним етапом в історії Формули-1. Хоча тренувальні сесії перед гонкою далеко не завжди дають змогу судити про розклад сил, проте у п'ятницю іспанець очолив обидві практики.

А у суботу була кваліфікації. Показавши, хороший результат у першому сегменті, Алонсо зіштовхнувся з технічними проблемами у другому. Це означало, що починати гонку йому доведеться аж із 15-ї позиції. Ба більше, другий пілот Рено, Нельсон Піке молодший, зайняв на стартовій решітці сусідню, 16 позицію.

Для колективу, який ще вчора сподівався досягти високих результатів, це була катастрофа. Повернувшись у бокси, Алонсо на емоціях заявив, що команда втратила найкращий шанс у сезоні досягти високого результату. Однак "ранок покаже, що вечір не скаже" вирішив Флавіо Бріаторе.

Неймовірне "везіння" у гонці

У Рено ухвалили рішення залити в баки Алонсо палива лише на 12 кіл, мотивуючи це тим, що на легкій машині можна буде на початку здійснити кілька обгонів. І дійсно, після дуже короткого відрізка, іспанець здійснив зупинку і там уже тривалу заправку.

І хоча Фернандо виїхав з боксів у самому кінці, вже на наступному колі в аварію потрапив його напарник. До речі, Піке-молодший досить часто розбивав машини, тому його невдача не виглядала як щось незвичайне. На трасу виїхала машина безпеки, яка перевертає все з ніг на голову.

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Зупинившись до виїзду SC, Алонсо, отримав величезну перевагу, тому що всім лідерам ще потрібно було йти на піт-стоп. Було відіграно багато позицій, а відтягнута друга зупинка дозволила Фернандо вийти в лідери і довести справу до перемоги.

Бріаторе вивели на чисту воду

Підозри, що аварія Піке-молодшого могла бути невипадковою, з'явилися у багатьох людей відразу, проте довести це було неможливо. Все змінилося через рік.

У ході сезону 2009, Бріаторе звільнив Піке-молодшого за неймовірно низькі результати. І як помста, колишній пілот відразу дав письмові свідчення, що аварію було підлаштовано. За словами бразильця, Флавіо Бріаторе та технічний директор команди Пет Сімондс, запропонували йому пожертвувати своєю гонкою заради вигідної стратегії партнера. В обмін молодому пілоту пообіцяли продовжити контракт наступного року.

А далі однієї маленької іскри вистачило для того, щоб зробити вибух. Почався гучний судовий розгляд А Гран-прі Сінгапуру 2008 року увійшов в історію під гучною назвою "Крашгейт".

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І що найприкріше у всій цій історії – наступну гонку в Японії, Алонсо виграв без будь-яких підтасувань, просто за рахунок вдалої стратегії. І "імідж команди" було б врятовано без ризикованого плану.

Наслідки для Бріаторі

Гран-прі Сінгапуру-2008 мало низку наслідків для керівництва команди. За підсумками суду, Флавіо Бріаторе було довічно відсторонено від будь-яких посад у Формулі-1, а його співучасник, технічний директор команди, Пет Сімондс отримав п'ятирічну декваліфікацію.

Пізніше було подано апеляцію, в результаті якої, на початку 2010 року обидва покарання були скасовані, тому що у FIA не було повноважень усувати від автоспорту Бріаторе, як людину, яка не має жодних ліцензій Федерації. Крім того, мали місце особисті конфлікти між Флавіо та Максом Мослі, тодішнім головою FIA.

Однак крім прямих обмежень, також було отримано і величезну репетиційну шкоду. І повернеться Бріаторе у Формулу-1 лише через 15 років, 2024 року на посаду консультанта в команду Альпін, в яку за ці роки трансформувалося Рено.

Наслідки для інших учасників чемпіонату

Але крім причетних, також багато інших людей у Формулі-1 постраждали від того, що сталося. Найбільших збитків зазнав гонщик Феррарі Феліппе Масса. Коли заново відкрився піт-лейн, більшість гонщиків відразу кинулися в бокси. Як завжди буває в такі моменти, там панував цілковитий хаос. І саме це стало фактором, через який бразилець натиснув на газ раніше, ніж його механіки витягли заправний шланг. Як результат, гонка для нього була зіпсована. Маса втратила багато очок. А як ми вже писали, пізніше він драматично програє титул з різницею в один заліковий пункт.

Через рік потрапив під "ефект доміно" й інший гонщик Скудерії — Кімі Райкконен. Річ у тому, що після дискваліфікації Бріаторе Алонсо зрозумів, що йому треба терміново змінювати гоночний колектив. А на допомогу йому прийшов спонсор – іспанський банк Santander, який зробив команді Феррарі пропозицію, від якої Скудерія не змогла відмовитись. Як підсумок – Кімі вказали на двері, а його місце у боліді зайняв Фернандо.

А найбільший сумний наслідок, який відбився на всій Формулі-1 – це скасування дозаправок починаючи з 2010 року. Вже 15 сезонів поспіль "королівські перегони" позбавлені цього захоплюючого елемента стратегічної боротьби. І прецедент, що трапився з Масою на піт-стопі, відіграв далеко не останню роль в ухваленні рішення про зміну регламенту.