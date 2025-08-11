7 геніїв Формули-1, яким для перемоги не потрібна поул-позиція

За статистикою та підходом до проведення Гран-прі пілотів Формули-1 можна умовно розділити на "спринтерів" і "марафонців". Перші під час підготовки до гоночного вікенду роблять ставку на те, щоб з кількох спроб зібрати ідеальне коло у кваліфікації, після чого намагаються в неділю втримати отриману перевагу.

Інші ж гонщики, як правило, проявляють себе вже в основному заїзді. Опинившись на стартовій решітці позаду швидших машин, вони докладають усіх зусиль, щоб вирватися вперед – до верхньої сходинки подіуму.

Міхаель Шумахер на подіумі Гран-прі Бельгії 1995: переміг після старту з 16-ї позиції. Getty Images

І сьогодні мова піде про великих мультичемпіонів, які належать до гонщиків другого типу – тих, для кого було звичною справою вигравати перегони, починаючи заїзд позаду своїх суперників. У багатьох випадках значущість таких перемог посилювалася тим, що їх було здобуто на слабшому боліді, хоча, зрозуміло, бували й винятки.

Міхаель Шумахер



91 перемога, 68 поул. Статистика: +23

Починає наш топ Міхаель Шумахер. Крім семи чемпіонських титулів і величезної кількості рекордів, "Червоний Барон" увійшов в історію Формули-1 як гонщик, який виявляв неймовірну завзятість і прагнення опинитися на вершині подіуму навіть тоді, коли швидкість його болідів залишала бажати кращого.

Свою першу перемогу, на той момент ще просто "Сонячний хлопчик", здобув на Гран-прі Бельгії 1992 року, стартувавши з третьої позиції – на поулі тоді розташовувався Найджел Менселл.

Найджел Менселл (2 місце) і Міхаель Шумахер (1 місце) на подіумі Гран-прі Бельгії 1992 року Getty Images

А сезон 1994 року розпочався з того, що Шумахер виграв три перегони поспіль стартуючи другим – позаду Айртона Сенни, включно з трагічним "Чорним вікендом" в Імолі, коли бразилець загинув.

Серед безлічі суперників Міхаеля в боротьбі за титули найдовше бій тривав із двома пілотами – Деймоном Хіллом і Мікою Хаккіненом, кожен із яких по вісім разів програвав гонку німцеві після старту з поулу. І обидва виступали на болідах, сконструйованих інженерним генієм Едріана Ньюї.

Читайте також : Формула-1, яку побудував Ньюї

Відтоді як ще у 80-х Формула-1 відмовилася від ненажерливих і ненадійних турбомоторів, у кваліфікаціях 90-х склалася тенденція: у сухих умовах поул зазвичай діставався власникам найшвидших машин. Хоча, звісно, траплялися й винятки з цього правила. Однак факт залишається фактом: у суботу у гонщика є кілька спроб, а проїхати безпомилково треба всього лише одне коло.

Оскільки що Бенеттон, що Феррарі поступалися в чистій швидкості спершу Вільямсу, а з 1998 року – Макларену, частіше Шумахеру доводилося стартувати позаду і вже в перегонах докладати всіх зусиль, щоб вирватися вперед. І вдавалося це йому настільки добре, що Червоний Барон майже завжди апріорі сприймався як грізний претендент на чемпіонський титул.

Міхаель Шумахер обганяє Міку Хаккінена на Гран-прі Бразилії 2000 Getty Images

Слід також зазначити, що в епоху дозаправок було безліч можливостей обійти суперника на піт-стопі – за рахунок більш точного вибору моменту для зупинки і розрахунку кількості палива, що заливається в баки.

І в цьому неймовірно хороший був вірний союзник Міхаеля – геніальний стратег Росс Браун. А найзнаменитішим тріумфом симбіозу хитрості та ідеально точного пілотажу стало Гран-прі Угорщини 1998 року.

Що ж стосується найкращого прориву в кар'єрі – Шумахер здійснив його в дощовому Гран-прі Бельгії 1995 року, перемігши після старту з 16-ї позиції.

Макс Ферстаппен



65 перемога, 44 поули. Статистика: +21

(На момент публікації статті)

Серед сучасних глядачів автоспорту досить складно знайти людину, яка б нейтрально ставилася до Макса Ферстаппена. Одні захоплюються його гоночним талантом і непоступливістю на трасі, в чому він нагадує гонщиків старої школи. Інші ж із засудженням сприймають агресивну поведінку нідерландця в перегонах і багато його висловлювань за межами траси.

Проте, його виступи говорять самі за себе. Першу перемогу Макс здобув у своєму дебютному заїзді за головну команду Ред Булл – на Гран-прі Іспанії 2016 року, що лише посилило ефект від його підвищення до основного складу посеред сезону.

