Себастьян Феттель: самозванець чи великий чемпіон?

Сьогодні виповнюється 38 років Себастьяну Феттелю – одному з найбільш неоднозначних чемпіонів в історії Формули-1, який отримав від глядачів прізвисько "палець" за фірмовий жест після перемог.

Хтось вважає його природженим генієм, якого ще в юності "благословив" сам Шумахер. Інші ж називають "Себа" просто везунчиком, чиї титули стали можливими виключно завдяки домінуючим болідам Едріана Ньюї. Але за цими суперечками часто губиться захоплива історія хлопчика, який закохався в перегони з трирічного віку.

Ранні роки

3 липня 1987 року в німецькому місті Хеппенгайм у сім'ї Норберта і Гайке Феттель народилася третя дитина і перший син – Себастьян. У віці всього трьох років він захопився перегонами і почав робити перші кроки в картингу, а вже у вісім активно брав участь у змаганнях.

У 1998 році юного Феттеля прийняли до юніорської програми Red Bull. А в 1999-му сталася ще одна важлива подія – Себастьян особисто познайомився зі своїм кумиром, Міхаелем Шумахером: на фіналі Кубка Північного Рейну – Вестфалії з картингу "Червоний Барон" вручив трофей юному "Себу".

Юний Себастьян Феттель і Міхаель Шумахер Формула-1 у соціальній мережі X (раніше Twitter)

Після низки успіхів на "маленьких машинках" 2003 року Феттель перейшов у "дорослі" перегони на болідах із відкритими колесами – у Формулу BMW. У першому сезоні він посів друге місце в підсумковій таблиці, а в 2004 році впевнено взяв титул, здобувши 18 перемог у 20 заїздах.

Наступним етапом стала європейська Формула-3, де Себастьян виступав у 2005-2006 роках. Перший сезон пройшов доволі стримано, але в другому він серйозно претендував на чемпіонство, хоча в підсумку поступився в боротьбі за титул.

У 2007 році Феттель розпочав сезон у Формулі Renault 3.5, проте вже в середині року відбулася довгоочікувана подія – йому запропонували вийти на старт Гран-прі Формули-1.

BMW Sauber

Слід зазначити, що до цього Себастьян уже сідав за кермо боліда "королівських перегонів", однак лише у статусі тест-пілота на п'ятничних тренуваннях. І на Гран-прі Туреччини 2006 року він встановив кумедний антирекорд (чи то просто рекорд): юний німець отримав свій перший штраф лише через 6 секунд після того, як уперше залишив бокси – за перевищення швидкості на піт-лейні.

Повноцінний дебют відбувся на Гран-прі США 2007 року. Етапом раніше в Канаді серйозну аварію пережив Роберт Кубіца. Хоча травми виявилися незначними, лікарі не допустили його до наступних перегонів.

Це став шансом усього життя для резервного гонщика Себастьяна Феттеля. На відміну від багатьох новачків, він сів за конкурентоспроможну машину – БВМ-Заубер тоді поступався лише Макларену та Феррарі.

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Дива не чекали, і в перегонах його випередили кілька повільніших машин, але Себ все ж узяв очко за восьме місце (за системою 10-8-6-5-4-3-2-1). Тоді багато хто ще вірив у прикмету: очки в дебюті – до чемпіонства.

У BMW Sauber ще до перегонів заявили: Феттель – лише заміна, і Кубіца повернеться на наступному етапі. Але головне вже сталося – Себастьяна помітили. І лише через три етапи, в Угорщині, він отримав постійне місце в Toro Rosso.

Toro Rosso

У сухих умовах як швидкість, так і надійність боліда молодших "биків" залишали бажати кращого. У трьох перегонах Себастьян фінішував у хвості пелотону, далеко за межами очкової зони, а ще двічі і зовсім зійшов. Проте, справжнім проривом стало дощове Гран-прі Китаю, де Феттель фінішував четвертим, поступившись лише пілотам Феррарі та Макларен.

У сезоні 2008 у Себастьяна з'явилася своя "фішка" – він почав давати своїм болідам жіночі імена. Конкретно машина Toro Rosso STR3 отримала ім'я Джулія. Але як би поетично це не звучало, в сухих умовах техніка продовжувала бути ненадійною та повільною: у перших п'яти перегонах сезону було чотири сходження і лише один фініш – на 17-му місці.

