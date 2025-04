Титул, змитий дощем: як Феліпе Масса став чемпіоном на 39 секунд

25 квітня 1981 року в Сан-Паулу народився Феліпе Масса, відомий найбільше за драматичною кінцівкою сезону 2008.

Скандали того чемпіонату були настільки гучними, що розмови про них не вщухають і донині, а гонщик досі робить спроби домогтися перегляду результатів через суд.

Ранні роки

Як це досить часто буває в історіях багатьох гонщиків, великим фанатом автоспорту був батько головного героя цієї статті – Луїс Антоніо.

До того ж, у ті часи Сан-Паулу був одним із найбільш гоночних міст світу. А в рік народження Феліпе, ще й чемпіоном світу став бразилець – Нельсон Піке-старший.

Хоча раніше автоспорт був дещо дешевшим, ніж зараз, проте це все ще було затратне задоволення. У віці 8 років наш герой отримав від батька в подарунок перегоновий карт, і так розпочалася його кар'єра.

Однак далі сім'я постійно зазнавала фінансових труднощів, через що кар'єра юного бразильця італійського походження розвивалася дуже повільно.

Феліпе так і не домігся якихось титулів у картингу, проте на нього звернув увагу Ріккардо Тедескі – людина, яка свого часу привела у Формулу-1 Рубенса Барікелло.

Ставши менеджером Масси, Тедескі влаштував підопічного в бразильську Формулу-Шевроле на сезони 1998-1999. Стати чемпіоном вдалося з другої спроби.

У 2000 наш герой переїхав до Європи, де став чемпіоном у Формулі-Рено, а у 2001 став найкращим у Євро-Формулі-3000. Такі успіхи не могли не залишитися непоміченими й вже у 2002 році Феліпе Масса дебютував у Формулі-1 у складі команди Заубер.

Sauber

Феліпе Масса за кермом Заубера на Гран-прі Німеччини 2002 Getty Images

У своєму дебютному сезоні бразилець показав доволі хорошу швидкість, однак зворотним боком були його часті помилки, що ставали причинами сходів із дистанції.

Точкою кипіння стало зіткнення з Педро де ла Росою на Гран-прі Італії, за яке Массу оштрафували на 10 стартових позицій до наступного етапу.

Команда ж, щоб уникнути штрафу, відсторонила Феліпе від перегонів у США, а на наступний сезон "на постійній основі" віддала його місце Хайнцу-Гаральду Френтцену.

У 2003 році Масса став тест-пілотом і працював у Феррарі. У дуже багатьох молодих гонщиків кар'єри саме так і закінчувалися. Однак, Феліпе все ж зміг повернутися на стартову решітку в чемпіонаті 2004 року все з тим же Заубером.

Результати стали дещо стабільнішими, проте помилки все ще були присутніми. Найуспішнішим моментом року став Гран-прі Бельгії, на якому наш герой посів четверте місце, поступившись лише лідерам чемпіонату. А у 2005 вперше в кар'єрі Масса за підсумком сезону випередив напарника – Жака Вільньова, чемпіона 1997 року.

Ferrari

Тим часом, до межі загострилася атмосфера всередині Феррарі. Рубенс Барікелло, який 6 років був другим номером за Міхаеля Шумахера, втомився від цієї ролі, зібрав свої речі й пішов у Хонду. А Феліпе Масса прийняв запрошення стати новим напарником "Червоного Барона"

У першій же кваліфікації наш герой посів друге місце, відразу позаду іменитого напарника. На той момент у Скудерії були задоволені новим "зброєносцем", але в перегонах бразилець підвів команду: на старті Масса припустився помилки та його розвернуло, що дуже сильно полегшило життя Алонсо, який надалі зміг вийти в лідери завдяки стратегії відтягнутого піт-стопу.

Загалом, першу половину сезону бразилець був десь позаду претендентів на титул і практично не надавав допомоги іменитому напарнику.

На Гран-прі Європи відбувся перший подіум Феліпе. Але головним героєм того дня був Міхаель, який перед рідними трибунами переміг Фернандо, який стартував з поула.

Зброєносець "Червоного Барона"

Лише до середини сезону наш герой по-справжньому відчув, що в його руках перебуває болід топ-рівня. Знову випити шампанського на подіумі він зміг на Гран-прі США, приїхавши другим – слідом за "Червоним Бароном". Це був перший командний дубль дуету Шумахер-Масса. А двома перегонами по тому, у Німеччині, знову пілоти Скудерії були на 1-2 місцях.