Макс і Йос Ферстаппени після Гран-прі Іспанії 2016 Getty Images

Звичайно, сталося це багато в чому завдяки тому, що Льюїс Гамільтон, який стартував з поула, вже на першому колі зіткнувся зі своїм напарником Ніко Росбергом. Проте 18-річний Ферстаппен провів чудові перегони і витримав серйозний пресинг з боку досвідченого Кімі Райкконена в боротьбі за перше місце.

До моменту появи у Макса першого поулу – на Гран-прі Угорщини 2019 року – він уже виграв сім етапів. І хоча на початку своєї кар'єри нідерландець мав репутацію ненадійного та навіть аварійного пілота, неймовірну швидкість він демонстрував уже тоді, регулярно ускладнюючи життя швидшим болідам Мерседеса та Феррарі, та стабільно кілька разів за сезон забираючи у них перемогу.

До моменту переходу в "чемпіонську" стадію своєї кар'єри Ферстаппен перетворився на зрілого пілота, який точно знає, як вести болід, а кількість помилок звелася до мінімуму. У період 2022-2023 років найчастішою "жертвою" Макса став Шарль Леклер – нідерландець цілих 11 разів перемагав після поулів монегаска.

Макс Ферстаппен обганяє Шарля Леклера на старті Гран-прі Лас-Вегаса 2023 року Скріншот із хайлайтів на офіційному каналі Формули-1 в YouTube

А найкращою (принаймні на цю мить) гонкою Ферстаппена, на думку більшості фанатів та експертів, вважається Гран-прі Сан-Паулу. Тоді він стартував лише 17-м, проте навіть на Ред Буллі, що втратив швидкість, зумів ефектно прорватися до перемоги на мокрій трасі. При цьому Ландо Норріс, який починав заїзд першим, фінішував лише шостим.

Читайте також : Фото По воді як посуху: найкращі дощові прориви до перемоги за останні 30 років

Ален Прост

51 перемога, 33 поули. Статистика: +18

Так склалося, що в очах більшості людей, лише поверхово знайомих з історією Формули-1, Ален Прост – це просто "суперник Айртона Сенни". Ціла низка чинників – медійна популярність бразильця завдяки образу "поганого хлопця", неймовірно агресивна поведінка, безліч гучних прізвиськ і, на завершення, трагічна загибель Сенни на трасі – призвели до того, що триразовий чемпіон став значно знаменитішим за чотириразового.

Водночас фанати автоспорту, які більш детально вивчають сторінки минулого "королівських перегонів", все ж можуть по-справжньому оцінити французького генія "золотої епохи" 80-х – легендарного "Професора" Алена Проста.

Читайте також : Відео Фото статті Гоночна лекція "професора": історія Алена Проста

Сезон 1986 року став моментом, який особливо підніс Проста над іншими гонщиками. Попри серйозне відставання Макларена від Вільямса за чистою швидкістю, завдяки героїчній майстерності, хитрості та, в якійсь мірі, везінню, Ален усе ж таки вирвав титул із рук Найджела Менселла і Нельсона Піке. До слова, того року "Професор" лише один раз стартував з поула – в Монако, тоді як перемог у нього було чотири.

А подвиг, здійснений Простом у 1989 році, назавжди увійшов в історію автоспорту. Ален не просто став чемпіоном – він завоював титул всупереч бажанню своєї команди, яка цілком підтримувала його напарника – вищезгаданого Сенну. Подібних випадків у Формулі-1 просто не було. "Професор" домігся успіху в умовах, з якими жоден гонщик не справлявся ні до нього, ні після.

Ален Прост - чемпіон світу 1989 року Формула-1 у соціальній мережі X (раніше Twitter)

Однак кар'єра француза славиться не тільки титулами. Крім чотирьох чемпіонств, ще тричі Прост був неймовірно близький до бажаного результату: 1983 року у вирішальний момент згорів мотор, 1984-го не вистачило лише 0,5 залікового бала, а 1988 року Ален набрав більше за всіх очок, але через спірну систему підрахунку не всі результати були враховані.

Звичайно, історія не знає умовного способу. Але, так само як десятиліття потому Міхаель Шумахер, у своїй епосі Ален Прост сприймався за замовчуванням як грізний претендент – людина, яка знала, як перемагати, навіть якщо його машина була слабкішою.

І оскільки ця стаття насамперед про числа, варто згадати унікальний рекорд француза: цілих 13 разів Прост вигравав перегони після поулу Сенни. Жодна інша пара пілотів поки що не має таких показників. Зворотних випадків, до речі, було всього чотири – і всі вони сталися 1993 року.

Джекі Стюарт



27 перемог і 17 поулів. Статистика: +10

Сер Джекі Стюарт увійшов в історію Формули-1 як триразовий чемпіон світу, борець за безпеку автоспорту і просто легенда "героїчної" епохи "королівських перегонів".