Але все змінювалося на мокрій трасі. У дощових умовах "молодший Red Bull" окриляв – надлишкова притискна сила, що заважала на сухому асфальті, починала приносити користь. Болід дозволяв боротися навіть із представниками топ-команд. Саме в таких умовах, на мокрих вуличках Монако, Феттель уперше в сезоні заробив очки.

Мабуть, ключовим моментом кар'єри нашого героя стало Гран-прі Італії, на якому він сенсаційно взяв поул. Звісно, у дощові кваліфікації часто перетворюються на лотерею та приносять несподівані результати. Але в основній гонці, яка також відбувалася на вологій трасі, Себастьян Феттель зміг утримати лідерство та здобув свою першу перемогу у Формулі-1, що миттєво принесло йому статус "висхідної зірки".

Себастьян Феттель перемагає на Гран-прі Італії 2008 Getty Images

Цікавий факт: Себастьян Феттель – єдиний гонщик, який здобув перемогу в перегонах на боліді з клієнтським (який Скудерія поставила іншій команді) мотором Феррарі.

Ще один епізод, що увійшов в історію Формули-1, стався на Гран-прі Бразилії 2008 року, де на останніх колах почалася тропічна злива. За два кола до фінішу Феттель несподівано для всіх обійшов Льюїса Хемілтона. На перший погляд – звичайний обгін, проте цим маневром німець ледь не позбавив британця чемпіонського титулу. А детальніше про той драматичний фінал сезону я розповідав у статті про Феліпе Масу.

Red Bull

Успіхи в дощових перегонах, а особливо перемога в Монці, зробили свою справу – вже в сезоні 2009 року Себастьян починав у складі основної команди "биків", де замінив Девіда Култхарда, який пішов на пенсію.

Новий чемпіонат також приніс значні зміни в технічному регламенті – а такі зміни, як відомо, особливо надихали головного конструктора команди, Едріана Ньюї.

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І справді, Ред Булл, який ще донедавна був непомітним середняком, у 2009 році гучно увірвався до топ-групи. Машина RB5, яку Себ назвав Кейт, виявилася неймовірно конкурентоспроможною.

Цілком можливо, Феттель міг би почати своє домінування вже тоді. Але сезон 2009 підніс глядачам ще один сюрприз – сенсаційну команду Brawn GP з її "подвійним дифузором". Для багатьох фанатів Формули-1 кінця 90-х це стало справжнім дежавю: за лаштунками знову зійшлися два легендарні інженери – Ньюї та Браун.

Але Формула-1 – це не тільки техніка, багато що залежить і від самих пілотів. І тут у Себастьяна давався взнаки брак досвіду. Наприклад, у Туреччині він узяв поул, але вже на першому колі втратив лідерство. Були й інші помилки. У підсумку, незважаючи на ефектну погоню в другій половині сезону, Феттель поступився титулом Дженсону Баттону, програвши йому 11 очок.

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Хаотичний сезон

Сезон 2010 року ознаменувався ще більшими змінами. Головною з них була повна заборона дозаправок, що вимагало створення болідів з величезними паливними баками. Вболівальники тут же пожартували про "24 бензовози на старті".

З огляду на те, що Росс Браун продав свою команду автоконцерну Мерседес, і проєкт "Срібних стріл" перебував у сирому стані, цього разу ніхто не зміг завадити Едріану Ньюї побудувати найшвидший болід сезону.

Проте чемпіонат 2010 року став одним із найбільш хаотичних в історії Формули-1. Одразу п'ять пілотів претендували на титул, і четверо з них зберігали шанси до фінальної гонки.

За кермом Макларен виступали два чемпіони світу – Дженсон Баттон і Льюїс Гамільтон, кожен з яких уже знав, як вигравати титули. Феррарі ж повністю зосередила всі зусилля навколо Фернандо Алонсо.

А ось у Ред Булл, попри наявність найшвидшого боліда, вистачало внутрішніх проблем. Між гонщиками не було чіткого розподілу ролей – обидва боролися за титул і регулярно відбирали очки один в одного.

Команда ж явно схилялася на користь Феттеля. Найбільш показовою стала ситуація на Гран-прі Великої Британії: коли Себастьян пошкодив нове антикрило під час практики, йому віддали аналогічний елемент, знявши його з машини Марка Веббера.

На старті між напарниками сталася жорстка боротьба, після якої німець відкотився в кінець пелетону через прокол колеса, а австралієць виграв гонку та сказав: "Непогано, як для пілота номер два."

