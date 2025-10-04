Єдиний посмертний чемпіон Формули-1. Трагічна історія Йохена Ріндта

Історія Формули-1 знає чимало яскравих тріумфів – коли гонщик, подолавши найскладніші випробування, стає чемпіоном світу. Бачила "королева автоспорту" і безліч трагедій – аварій, що закінчувалися важкими травмами і навіть смертями. А титул сезону 1970 року об'єднав у собі і те, і інше.

Рівно 55 років тому, 4 жовтня, після закінчення Гран-прі США достроково чемпіоном світу 1970 року став перший представник німецькомовних країн – австрієць Йохен Ріндт, який загинув за 29 днів до цього: набраних ним очок вистачило, щоб посісти першу сходинку турнірної таблиці.

Йохен Ріндт за кілька годин до загибелі Getty Images

В історії Формули-1 це єдиний випадок, коли гонщик завойовував титул посмертно. Але біографія Ріндта – це не тільки унікальне поєднання трагедії та тріумфу. Насамперед це людина, яка ніколи не здавалася, подолала безліч труднощів, і навіть смерть не змогла завадити йому досягти мети – стати чемпіоном світу. Сьогодні ми вивчатимемо життєвий шлях Йохена Ріндта.

Дитинство

Почалася наша історія 18 квітня 1942 року в місті Майнц – федеральна земля Рейнланд-Пфальц, Німеччина. У сім'ї німця Карла Ріндта та австрійки Ільзе Мартіновіц народився син – Йохен.

Це були важкі часи Другої світової війни. Перше серйозне потрясіння трапилося, коли нашому герою був лише один рік – влітку 1943 року, коли англійська та американська авіація в рамках операції "Гоморра" проводила терор мирного населення на території Німеччини: в одному з масових бомбардувань житлових районів загинули батьки хлопчика.

Зруйновані житлові будинки - наслідки терору мирних жителів, влаштованого ВПС Великої Британії та США Getty Images

Дитину, яка вижила, перевезли до її бабусі та дідуся в Грац – федеральна земля Штирія, Австрія. Так він, як і всі інші діти, коли досяг шкільного віку, почав вчитися. І, до слова кажучи, здобуття середньої освіти давалося йому з великими труднощами – Йохена кілька разів відраховували зі школи.

Загалом, як і багато дітей, що залишилися без батьків під час Другої світової війни, ріс Ріндт, проводячи багато часу на вулиці і всіляко "чудив". Тоді ж стався перший випадок, який ледь не занапастив майбутню кар'єру – катаючись на лижах, він упав і дістав важку травму, після якої все життя злегка кульгав, а одна нога стала на чотири сантиметри коротшою.

У 16 років Йохен отримав свій перший мопед і на ньому почав брати участь із друзями у змаганнях із мотокросу. Після цього досить довгий час їздив без прав "звичайними дорогами", за що вісім разів його ловила поліція. Така "біографія" в офіційних установах сильно ускладнила отримання водійського посвідчення для нашого героя.

Перші кроки в автоспорті

У 18 років у Ріндта з'явилася його перша дорожня машина – Фольксваген Жук. А інтерес до автоспорту в нього прокинувся роком пізніше, коли він разом із друзями, серед яких був Гельмут Марко (нині консультант Ред Булл, – прим.), відвідав Гран-прі Німеччини 1961 року на "Північній петлі" Нюрбургрингу, де друге місце посів німець Вольфганг фон Тріпс.

Вольфганг фон Тріпс на Гран-прі Німеччини 1961 року Getty Images

І хоча після закінчення школи Ріндт долучився до сімейного бізнесу з імпорту автомобілів, перегони стали для нього справжньою пристрастю. Того ж 1961 року він узяв участь у своєму першому офіційному змаганні за кермом машини Simca, що належала його бабусі. Причому Йохен пропустив термін подачі заявок, через що вийти на старт зміг тільки після втручання високопоставлених функціонерів автоспорту.

І попри те, що наш герой був дискваліфікований через кілька кіл після початку заїзду за небезпечне водіння, він і не думав зупинятися у своїй пристрасті до швидкості. А головною проблемою було те, що вельми скромна машина не дозволяла боротися за високі результати на інших змаганнях.

Але все ж, у кожній, навіть найскладнішій історії, трапляються моменти везіння – талант Ріндта помітив автодилер з Майнца Оссі Фогль, який продав йому за собівартістю Alfa Romeo GT 1300. З такою технікою Йохен почав перемагати на різноманітних змаганнях в Австрії та Німеччині, завдяки чому на нього звернули увагу, що зрештою призвело до переходу у "формульні" перегони.

Національна плутанина

Дебют на "відкритих колесах" відбувся ще 1963 року. І наш герой одразу відзначився завзяттям до перемоги та агресивним і небезпечним стилем пілотування, що супроводжував це. Так, в Угорщині він дивом уникнув зіткнення з натовпом глядачів.