З трьох титулів шотландського гонщика два заслуговують на особливу увагу. У 1969 році, на боліді Матра, який ледве з'явився, у кваліфікаціях було складно конкурувати з Лотусом і Бребемом. Однак на довгій дистанції Стюарт настільки добре реалізовував свій талант, що йому просто не було рівних – у перших восьми перегонах він здобув шість перемог і достроково оформив чемпіонський титул за три етапи до кінця, маючи на той момент більш ніж дворазову перевагу за очками над будь-яким іншим пілотом.

А в сезоні 1973 сталася ще цікавіша ситуація. І сам Джекі, і наступний учасник цього топу – Емерсон Фіттіпальді, які боролися за чемпіонство, на двох взяли лише чотири поули.

Емерсон Фіттіпальді та Джекі Стюарт Getty Images

Водночас Ронні Петерсон, який опинився на третій сходинці особистого заліку, став справжнім "пілотом одного кола" і цілих дев'ять разів показував найкращий час у кваліфікації. Однак у неділю швед дуже часто сходив з дистанції, через що про боротьбу за головний трофей не йшлося.

Емерсон Фіттіпальді



14 перемог, 6 поулів. Статистика: +8

Емерсон Фіттіпальді – ще одна людина-легенда "героїчної" епохи Формули-1. І хоча "арифметична" різниця в +8 не виглядає особливо вражаючою на тлі попередніх учасників, "відносне" співвідношення 2,33 дійсно вражає. За цим параметром він перевершує всіх інших мультичемпіонів.

Бразильський гонщик дебютував у Формулі-1 посеред сезону 1970 року і вже у своєму четвертому старті здобув першу перемогу – на Гран-прі США. А в період з 1972 по 1975 роки Фіттіпальді незмінно був серед претендентів на титул: двічі ставав чемпіоном і ще двічі – срібним призером сезону.

Цілком можливо, Емерсон міг би домогтися значно більших успіхів, навіть завоювати ще кілька титулів і затьмарити славу своїх земляків із 80-х. Однак на початку 1976 року, піддавшись родинним (а можливо, і патріотичним) почуттям, він перейшов у бразильську команду "Фіттіпальді", власником якої був його рідний брат Вілсон.

Сказати, що це було помилкою – значить майже нічого не сказати. За наступні п'ять років Емерсон лише одного разу піднявся на подіум, посівши третє місце на Гран-прі США – Захід 1980 року. А в покинутому ним Макларені вже в першому ж сезоні новим чемпіоном став Джеймс Хант.

Фернандо Алонсо



32 перемоги, 22 поули. Статистика +10

Хоча Фернандо Алонсо досі виступає у Формулі-1, уже виросло ціле покоління глядачів, які не бачили його років слави – принаймні, у прямому ефірі. І лише більш зрілі вболівальники пам'ятають його протистояння з Феттелем, Шумахером і Райкконеном, а дехто – навіть дебют за кермом Мінарді, яка вічно відстає, в далекому 2001 році.

Фернандо Алонсо та Кімі Райкконен у 2005 році Getty Images

У 2003 році Фернандо перейшов до команди Рено, де і почалося його сходження – "під крилом" головного "злого генія" автоспорту Флавіо Бріаторе, для якого він став другим чемпіонським "вихованцем". Разом вони завоювали два титули – у 2005 та 2006 роках.

Читайте також : Злий геній Флавіо Бріаторе та його фатальна помилка в Сінгапурі

Хоча і в нульових у Фернандо вже була своя фан-база, справжня популярність прийшла до нього пізніше – через кілька років після двох тріумфів. Річ у тім, що обидва чемпіонства багато глядачів списували не стільки на швидкість Алонсо, скільки на технічні проблеми його суперників.

Головним поворотним моментом у репутації Алонсо стали його сезони у Феррарі, куди він перейшов у 2010 році. До речі, багато фанатів Скудерії сприйняли цей трансфер вельми прохолодно – надто свіжими були спогади про його протистояння з Шумахером у 2006-му, коли результат боротьби вирішив згорілий мотор німця на Гран-прі Японії, а іспанець вельми неетично радів поломці у суперника.

Читайте також : Фото Чемпіони та Феррарі: як складалися долі титулованих гонщиків після переходу в Скудерію

Проте італійці все ж вболівають за команду, а не за пілотів. Тому вже того ж 2010 року майже вся Монца вітала Фернандо "як рідного". Але не сама приналежність до Феррарі була головною причиною, через яку іспанець почав перетворюватися на легенду.

Річ у тім, що тоді починалася епоха Себастьяна Феттеля та його непереможного боліда Ред Булл, створеного Едріаном Ньюї.

У більшості кваліфікацій "бики" були практично поза конкуренцією, але на дистанції перегонів Фернандо періодично випереджав менш досвідчених суперників. Саме тоді його статистика почала стрімко поліпшуватися: за п'ять років за кермом червоного боліда Алонсо здобув аж 11 перемог за лише чотирьох поулів.