Не можна не відзначити й те, що недосвідченість Себа продовжувала даватися взнаки. Він регулярно припускався помилок і двічі таранив суперників під час боротьби, за що отримав від преси прізвисько "Crash Kid".

Подібна поведінка могла б бути припустимою в боротьбі двох пілотів, але не в ситуації, коли на титул претендують одразу п'ятеро. У Бельгії він врізався в Баттона, а в Туреччині сталося резонансне зіткнення між двома пілотами Ред Булл.

Зіткнення Себастьяна Феттеля та Марка Веббера на Гран-прі Туреччини 2010 Формула-1 у соціальній мережі X (раніше Twitter)

Чемпіонське везіння

Перед фінальними перегонами сезону Феттель йшов третім у чемпіонаті, поступаючись Алонсо 15 очками. Букмекери оцінювали його шанси на титул лише в 9%. Щоб стати чемпіоном, Себастьяну потрібно було перемогти і сподіватися, що Алонсо не підніметься вище п'ятого місця. Перше було цілком реально, друге – малоймовірно.

Але 14 листопада 2010 року удача виявилася на боці Феттеля. Він упевнено виграв перегони, але доля титулу вирішувалася позаду нього.

Головна увага камер була прикута до Алонсо. На 16-му колі він заїхав у бокси та виїхав позаду Віталія Петрова, який провів піт-стоп під час машини безпеки. В епоху Bridgestone шини дозволяли проїхати всю дистанцію, тож між ними точилася реальна боротьба за позицію.

Колесо Bridgestone на боліді Віталія Петрова Getty Images

Хоча болід Феррарі був явно швидшим за Рено, Петров, ще не маючи контракту на наступний сезон, люто оборонявся. Алонсо так і не зміг його обійти – і це коштувало йому титулу. Несподівано гонщик "другого ешелону" зіграв ключову роль у чемпіонській розв'язці.

Під кінець трансляція повернулася до Феттеля: він спокійно фінішував першим і чекав розв'язки. Через 31 секунду він почув у командному радіо заповітне: "Du bist Weltmeister" – ти чемпіон світу. Так Себастьян став наймолодшим володарем титулу в історії Формули-1.

Себастьян Феттель - чемпіон світу 2010 року Getty Images

Цікавий факт: Себастьян жодного разу не лідирував у чемпіонаті по ходу сезону – до самого фіналу.

БебіШумі

Ще коли Себастьяна Феттеля називали "висхідною зіркою", його вже порівнювали з Міхаелем Шумахером. А після першого титулу ці розмови посилилися. Дехто навіть називав його "БебіШумі" або "КляйнШумі" (від німецького klein – маленький).

Слід зазначити, що фанати "Червоного Барона" розділилися на дві групи. Одні охоче прийняли Себа як "учня" – тим паче, гонщики справді дружили. Але найвідданіші шанувальники Шумахера сприймали Феттеля як самозванця, що користується чужою славою.

Якщо говорити про факти, між двома німцями чимало спільного: обидва прийшли у Формулу-1 посеред сезону як заміна, потім змінили команду. Кожен здобув першу перемогу в повному сезоні та виграв титул у третьому.

Але є й важлива відмінність. У Шумахера більше перемог, ніж поулів – це свідчить про його вміння боротися в перегонах. У Феттеля ж навпаки: більше стартів із поула, ніж перемог, що вказує на перевагу у швидкості боліда.

Непереможна Кайлі

Якщо перший титул дістався нашому герою у важкій боротьбі, то другий став для нього легкою прогулянкою. Машина RB7, якій Себ дав ім'я "Спокуслива Кайлі", стала справжнім шедевром "пера" Едріана Ньюї.

У 19 етапах 18 разів поул-позицію займали пілоти Ред Булл. Такого домінування Формула-1 не бачила з часів Проста і Сенни 1988 року.

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Щодо перегонів – 11 перемог здобув Феттель, ще одну – Веббер. Хоча іншим пілотам і вдавалося вигравати окремі етапи, про боротьбу за титул не йшлося: чемпіонство було оформлено вже на Гран-прі Японії – за чотири гонки до кінця сезону.

Проте, навіть ставши чемпіоном, Себастьян усе ще виглядав недосвідченим і часом припускався помилок. Найбільш пам'ятним моментом сезону став Гран-прі Канади, де Феттель на останньому колі подарував перемогу Дженсону Баттону.