Феліпе Масса (2 місце) і Міхаель Шумахер (1 місце) святкують командний дубль на Гран-прі США 2006 Getty Images

Окрилений цими успіхами, Феліпе спершу здобув поул у Туреччині й утримав лідерство в перегонах. Міхаель і Фернандо були захоплені боротьбою один з одним і на фініші їх розділило менше однієї десятої частки секунди. Лише після закінчення заїзду всі згадали про те, що десь попереду головних суперників Масса здобув першу перемогу у своїй кар'єрі.

Вдруге на верхню сходинку подіуму Феліпе піднявся на батьківщині – у Бразилії. З нагоди домашнього етапу, боси Феррарі дозволили своєму другому пілоту замість "стандартного" червоного комбінезона зробити собі спеціальний, у кольорах національного прапору.

Феліпе Масса - переможець Гран-прі Бразилії 2006 року Getty Images

Лише за один рік у Феррарі, Масса зробив те, чого Барікелло не зміг зробити за всі роки виступів у Формулі-1 – виграв перед рідними трибунами. Мабуть, це був найрадісніший момент у кар'єрі Феліпе. Але і в той момент він все також був у тіні, бо в центрі уваги було прощання глядачів із "Червоним Бароном".

Слід зазначити, що вже до середини сезону 2006 було відомо, що Феррарі підписали на чемпіонат 2007 Кімі Райкконена. Таким чином, у Скудерії залишилося лише одне вакантне місце. Ходять чутки, що одна з причин відходу Шумахера була в тому, що він повірив у талант Масси й поступився йому кокпітом.

Людям залишається лише гадати, чи є правда в цих розмовах. Однак, факт залишається фактом – Міхаель і Феліпе стали дуже хорошими друзями. І зараз, коли "Червоний Барон" уже 12 рік бореться за своє життя, Масса залишається одним із небагатьох людей, кому дозволено відвідувати Шумі.

Чотири однакові машини

Посеред сезону 2007 вибухнув один із найгучніших скандалів в історії Формули-1. Зусиллями Найджела Степні та Майка Кохлена команда Макларен вкрала креслення боліду Феррарі. І, фактично, на стартовій решітці опинилося не два, а одразу чотири практично ідентичні боліди.

Після низьких результатів на перших двох етапах, Феліпе виграв гонки в Бахрейні та Іспанії. У той момент здавалося, що бразилець всерйоз збирається боротися за титул.

Однак, у другій половині сезону Масса втратив стабільність і відкотився на четверте місце турнірної таблиці. У той час, як на перших двох рядках впевнено перебували представники британського колективу.

Під кінець сезону Скудерія повністю сконцентрувала зусилля навколо Кімі Райкконена, який все ще зберігав примарні шанси на титул. У Бразилії, на останньому етапі сезону, Масса трохи скинув темп під час хвилі піт-стопів і тим самим віддав напарникові перемогу в перегонах.

Таким для Феррарі чином "казка стала бувальщиною", але Феліпе знову був лише на других ролях. А детальніше цю історію я описував у статті про Кімі.

Хаотичний шанс

Сезон 2008 став неймовірно хаотичним. Спочатку одразу чотири гонщики сприймалися глядачами як претенденти на титул. Однак, час почав поступово всіх розставляти по місцях.

Статистичний факт: за 18 гонок чемпіонату 2008 року жоден пілот так і не набрав 100 очок. При цьому за 17 етапів 2007 цю позначку перевищили одразу троє учасників.

Спочатку здавалося, що лідером Феррарі буде Кімі Райкконен, особливо після його перемоги в Малайзії. Однак, до середини року результати фіна почали дуже сильно погіршуватися, і багато глядачів заговорили про те, що він просто втратив мотивацію. А Масса поступово став першим пілотом Скудерії.

Також, до літньої перерви від групи лідерів остаточно відвалився і Роберт Кубіца. Таким чином, окреслилася пара претендентів на титул – Льюїс Гамільтон і Феліпе Масса.

Сезон "подарунків"

Коли в підсумковій таблиці різниця між претендентами на титул мінімальна, всілякі експерти починають аналізувати сезон на предмет того, де ж саме був той самий момент, який вирішив долю чемпіонату. Але факт у тому, що обидва претенденти те й робили, що втрачали очки в різних неоднозначних епізодах.

Розпочав чемпіонат наш герой з двох сходжень. При чому в Малайзії причиною була помилка Масси. Варто зазначити, що в тому сезоні був знову заборонений трекшн-контроль і досить часто пілоти з незвички втрачали контроль над болідом.

Ще одним яскравим, у поганому сенсі цього слова, моментом було Гран-прі Угорщини. Феліпе проводив чудові перегони та впевнено лідирував у них за три кола до кінця. Однак в останній момент бразильця підвів мотор Феррарі, а потенційна перемога перетворилася на черговий один нуль у турнірній таблиці.