Сезон 1964 року він уже повноцінно починав у Формулі-2. Причому блищати йому не заважав навіть досить слабкий двигун Косворт. Почав чемпіонат він із четвертого місця на тій самій "Північній петлі", яка прищепила йому пристрасть до автоспорту.

А першу перемогу в "двушці" Йохен здобув в Англії – у лондонському спортивному парку під назвою "Кришталевий палац".

Йохен Ріндт після того як виграв перегони у Формулі-2 Getty Images

Причому Ріндт зміг випередити таких іменитих гонщиків, як Грем Гілл і Джим Кларк.

Наступний же день почався з непорозуміння в британській пресі, яка переплутала Австрію з Австралією. Як пізніше говорив сам гонщик, місцеві глядачі просто не могли повірити, що перед ними представник німецькомовного світу.

І якщо вже мова зайшла про національність, то слід зазначити доволі цікавий момент. Як уже йшлося на початку статті, за походженням наш герой був наполовину німцем і наполовину австрійцем.

За наполяганням свого діда Йохен зберіг отримане в ранньому дитинстві громадянство Німеччини. Однак гоночні документи він отримував уже в Австрії, а тому саме з цією країною він і увійшов в історію автоспорту.

Формула-1

Того ж 1964 року відбувся дебют Ріндта у Формулі-1, щоправда, тільки на одну гонку за сезон – на першому офіційному Гран-прі Австрії, який проходив тоді на трасі Цельтвег у федеральній землі Штирія.

Йохен Ріндт на Гран-прі Австрії 1964 року Getty Images, розфарбовано за допомогою ChatGPT

Однак перегони для місцевого пілота закінчилися сходом через поломку рульового механізму.

А на сезон 1965 року Йохен уже отримав повноцінний контракт із командою Купер, де його напарником став Брюс Макларен – надалі засновник однойменної команди. Але головною проблемою для гонщиків були не суперники, а власна машина.

Мало того, що швидкість боліда залишала бажати кращого, так були ще й проблеми з надійністю. Проте два рази дістатися фінішу без пригод все ж вдалося: приїхавши четвертим на "Північній петлі", Ріндт здобув свої перші очки, а потім ще один заліковий пункт заробив шостою позицією в США.

Ле-Ман

Проте одна подія 1965 року, завдяки якій Йохен вписав своє ім'я в історію автоспорту, все ж таки відбулася – на легендарному марафоні "24 години Ле-Мана". І це стало ще однією казкою про подолання проблем, яка стала бувальщиною.

До середини дистанції на Феррарі 250 LM почалися технічні неполадки – з 12 циліндрів працювали тільки 6. Цілих пів години пішло у механіків на усунення несправності. Половину часу, що залишилася, Ріндт і його напарник по машині, Мастен Грегорі, їхали на межі можливостей, щоб прорватися з 18-го місця.

Йохен Ріндт за кермом Феррарі на перегонах "24 години Ле-Мана" 1965 року Getty Images

Очевидці тих подій говорили, що обидва пілоти за кермом виглядали немов маніяки. Ця шалена одержимість дала результат – вони довели свою Феррарі з номером 21 до перемоги. До слова, це був перший успіх у Ле-Мані для гонщика з Австрії.

Шлях до Лотуса

У сезоні 1966 року наш герой продовжив виступати у Формулі-1 за команду Купер. Стан справ помітно покращився, і машина стала набагато частіше доїжджати до фінішу.

Уже в другій гонці сезону Йохен Ріндт уперше опинився на подіумі "королівських автоперегонів" – він приїхав другим на дощовому Гран-прі Бельгії.

Йохен Рінд на дощовому Гран-прі Бельгії 1966 року Getty Images, розфарбовано за допомогою ChatGPT

До кінця сезону австрієць двічі відсвяткував потрапляння в топ-3 шампанським – у Німеччині та США. З такими результатами він посів третю сходинку особистого заліку й остаточно закріпився як "висхідна зірка".

Однак далі настало падіння. У чемпіонаті 1967 року знову почалися проблеми з машиною. За весь рік він лише двічі дістався до фінішу – на четвертих місцях у Бельгії та Італії.

Втомившись від постійних технічних сходів, 1968 року Ріндт зміг знайти собі місце в команді Бребем. Однак ситуація там не стала кращою – техніка продовжувала відмовляти. І знову вдалося лише двічі побачити картатий прапор. Але обидва рази це був подіум – треті позиції в ПАР і Німеччині.

Найголовнішою подією стало те, що в чемпіонаті 1969 року Йохен підписав контракт із командою Лотус – у царство легендарного Коліна Чепмена.