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Хаос, частина 2

Ще одним хаотичним роком став 2012. Це був другий сезон шин Pirelli. Навіть зараз якість італійських покришок залишає бажати кращого, а в 2011-2012 їхній знос був просто катастрофічним.

Колесо Pirelli на боліді Себастьяна Феттеля Getty Images

Командам довелося адаптуватися, і старт сезону перетворився на лотерею: у перших семи перегонах було сім різних переможців, включно з Росбергом і Мальдонадо – пілотами колективів другого ешелону.

Поступово лідером чемпіонату став Фернандо Алонсо. Після Гран-прі Італії, за 7 етапів до кінця сезону, він випереджав найближчого переслідувача на 37 очок, а Феттеля – на 39. Але в той момент Ред Булл розібрався з шинами краще за інших, і RB8, що отримала ім'я Еббі, почала домінувати.

Себастьян виграв чотири гонки поспіль і очолив чемпіонат. В Абу-Дабі він стартував останнім через дискваліфікацію в кваліфікації, але за допомогою кількох виходів машини безпеки на трасу, зумів прорватися на третє місце.

У США, на новій трасі в Остіні, Феттель міг узяти ще одну перемогу, але помилився під час обгону кругового, чим скористався Гамільтон і вийшов вперед. Проте, головне – Алонсо фінішував позаду.

Перед фінальною гонкою Себ випереджав Фернандо на 13 очок. Здавалося, титул у німця в кишені, але вже на першому колі його розвернуло, і він відкотився в кінець пелотону. Однак дощ і помилки суперників дозволили Феттелю фінішувати шостим – цього вистачило для третього титулу з перевагою у 3 очки.

Шинна політика

Перша половина сезону 2013 року пройшла в напруженій боротьбі. Хоча болід Ред Булл і виглядав швидшим, одразу три пілоти намагалися скласти конкуренцію Феттелю – Алонсо, Райкконен і Гамільтон, який перейшов у Мерседес.

Однак вирішальним фактором у боротьбі за титул стали закулісні процеси. Ключовим моментом сезону став Гран-прі Великої Британії. За іронією долі саме ті перегони, в яких Себастьян зійшов із дистанції, найбільше допомогли йому в боротьбі за четвертий титул.

Після серії вибухів покришок на Сільверстоуні (у тому числі у самого Себа), команда Ред Булл почала активно вимагати від Pirelli повернутися до шин минулорічного зразка, посилаючись на питання безпеки. Зрештою цю вимогу було задоволено.

Сезон розділився на "до" і "після", тому що це рішення кардинально змінило розстановку сил. RB9, на прізвисько "Голодна Гайді", стала поза конкуренцією, а Феттель виграв дев'ять гонок поспіль.

Себастьян Феттель "дякує" своєму боліду за легкий титул Формула-1 у соціальній мережі X (раніше Twitter)

Двом тісно в домі

Перед сезоном 2014 відбулася чергова кардинальна зміна технічного регламенту, яка серйозно змінила розстановку сил. У Формулі-1 почалася гібридна турбоера, і її перший сезон пройшов під тотальним домінуванням команди Мерседес.

Але це був не єдиний сюрприз для нашого героя. Новим напарником Феттеля став молодий австралієць Даніель Ріккардо. І він одразу дав зрозуміти – не має наміру бути другим номером.

Починаючи з третьої гонки, Даніель почав регулярно випереджати Себастьяна. За підсумками сезону розрив між напарниками склав 71 очко: 238 у Ріккардо проти 167 у Феттеля.

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Ба більше, всі три випадки, коли Мерседес допускав осічку, саме Ден опинявся першим у черзі за перемогою. А Себ дедалі сильніше відчував дискомфорт у команді, де зовсім недавно домінував.

У цей же час у Феррарі наростав конфлікт між керівництвом і Алонсо. У підсумку іспанець вирішив перейти в Макларен. А Феттель, який мріяв повторити шлях Шумахера, прийняв пропозицію, від якої у Формулі-1 не відмовляються.

Ferrari

Перехід Себастьяна до Скудерії виявився вельми гучним. Уже на другому етапі в Малайзії він виграв перегони, скориставшись стратегічною помилкою з боку Мерседеса.

Хоча подальший чемпіонат пройшов під контролем "Срібних стріл", Себ стабільно тримався поруч і регулярно фінішував на подіумі. А в Угорщині та Сінгапурі, де Мерседес зазнавав труднощів, він знову здобув перемоги.