І звісно ж, скандальний Гран-прі Сінгапуру. Підлаштована аварія Нельсона Піке-молодшого спричинила виїзд машини безпеки, що спричинило справжній хаос на піт-лейн.

Масса, який до цього лідирував у перегонах, натиснув на педаль газу раніше часу, через що поїхав із заправним шлангом.

Феліпе Масса поїхав з піт-стопа із заправним шлангом Формула-1 у соціальній мережі X (раніше Twitter)

Ця помилка коштувала величезних втрат часу, які не дозволили боротися навіть за мінімальні очки. А докладніше про "крашгейт", що трапився тоді, я розповідав у статті про Флавіо Бріаторе.

Але й Льюїс Гамільтон також кілька разів відзначився відповідним "благородством". У Канаді він врізався в Райкконена на виїзді з піт-лейну, що призвело до обопільного сходу. А у Франції та Бельгії британець нарвався на штрафи за обгони за межами траси.

А в ті часи покарання були суворішими, ніж зараз: штрафний проїзд піт-лейном у першому випадку та +25 секунд у другому.

Бразильська трагедія

Перед останньою гонкою, яка проходила в Бразилії, Масса відставав від свого суперника на 7 очок. За системою 10-8-6-5-4-3-2-1 це було досить багато. Однак, зважаючи на те, що роком раніше траса Інтерлагос уже бачила дива, місцеві фанати були дуже натхненні.

Розклад був таким: Феліпе треба було перемагати й сподіватися на те, що Льюїс приїде не вище шостої позиції. У такому разі бразилець за рівності очок ставав би чемпіоном внаслідок більшої кількості перемог. Водночас, п'яте місце вже давало титул британцеві з відривом в один заліковий пункт.

Упродовж більшої частини перегонів, обидва пілоти виконували свої стратегічні цілі: Масса лідирував і впевнено йшов до перемоги, а Гамільтон їхав четвертим і контролював питання свого чемпіонства.

За кілька кіл до фінішу пішов дощ, який сплутав усі карти. Більша частина пілотів вирушила в бокси по дощові шини, проте німець Тімо Глок вирішив зробити відчайдушну спробу доїхати до фінішу на "сухих" колесах. І залишившись на трасі, він перемістився на четверту позицію.

П'яте місце все ще влаштовувало Льюїса, але за два кола до кінця сезону, абсолютно несподівано його обганяє ще один німець – Себастьян Феттель. Британець відкотився на шосту сходинку, що вже змінювало ім'я чемпіона. І тисячі фанатів на трибунах завмерли в очікуванні дива.

Кілька хвилин по тому, червоний болід Феррарі перетинає першим фінішну лінію. Бразилець зробив усе можливе і йому залишалося тільки чекати.

У той момент, Гамільтон все ще їхав шостим і йому залишалося здолати близько половини кола. Секундомір рахував миті чемпіонства Масси, а серця всіх глядачів на трасі та біля телевізорів забилися у шаленому ритмі.

Але дива не сталося. В останньому повороті Льюїс таки наздогнав Тімо Глока та вийшов на п'яту позицію. Пробувши чемпіоном 38 секунд і 907 тисячних, Феліпе таки позбувся свого титулу. І в боксах Скудерії радість змінилася на сум.

Церемонія нагородження стала однією з найсумніших за всю історію Формули-1. Переможець перегонів насилу стримував сльози й при цьому ще намагався підбадьорити своїх фанатів, які так само боляче переживали втрату всього в останню мить.

Скріншот з офіційних хайлайтів Гран-прі Бразилії 2008

Пружина Рубенса Барікелло

До сезону 2009 відбулася зміна технічного регламенту, яка принесла за собою новий розподіл сил. Феррарі та Макларен відкотилися до статусу "переслідувачів", а лідерство в обох заліках захопила приватна команда Браун GP, про яку у нас є окрема стаття.

До середини сезону інші колективи повернулися в боротьбу за перемоги й почали погоню в турнірній таблиці. Однак, саме в цей період стався епізод, який змусив Феліпе достроково завершити сезон 2009.

У кваліфікації до Гран-прі Угорщини від боліда Рубенса Барікелло, що їхав попереду, відлетіла пружина і на великій швидкості влучила в шолом Масси.

У важкому стані молодшого з бразильців доправили до госпіталю. Поки лікарі боролися за його життя, тисячі фанатів чекали новин про стан Масси. Паніки додавало те, що шістьма днями раніше в молодіжній серії GP2 у схожому епізоді загинув Генрі Сартіз. З тією різницею, що в голову молодого гонщика влучило ціле колесо.