Лотус

Проїздивши чотири сезони на машинах "другого ешелону", 1969 року Ріндт опинився за кермом чемпіонської техніки, на якій його напарник Грем Гілл завоював титул 1968 року.

Грем Хілл, Колін Чепмен і Йохен Ріндт у 1969 році Getty Images

Багато сучасних глядачів при словосполученні "геніальний конструктор" насамперед подумають про Едріана Ньюї, який вміло підлаштовується під будь-який технічний регламент.

Однак якщо розглядати всю історію Формули-1, то звання "головного інженера", безсумнівно, дістанеться Коліну Чепмену, який провів кілька технічних революцій в автоспорті та фактично розробив загальний концепт боліда, що використовується досі.

Але в сезоні 1969 року тяга керівника команди до експериментів зіграла злий жарт. Загорівшись ідеєю повного приводу, Чепмен відчайдушно намагався розробити для "королівських автоперегонів" перегонову техніку 4х4 – Лотус 63.

Повнопривідний Лотус 63 Getty Images

Однак, всупереч хорошій потужності, машина виходила просто некерованою і відверто небезпечною. І через повне фіаско цього проєкту гонщикам довелося проводити чемпіонат 1969 року на торішніх болідах Лотус 49.

У другій гонці сезону в Іспанії Гілл потрапив у серйозну аварію, а трохи згодом Ріндт влетів в уламки машини напарника, через що зазнав травми черепа і був змушений пропустити наступний етап у Монако.

Слід зазначити, що тоді аеродинаміка у Формулі-1 тільки зароджувалася, і антикрила починали приживатися. А після того, як Йохен вийшов із лікарні, він опублікував відкритий лист до преси з вимогою заборонити ці експерименти із зустрічним потоком повітря.

У середині сезону Чепмен почав привозити на етапи повнопривідні боліди. Але і Ріндт, і Гілл відмовлялися на них виступати і просили повернути стару машину, яка, втім, після поспішних доопрацювань потерпала від проблем із надійністю.

Уперше дістатися до фінішу на Лотусі наш герой зміг тільки у Великій Британії. Проте кінцівка сезону вийшла яскравою: в Італії він приїхав другим, у Канаді – третім, а в США Йохен Ріндт на радість усій Австрії здобув свою першу перемогу в Гран-прі Формули-1.

Йохен Ріндт перемагає на Гран-прі США 1969 року Getty Images

Однак якщо локально цей успіх вселяв великі надії, то про будь-яку боротьбу в чемпіонаті не йшлося – на той момент Джекі Стюарт уже достроково оформив титул.

Домінатор з Австрії

Першу гонку в ПАР австрієць провів на старій машині, а до другого етапу в Іспанії новий болід виявився відверто сирим. Але далі, починаючи з Монако, "Лотус 72C" і талант Ріндта стали непереможною парою.

Після невеликої осічки в Бельгії, коли на десятому колі в боліда відмовив двигун, почалося справжнє домінування: чотири перегони поспіль – у Нідерландах, Франції, Великій Британії та Німеччині – Йохен незмінно посідав верхню сходинку подіуму.

Йохен Ріндт на подіумі Гран-прі Німеччини 1970 року Getty Images

Після заїзду у німецькому Гоккенгаймі наш герой випереджав найближчого суперника на 20 очок, і вся Австрія перебувала в передчутті появи першого національного чемпіона, тим паче, що наступний етап був домашніми.

У 1970 році Формула-1 вперше приїхала до Шпільберга, федеральна земля Штирія. Тоді траса називалася Остеррайхрінг (самі австрійці називають свою країну Österreich). Однак переможна серія нашого героя перервалася: він зійшов на 21-му колі через поломку двигуна. Що ще гірше, як пізніше виявилося, це був його останній старт.

Утім, на той момент відрив від найближчого суперника так і залишився у 20 очок, тож на наступні перегони в Італії покладалися великі надії.

Небезпечна професія

Перш ніж переходити до подальших подій, варто згадати кілька фактів. Німецький гонщик Вольфганг фон Тріпс, який на "Північній петлі" 1961 року "заразив" Ріндта пристрастю до перегонів, незабаром загинув у Монці, будучи на той момент лідером турнірної таблиці.

Загалом у той період Формула-1 була неймовірно небезпечним видом спорту: майже кожного сезону з гонщиками траплялися трагедії. І якщо самі пілоти часто сприймали цей ризик з азартом, то для їхніх близьких подібна професія ставала справжнім випробуванням. Йохен обіцяв своїй дружині Ніні, що закінчить кар'єру, щойно завоює титул.

Сімейна пара Ріндт: Ніна та Йохен Getty Images

Ще один примітний епізод стався в момент підписання контракту з "Лотусом". З огляду на схильність Коліна Чепмена до експериментів, Ріндт сказав: "На цій машині я або стану чемпіоном, або вб'юся".