Себастьян Феттель перемагає на Гран-прі Сінгапуру 2015 Getty Images

Цікавий факт: після кожної гонки сезону 2015 на подіумі звучав гімн Німеччини – або на честь Мерседес, або на честь Феттеля.

На той момент Себастьян уже не виглядав тим гарячим молодиком, яким був за часів Ред Булла. У Феррарі він постав зрілим гонщиком. Особливо впевнено впевнено він виглядав на тлі напарника Кімі Райкконена, який так само виглядав пілотом, який втратив мотивацію.

А сезон 2016 знову пройшов під тотальним домінуванням Мерседеса. Феррарі та Ред Буллу залишалося лише боротися за друге місце в Кубку конструкторів і за третє – в особистому заліку. У підсумку наш герой завершив чемпіонат четвертим.

Гамільтон-Феттель, частина 1

Величезна перевага однієї команди стала позначатися на рейтингах трансляцій. З чуток, організатори чемпіонату наполегливо попросили Мерседес поділитися з Феррарі деякими технічними секретами.

Підтвердити чи спростувати це неможливо, але факт залишається фактом – у 2017 році дві команди зрівнялися у швидкості, і між Феттелем і Гамільтоном розгорілася запекла боротьба за титул.

Пілоти обмінювалися перемогами, але в першій половині сезону була помітна невелика перевага на боці нашого героя. Напруга зростала, і її піком став Гран-прі Азербайджану, де Себастьян, вважаючи, що Льюїс навмисно загальмував перед ним, вдарив його в бік колесом.

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На літню перерву німець пішов із перевагою в 14 очок. Однак восени британець перехопив ініціативу. Символічним моментом стало те, що очолив чемпіонат пілот Мерседеса після етапу на батьківщині Феррарі – в Італії.

А ключовим моментом сезону став Гран-прі Сінгапуру. Феттель стояв на поулі, тоді як Гамільтон стартував лише п'ятим. Здавалося, що у Себа всі карти на руках, щоб знову повернути всю справу у свої руки. Але головним джокером у цій колоді виявився Макс Ферстаппен, який також починав перегони з першого ряду.

Нідерландець і раніше того року завдавав проблем німцеві – наприклад, у Великій Британії обгін з боку Макса на старті змусив Себастьяна завчасно йти на піт-стоп, через що йому не вистачило ресурсу шин до кінця перегонів.

У Сінгапурі ж, на ривку до першого повороту, у запеклій боротьбі Ферстаппен зіткнувся одразу з обома пілотами Феррарі.

Макс Ферстаппен стикається з двома болідами Феррарі на старті Гран-прі Сінгапуру 2017 Getty Images

Подвійне сходження Скудерії дозволило Гамільтону відірватися одразу на 25 очок і фактично вирішити результат чемпіонату. А вже на Гран-прі Мексики питання титулу було закрите навіть математично.

Гамільтон-Феттель, частина 2

Сезон 2018 року нагадував повторення попереднього – знову за титул боролися лідирували Себастьян і Льюїс. І обидва вже були у статусі чотириразових чемпіоном світу. Цього разу німець розпочав сезон одразу з двох перемог і заявив про серйозні плани на титул.

Варто також зазначити, що обидва гонщики стали частіше помилятися. Результати почали походити на гойдалки. І починаючи з Китаю по Австрію, за сім етапів лише одного разу обидва претенденти на титул стояли разом на подіумі – у Монако.

Яскравий скандал трапився у Великій Британії: на старті Райкконен підчепив Гамільтона, відправивши його у хвіст пелотону. Британець пізніше назвав "цікавою" подібну тактику Феррарі, а Феттель виграв і збільшив відрив до 14 очок.

Переломний момент

Найважливішим моментом для чемпіонату і всієї подальшої кар'єри стала домашня гонка Себастьяна – Гран-прі Німеччини 2018. Починалося для нього все якнайкраще – він на поулі, в той час як Льюїс стартував лише з 14 позиції і в основній гонці максимум на що він міг розраховувати – це 4-5 позиція.

Але далі своє слово сказала погода. Почався дрібний, але підступний дощ. "Сухі" колеса, як і раніше, працювали краще за проміжні, але пілоти раз у раз припускалися помилок на краплях води.

А на 51-му колі фатальної помилки припустився і Себастьян. Наш герой вилетів із траси, врізався у відбійник і зійшов із дистанції. За злою іронією, цією дією він ще й викликав машину безпеки, яка допомогла Льюїсу перемогти.