Проте Феліпе все ж вибрався живим із цієї історії. Йому в голову вставили металеву пластину і до кінця 2009 року на нього чекало довге відновлення. Однак, на радість глядачів, було оголошено, що бразилець зможе вийти на старт сезону 2010.

Повернення

Чемпіонат 2010 приніс чергову низку змін. Найбільш значущим стало скасування дозаправок по ходу перегонів. Причому, помилка нашого героя в Сінгапурі 2008 стала однією з причин такого рішення організаторів.

Тоді ж з'явилася нова очкова система, яка використовується і донині: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. І не останню роль у цьому зіграла драматична кінцівка сезону 2008, яка дала зрозуміти, що треба збільшити цінність першого місця.

Берні Екклстоун навіть пропонував просто рахувати чемпіона за кількістю перемог, але, на превеликий жаль, ця ідея так і не отримала належної підтримки.

А новим напарником Масси по Феррарі став Фернандо Алонсо. І це рішення Скудерії викликало неабияке невдоволення багатьох фанатів, бо в пам'яті були ще свіжі спогади з 2006 року.

Після відсторонення Флавіо Бріаторе, Фернандо зрозумів, що в Рено йому більше робити нічого. І тоді іспанський банк Santander зробив Феррарі спонсорську пропозицію, від якої італійська команда не змогла відмовитися.

Феліпе Масса, Фернандо Алонсо та спонсорські логотипи Santander на уніформі Феррарі Getty Images

Фернандо швидший за тебе

Спочатку Масса тримався в темпі напарника. Після перших трьох перегонів, попри відсутність перемог, бразилець навіть вийшов у лідери чемпіонату. Однак далі результати нашого героя почали просідати й він відстав від п'ятьох пілотів, які боролися за титул у тому хаотичному сезоні.

Ключовим моментом цієї історії стало Гран-прі Німеччини 2010. Провівши відмінний старт, Феліпе прорвався з третього місця на перше. Важливо відзначити те, що перегони проходили 25 липня – рівно через рік після аварії в Угорщині. Чи варто говорити, наскільки для бразильця було важливо перемогти того дня.

Хоча після піт-стопів Алонсо й наблизився, Масса досить спокійно відбивався від атак напарника. Здавалося, що Феліпе контролює перегони й перемога вже в руках. Але на 48-му колі по тім-радіо пролунали слова, які стали початком занепаду кар'єри бразильця: "Fernando is faster than you" – Фернандо швидший за тебе.

У той період прямі командні накази були заборонені, тому все було сказано завуальовано. Однак "натяк" був настільки прозорий, що його зрозуміли абсолютно всі глядачі. Масса підкорився і демонстративно скинув газ на прямій, щоб Алонсо його пройшов.

По закінченню перегонів вибухнув скандал. Однак, Скудерія відбулася лише штрафом у 100 тисяч доларів. А з сезону 2011 "командна тактика" стала повністю дозволена з огляду на те, що її все одно неможливо контролювати.

Захід сонця

До фізичної травми, яка давно загоїлася, додалася й моральна. Масса став блідою тінню того гонщика, який колись був надією Феррарі. До кінця 2013 року він їздив у Скудерії в чітко позначеній ролі пілота номер 2.

Цікавий факт: Рубенс Барікелло та Феліпе Масса обидва мають по 11 виграних перегонів у своїй кар'єрі. Причому всі перемоги Феліпе розташувалися між 9 та 10 перемогами Рубенса

Потім 4 сезони, з 2014 по 2017, Феліпе провів у Вільямсі, взявши туди з собою свого гоночного інженера Роба Смедлі. У новій команді до Масси нарешті почали ставитися, як до повноцінного пілота. От тільки темп машини залишав бажати кращого.

За той період він здобув 5 подіумів. Але перемога у трагічній Бразилії 2008 так назавжди й залишилася останньою в його кар'єрі.

Вальтері Боттас (3 місце) і Феліпе Масса (2 місце) після Гран-прі Абу-Дабі 2014 Getty Images

Після Формули-1

Пішовши з Формули-1, Масса не розірвав зв'язків зі спортом остаточно. Бразилець періодично виступає в різних гоночних серіях більш "дрібного" рівня. Паралельно з цим він ростить сина Феліпе-молодшого.

Періодично в пресі з'являється інформація про те, що наш герой намагається через суд анулювати результати Гран-прі Сінгапуру 2008 і таким чином повернути собі титул.

Однак, мало хто справді вірить, що подібне можливо реалізувати на практиці. І питання не в справедливості, а в тому, що подібний прецедент може викликати ланцюгову реакцію, яка призведе до масових переглядів великої кількості спірних епізодів за всю історію Формули-1.