Поспіх до чемпіонства

Перед перегонами в Монці вже йшлося про те, що за вдалого розкладу на фініші австрієць міг достроково стати чемпіоном. І коли людина опиняється наприкінці довгого шляху до омріяного успіху, найнервовішим моментом стає останній крок. Виникає дивна суміш страху, що щось піде не так, і передчуття можливої перемоги.

Йохен Ріндт і Колін Чепмен під час італійського вікенду 1970 року. Getty Images

Перебуваючи в такому стані, Йохен почав відверто поспішати. І йшлося не лише про швидкість на трасі. Він настільки рвався швидше на трек, що неправильно пристебнув паски безпеки у своєму боліді.

Ще одним фактором стала головна особливість "храму швидкості" – те що траса Монца, неймовірно швидка за своєю конфігурацією. Саме заради надбавки в максимальній швидкості було прийнято рішення зняти антикрила. Однак вся конструкція боліда від самого початку передбачала наявність достатньої притискної сили.

Йохен Ріндт у боліді без антикрил Getty Images

Варто також зазначити, що в той час прогресували не лише машини, а й шини. У 1970 році у Формулі-1 одночасно конкурували три виробники – Firestone, Dunlop і Goodyear, чим мотивували один одного робити свою продукцію швидшою і швидшою.

Але у цього вдосконалення був і зворотний бік – вища "робоча температура". І якщо сьогодні в автоспорті звичним стало поняття "прогрів гуми", то тоді це було чимось новим.

І Ріндт знову поспішив. Замість того щоб витратити час на виведення шин Firestone до робочої температури, він одразу поїхав атакувати на нове коло. Саме це й призвело до втрати керування, яке виявилася для гонщика фатальним.

Трагедію ускладнило й те, що відбійник, у який врізався болід, був погано закріплений. У госпіталі лікарі лише констатували смерть Йохена Ріндта. Поховали гонщика через 6 днів у Граці.

Похорон Йохена Ріндта Getty Images

Посмертний бій за титул

Включаючи саму Італію, до кінця сезону залишалося ще чотири гонки. За системою 9-6-4-3-2-1 у них розігрувалося 36 очок, а відрив Ріндта від найближчого суперника, яким тоді був Джек Бребем, становив 20 балів. Боротьба за титул тривала, і залишалося лише сподіватися, що ніхто не зможе наздогнати австрійця.

Етап у Монці виграв Клей Регаццоні – що навіть трохи полегшувало ситуацію, адже швейцарець пропустив першу половину сезону і не вважався реальним претендентом. Другим фінішував Джекі Стюарт, який лише зрівнявся за очками з Бребемом – в обох стало по 25.

І хоча розрив у 20 очок залишався незмінним, одразу кілька гонщиків усе ще перебували в межах 27 пунктів, які "розігруються". У Канаді перемогу здобув Жакі Ікс, завдяки чому він піднявся на другу сходинку загального заліку. За два етапи до кінця бельгієць відставав на 17 очок і залишався єдиним, хто зберігав теоретичні шанси дістати австрійця.

До Гран-прі США Колін Чепмен зумів узяти себе в руки після трагедії з його головним пілотом, і Лотус повернувся на стартову решітку.

Емерсон Фіттіпальді та Колін Чемпен 1970 року Getty Images

Він поставив перед командою головне завдання – захистити посмертний титул Йохена і тим самим вшанувати його пам'ять. Саме так все і сталося: Емерсон Фіттіпальді, який проводив лише четверту гонку в Формулі-1, сенсаційно виграв заїзд.

Ба більше, Ікс поступився позиціями ще Педро Родрігесу та Рейні Віселлю. Це означало лише одне: за етап до кінця чемпіонату Йохен Ріндт став чемпіоном світу 1970 року, а також першим володарем титулу для Австрії та загалом усього німецькомовного світу... посмертно.

Трофей зі сльозами

Ріндт обіцяв своїй дружині завершити кар'єру, щойно стане чемпіоном. Таким гірким чином він, фактично, дотримав обіцянку. Йохен говорив, що на машині Лотус або завоює титул, або загине – і трагічна іронія в тому, що збулося і те й інше. Як і його кумир Вольфганг фон Тріпс, наш герой пішов із життя в Монці.

Чемпіонський кубок вручили дружині Ніні, у якої від Йохена залишилася маленька донька Наташа.

Ніна і Наташа Ріндт Getty Images

А численні шанувальники гонщика не знали, що їм переважує – гордість за тріумф чи біль втрати.

Формула-1 знала багато різних історій. Але Йохен Ріндт – це єдиний пілот, який став чемпіоном світу посмертно. Досягнення, яке ніхто і ніколи не хотів би повторювати...