Себастьян Феттель залишає свій розбитий болід на Гран-прі Німеччини 2018 Getty Images

Але що ще важливіше, така поразка перед рідними трибунами просто зламала Себа психологічно. Звісно, зовсім повільним він не став, але кількість відверто безглуздих помилок з боку німця стала набагато більшою. Дійшло до того, що багато глядачів почали відверто сміятися з частих розворотів Феттеля.

Що ж стосується чемпіонату 2018 року – як і роком раніше, у другій половині сезону Гамільтон перехопив ініціативу і знову в Мексиці оформив достроковий титул. А після закінчення сезону між гонщиками сталася розмова, після якої вони стали хорошими друзями.

Захід сонця

У сезоні 2019 року новим напарником Себастьяна став молодий монегаск Шарль Леклер. Всередині команди почалася типова боротьба поколінь. Ветеран, звісно, намагався не здаватися, але помилки, що тривають, плавно схиляли баланс у бік молодика, який проводив лише другий сезон у Формулі-1.

Ба більше, саме психологічна зламаність Феттеля і породила міф про геніальність Леклера, явно перебільшивши талант пілота, який став зіркою за рахунок того, що яскраво виступив на тлі чотириразового чемпіона світу.

Останнім яскравим моментом у кар'єрі стало Гран-прі Сінгапуру 2019, яке виявилося останньою перемогою в кар'єрі Себастьяна Феттеля. А далі на нього чекало лише ще більше падіння. У 2020 році Феррарі знову втрачала конкурентоспроможність. А після закінчення того сезону Себа звільнили зі Скудерії, і чемпіонати 2021-2022 років він провів у команді-середняку Aston Martin.

За 2021 рік він здобув ще півтора подіуми – друге місце в Азербайджані та умовно друге місце в Угорщині, якого його позбавили через те, що в боліді після фінішу залишилося менше ніж один літр пального. Обидва рази дорогу в топ-3 відкрили проблеми в гонщиків Мерседеса та Ред Булла.

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А після закінчення чемпіонату 2022 року наш герой завершив кар'єру у Формулі-1.

Цікавий факт: на одному із заходів у 2021 році чинних пілотів Формули-1 попросили перерахувати всіх чемпіонів світу у зворотному порядку. Феттель виявився єдиним, хто впорався із завданням.

Активіст

Дружба з Гамільтоном призвела до того, що Феттель також зайнявся активістською діяльністю. Зокрема, Себастьян найбільше виступав на підтримку акцій Льюїса, пов'язаних із рухом Black Lives Matter.

Після кількох перегонів Себ був помічений на трибунах – німець допомагав працівникам прибирати сміття, залишене фанатами. Цим він намагався донести до глядачів, що чинити так – неправильно: не можна залишати після себе порожні пляшки та упаковки.

А 2022 року, коли почалася війна в Україні, першим серед пілотів на неї відреагував саме Феттель. Німець став одним з організаторів акції "No War", а також кілька перегонів провів у шоломі з синіми та жовтими смугами.

Себастьян Феттель з українським прапором на шоломі Getty Images

Висновок

Кар'єра Себастьяна Феттеля викликає доволі суперечливі відчуття. Гонщик, який на початку шляху став зіркою та на швидкому боліді здобув одразу чотири титули. Але потім почалося повільне, але вірне падіння. І закінчив він кар'єру так, що багато хто почав забувати, що перед ними – чемпіон світу.

Якщо дивитися на факти, в успіхах Себа велику роль зіграла перевага його болідів. Це підтверджує слабке співвідношення перемог до поулів (53/57 = 0,92). Тому цілком логічно, що виникають великі сумніви, чи доречно ставити його в один ряд із Простом, Ферстаппеном, а вже тим паче – з Шумахером.

Але з іншого боку, навіть на найшвидшій машині чотириразовим чемпіоном аби хто не стає. Випадково можна взяти один титул – але не чотири. Та й команда, яка вкладає сотні мільйонів доларів в участь у чемпіонаті, не стане довіряти болід першому зустрічному з гоночною ліцензією.

І навіть якщо його перший титул було здобуто за спірних обставин, наш герой залишився в перегонах і взяв ще три. Тож можна сміливо стверджувати: Себастьян Феттель цілком заслужено носить звання "Чемпіон світу Формули-1".