Подіум Гран-прі Європи 2012: Кімі Райкконен (2 місце), Фернандо Алонсо (1 місце) і Міхаель Шумахер (3 місце) Getty Images

І хоча стати чемпіоном іспанцеві так і не вдалося, у сезонах 2010 і 2012 він був неймовірно близький – не вистачило лише чотирьох і трьох очок відповідно. Але куди важливішим було інше: відчай, з яким Фернандо вів боротьбу за титул на свідомо слабшій техніці, мало кого залишив байдужим. У 2012 році Алонсо почали поважати й підтримувати навіть ті, хто люто ненавидів його у 2006-му.

Нікі Лауда

Хоча у Нікі Лауди статистична різниця лише +1 (25 перемог та 24 поули), у цей список він потрапив завдяки своєму третьому титулу. У 1984 році австрієць став чемпіоном світу не просто без жодної поул-позиції за весь сезон – він тоді навіть жодного разу не стартував із першого ряду.

Нікі Лауда перемагає на домашньому Гран-прі Австрії 1984 року Формула-1 у соціальній мережі X (раніше Twitter)

Слід зазначити, що це був пік так званої "турбоери" у Формулі-1. Крім того, що надпотужні мотори часто виходили з ладу, важливу роль відігравало і те, що підхід до кваліфікації і до перегонів був потрібен кардинально різний.

На довгій дистанції, через обмеження за кількістю пального, які вже тоді існували, пілотам доводилося істотно знижувати потужність двигуна. Водночас щосуботи на одному колі турбомонстри запускалися на повну силу.

За титул у тому сезоні боролися два пілоти Макларена – Ален Прост і Нікі Лауда, обидва славилися вмінням стратегічно мислити. І якщо пізніше француз отримав прізвисько "Професор", то на тлі австрійця в 1984 році він все ж виглядав радше студентом.

Лауда швидко зрозумів, що в чистому пілотажі у нього мало шансів проти Проста, і тому пішов на хитрість: він жертвував кваліфікацією, повністю зосередившись на перегонах, налаштувавши машину. У підсумку по суботах він жодного разу не піднімався вище третього місця, а часом і зовсім опинявся в другому десятку. Зате в неділю Нікі регулярно здійснював ефектні прориви.

Ален Прост (2 місце) і Нікі Лауда (1 місце) на подіумі Гран-прі Франції Getty Images

Сезон 1984 року можна довго розбирати по епізодах, але факт залишається фактом: здобувши п'ять перемог без єдиного поула, Нікі Лауда втретє став чемпіоном світу – з мінімальним відривом у 0,5 очка від свого напарника.

Пілоти, гідні згадки

Цей топ складається з мультичемпіонів, але і серед одноразових володарів титулу є кілька по-справжньому гідних пілотів, які прославилися безліччю перемог після старту з більш далеких стартових позицій.

Дженсон Баттон(15 перемог, 8 поулів). Унікальність британця в тому, що більшу частину своєї фан-бази він зібрав після свого титулу в сезоні 2009 за кермом боліда Браун GP.

"Все всім довів" Дженсон уже у 2010-2012 роках, виступаючи за Макларен, а також прославився як"король дощових трас". І навіть зараз коментатори часто згадують легендарне чуття Баттона у важких погодних умовах. За той період часу, за всього одного поулу, британець здобув аж вісім перемог, п'ять з яких – на мокрому асфальті.

Джоді Шектер(10 перемог, 3 поули) – південноафриканський пілот увійшов в історію Формули-1 з двох причин. По-перше, 1979 року він став останнім гонщиком, який завоював чемпіонський титул для Скудерії за життя Енцо Феррарі. А по-друге – завдяки своїй перемозі на шестиколісному Тірреллі на Гран-прі Швеції 1976 року.

Алан Джонс(12 перемог, 6 поулів) – австралійський гонщик, який 1980 року став чемпіоном світу, здолавши в боротьбі Нельсона Піке. Це був перший титул для команди Вільямс.

Денні Халм(8 перемог, 1 поул) – новозеландець, який став чемпіоном світу 1967 року без жодного поулу за весь сезон. Уся історія Формули-1 знає лише двох таких титулів: у Халма та у вищезгаданого Нікі Лауди.

Епілог

Звісно, перегони Формули-1 складаються з безлічі факторів. Крім чистої швидкості, на результат часто впливають надійність боліда, стратегія, робота машини з гумою, а часом – і просто везіння.

Проте, коли у пілота перемог більше, ніж поулів, і він регулярно виграє перегони, стартуючи з більш далеких позицій – це надає його образу додаткової міці та підкреслює талант гонщика. А ще – просто радує фанатів красивою статистикою.