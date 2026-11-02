Це справді вражає: Ферстаппен відреагував на чемпіонство 20-річного Антонеллі

Нідерландський пілот Макс Ферстаппен відреагував на дострокове здобуття чемпіонського титулу Андреа Кімі Антонеллі у Формулі-1 після Гран-прі в Мехіко.

Про це повідомляє Sky Sports.

"Зробити це ще й у такому віці – це вражає, справді вражає. Приємно бачити, як уся команда святкує разом із ним, його родина теж тут. Я впевнений, що для нього це дуже емоційний день", – сказав Ферстаппен.

Зазначимо, що Антонеллі став наймолодшим чемпіоном Формули-1 в історії. Він здобув дебютний титул у віці 20 років і 68 днів.

Італієць перевершив рекорд Себастьяна Феттеля. Німець уже привітав молодого пілота та дав йому пораду.

Нагадаємо, що етап у Мексиці виграв саме Макс Ферстаппен. Другим фінішував Льюїс Гамільтон, а трійку замкнув новоспечений чемпіон.